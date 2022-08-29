Best Time
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- Version: 7.8
- Updated: 29 August 2022
- Activations: 20
Советник выставляет ордера по времени,для его существует 2 настройки (М,М2).При убыточных сделках срабатывает локирование ордеров,что помогает существенно сократить просадку.Советник адаптирован для работы с малыми депозитами(от 1$ ,если это позволено брокером).Он так же будет интересен ,тем трейдерам которые зарабатывают не только на сделках,но и за счет ребейтов,так как совершает большое количество сделок(в среднем около 50 в день.
Slippage = 3; // Slippage
Lot = 0.1; // Lot
RangeO = 20; // distance from price
oSL = 50; // SL
oTP = 200; // TP
M=19; // Minutes
M2=51; // Minutes 2
Lk = 3.000; // LossTrades %
StepTrall=3; // StepTrall
StartTrall=4; // StartTrall