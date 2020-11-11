InfoLot

Индикатор помощник при торговле на валютных рынках.Работает на любых таймфреймах и любых валютных парах.Стоит его установить на любое открытое окно,чтобы получить текущую информацию по счету.Для более детальной информации нужно зайти в историю терминала и выбрать конкретный период торговли.Это может быть один день,последние три дня,неделя,месяц или вся торговля по данному счету.Индикатор учитывает все протаргованные сделки доступные в истории за выбранный период времени и по все торгуемым инструментам.
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Oleksii Ferbei
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Индикатор Trinitron создан для того чтобы отображать тренд в наглядном виде. Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд. Тренд - это устойчивое направление движения цены. Для его нахождения индикатор использет расчёты, призванные сглаживать резкие колебания, не влияющие на общую картину движения цены. Тренд может быть возрастающим (бычий тренд) и убывающий (медвежий тренд). В большинстве случаев тренд растёт долго и резко падает, но во всём бывают исключения. На дв
BkGTA
Sheng Jie Huang
Indicators
BK-GTA 基于匿名化、聚合化数据产出研究文章、训练方法、行为洞察；其 的核心资产不是“结果数字”，而是人在受控环境中的决策过程数据。它让训练、复盘、研究和系统优化变得可记录、可比较、可迭代； 同一类场景可以被多次运行、对比和复盘，减少真实环境中不可控因素对研究结果的干扰； 通过规则、限制、冷静期和任务边界，帮助用户在可控环境中练习纪律； 记录决策路径、反应时间、执行偏差和稳定性指标，支持长期行为分析； 长期行为记录对系统一致性要求较高。云端环境主要用于提高运行稳定性、降低网络中断风险、保持环境一致、避免记录污染、支持长期连续训练； 风控系统属于训练辅助工具。可包括最大回撤限制、异常行为提醒、冷静期、强制限制机制；仅适用于模拟环境，不构成投资建议。
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
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Aurum Breakout Trader
Dennis Pogrebchtchikov
Experts
Aurum Breakout Trader Aurum Breakout Trader is a MetaTrader 4 Expert Advisor built for XAUUSD on the D1 timeframe. It focuses on slower daily breakout entries with momentum confirmation, pending stop orders, and ATR-based trade management. The EA is designed as a rules-based daily-chart system, not a grid, martingale, recovery, or high-frequency scalping product. The current package keeps the logic transparent so traders can review broker behavior before production use. Best Fit Primary market:
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Experts
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
Multicurrency Candlesticks
Igor Semyonov
Indicators
Description Candlesticks is a colored multicurrency/multy-symbol indicator. It shows a financial instrument as a candlestick chart in a separate window below the chart of the main financial symbo. The indicator may be used with any broker, irrespective of the name of the financial instrument since it is necessary to manually enter the name as an input parameter. If you enter a non-existent or incorrect name of a financial instrument, you will receive an error message that this financial instrume
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Support resistance based on cycles
Aleksey Usachev
Indicators
Indicator is based on cycles and moving averages and scans different periods. Better on timeframes started from 15 minutes. The parameters are clear: maximum bars to scan in history and alert settings (sound, email and notifications). Any question please answer in comments. Later MT5 version will be posted. And optimized version to use in the Expert advisors.
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
WanaScalper MT4
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1 (1)
Indicators
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
GeoWprPro
Georgij Komarov
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WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Deep Analyst v4
Yvan Musatov
Experts
Deep Analyst Expert Advisor    (mt5  https://www.mql5.com/en/market/product/163998 ) Deep Analyst   is a professional analytical tool powered by a specialized algorithm designed for deep analysis of market cycles and price amplitude fluctuations. By analyzing market conditions over a specific timeframe, the Expert Advisor determines price strength and amplitude using a unique indicator system based exclusively on real-time data. When the global trend and its vector shift, the algorithm automati
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
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Septermber OFFER 85% OFF next price for unlimited version will be 2500$. This is the only time you can get this institutional and professional indicator at this price for unlimited version. Don't dare to miss this. The tool I am about to introduce to you you can't compare it with other tools due to its strategy and accuracy level in predicting the next price directional movement. This tool is designed for serious traders who have decided to make a difference through trading. Be the next person t
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
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Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
Entry and exit arrow
Michael Oko Oboh
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ENTRY AND EXIT ARROWS Indicator – Description The Entry and Exit Arrows indicator is a simple yet effective momentum-based tool designed to highlight potential buy and sell opportunities directly on the chart using visual arrows. It works by comparing two internal momentum measurements with different sensitivities. When both measurements align in the same direction, the indicator confirms a stronger directional bias and plots a signal. How It Works Buy Signal (Lime Arrow Below Candle): Appea
FVG Change Indicator
Michael Oko Oboh
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FVG CHANGE INDICATOR Product Description A reliable trend-following indicator that DOES NOT repaint - what you see is what you get! The FVG CHANGE INDICATOR is a professional trend detection system that helps you identify market direction with confidence. Unlike many indicators that change signals after the fact (repainting), this modified version locks in signals on closed bars only, giving you trustworthy entry points you can act on. How It Works The indicator analyzes price action using a uni
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicators
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicators
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
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Experts
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C6MRApro
Guo Sheng Zhao
Indicators
这个指标通过沉稳、清晰、专业的视野，为复杂多变的以太市场带来更多秩序的观察体验。 无论面对快速波动、方向反复还是节奏模糊的市场环境，该指标均会引发一个紧张、关注、易观察的决策波动。 视觉反馈有助于降低情绪干扰，避免因画面混杂而产生干扰，让用户更耐心等待值得关注的时刻。它既适合盘中快速浏览，也适合复盘时梳理市场状态，使每一次观察市场更有层次，每一次判断更容易，每一次等待更有目的。  在使用贸易中可以进一步发挥交易的机会以及潜在的食品风险。 指标只是交易的一部分，但是我希望你能借助它更好的解读市场，适应市场，紧随市场的趋势；让你在面对行情的时候可以更稳定，更从容，更自信。 z整个指标不追求夸张的颜色对比，也不做过度的解读，只是安静的解释市场发生的事情，提及市场可能存在的风险，让你感受到市场的节奏，从而理性的做出相应的判断。
SL Stop Orders
Vladimir Khlystov
Experts
При старте советник выставляет два отложенных стоп ордера образовывая канал. Если один ордер срабатывает то второй переустанавливаем на его SL с увеличением лота. При срабатывании ТП советник начинает цикл с ноля. Оптимизируемые параметры: Объем ордеров (   Lot   ) нам нет смысла оптимизировать. Его проще сразу установить в соответствии с размером вашего депозита. Например для депозита менее 500 usd ставим минимальный лот 0,01 Размер прибавки лота (   Plus_Lot   ) ставим в зависимости от перво
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicators
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicators
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The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
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Indicators
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
THE GRAFF III
Charles Harper
Indicators
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indicators
Pan PrizMA CD Phase is an analogue of the МetaТrader 5 indicator , and is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details . Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave status parameter (which is close in meaning to the trigonometric phase or the angle of the radius-vector rotation in the trigonometric p
Ticks Size
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FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicators
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
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BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicators
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
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Andrey Spiridonov
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BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
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Best Time
Aleksandr Nadein
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Советник выставляет ордера по времени,для его существует 2 настройки (М,М2).При убыточных сделках срабатывает локирование ордеров,что помогает существенно сократить просадку.Советник адаптирован для работы с малыми депозитами(от 1$ ,если это позволено брокером).Он так же будет интересен ,тем трейдерам которые зарабатывают не только на сделках,но и за счет ребейтов,так как совершает большое количество сделок(в среднем  около 50 в день.  Slippage   = 3;           //  Slippage  Lot        = 0.1;   
Time easy
Aleksandr Nadein
Experts
советник торгует на пробой уровней.Приносит не плохую прибыль.В настройках очень прост.   _Parameters_EA="----- Parameters      EA";     Slippage    = 3;            //  Slippage     Lot         = 0.01;         //  Lot     RangeO      = 150;          //  distance from price     oSL         = 150;          //  SL     oTP         =150;           //  TP     max_spread   =100;          //  MAX SPEAD     Magic=-1;                   //  Magic (-1 All)     text_color=Lime;            //  text_color ext
SLine
Aleksandr Nadein
Indicators
Входные параметры отсутствуют.По индикатору просто определять направление движения цены.Если линии сходятся,то используем ордера на пробой,если расходятся используем SELL,BUY,SELLLIMIT,BUYLIMIT.Работает на любых  периодах.С любыми парами.Для нахождения минимального и максимального расстояния между линиями,нужно использовать инструмент"перекрестие".Для пары EURUSD на периоде М15,можно применять значения :для схождения <80 п.п.,а максимальное >500-800 п.п. Удачи в торговле!!!    There are no input
MultiPro
Aleksandr Nadein
Experts
EA мультисоветник,в тестере не работает!!!Торгует по 9 валютным парам.Прибыль зависит от ,Вашего,риска.На минимальных настройках приносит не большую прибыль.Рекомендую подключиться к сервису  https://fxcash.ru/?id=X65414 . Рекомендуемые пары   extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters       Symbol"; extern  string Symbol1 = "EURUSD"; extern  string Symbol2 = "EURCHF"; extern  string Symbol3 = "EURCAD"; extern  string Symbol4 = "CADJPY"; extern  string Symbol5 = "USDCAD"; extern  string
MultiHu
Aleksandr Nadein
Experts
The multi-adviser in the tester does not work, it needs all currency pairs, and in the tester only one !!! We need tests and suggestions for the work of the advisor!!extern string _Parameters_Symbol="----- Parameters       Symbol"; extern  string Symbol1 = "EURUSD"; extern  string Symbol2 = "EURCHF"; extern  string Symbol3 = "EURCAD"; extern  string Symbol4 = "CADJPY"; extern  string Symbol5 = "USDCAD"; extern  string Symbol6 = "AUDUSD"; extern  string Symbol7 = "CADCHF"; extern  string Symbol8
Close All Symbol
Aleksandr Nadein
Experts
Советник помощник!!!Сам сделки не ставит,но полностью контролирует открытые позиции по всем валютным парам. Будет отличным помощником активным трейдерам,  использующих не сколько валютных пар в своей торговле. Принцип работы-закрытие по общему профиту или общему убытку,все открытые ордера. Профит расчитывается в валюте депозита,а Убыток в % . Параметры советника Profit  =10; Loss    =1 %; Если есть предложения по работе ЕА,пишите обсудим!!! Удачной всем торговли!!! 
ViPa
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор ViPa-это мощный инструмент ,который работает как в трендовых,так и флетовых рыночных условиях.Отлично подходит как для новичков,так и опытных трейдеров. 1.Очень прост в использовании. 2.Не имеет входящих параметров. 3.Визуализация с помощью понятных картинок. 4.Не требует дополнительных индикаторов. 5.Работает по всем инструментам. 6.Идеально подходит для скальпинга. 7.Не перерисовывается. 8.Входы с низким риском.
Rom
Aleksandr Nadein
Experts
The adviser works on the indicator, the martingale is used in the strategist, and when you turn it on, you can disable it in the settings. Recommended pair USDCHF extern int             Sl     =  0;         //  SL extern int             Tp     =  50;        //  TP extern int             Tral   =  10;        //  Trailing 1 pp extern int            magic   =  3456346;   //  Magic extern double          lot    =  0.01;      //  Lot extern bool     ilan_martin   =  true;      //  true or false ex
Rom Easy
Aleksandr Nadein
Experts
Demo version with full functionality, time limit. You have one week to test the product. Trading is carried out according to the indicator. In the settings, there is a limit on the number of opened orders. Recommended currency pair USDCHF. It works on all time frames. Recommended M5. To limit losses used StopLoss. The adviser is suitable for trading both for beginners and professionals, settings are minimized.
TradeOnFree
Aleksandr Nadein
Experts
The trading robot is not limited by settings, but the test version works for several days. It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds
TradeOn
Aleksandr Nadein
Experts
It uses mathematical analysis of the market, as well as for filtering. EURUSD M5. It uses data from 2 indicators. It works with all accounts. It is possible to trade with a minimum balance. Stoploss is not used, the robot is initialized averaging algorithm. You can always limit the maximum number of transactions in the settings. Choose a lot size so that on your trading account there was the necessary amount of funds to ensure margin requirements. It works with all open orders, even open manua
Greedy
Aleksandr Nadein
Experts
indicatorless advisor. Entry points are calculated from market movement. Recommended pairs EURUSD,USDJPY.TF H1 extern double Tp              = 200;     //TP extern double Tp1             = 15;      //TP1 extern double Sl              = 15;      //SL extern double Lot             = 0.1;     //Lot extern int    Magic           = 56;      //Magic        int    slippage        = 3; extern bool   ilan_martin     = false;   //Closing on opening   extern bool   zkrplu          = false;   //Closing wi
EA Bb
Aleksandr Nadein
Experts
Ea is a fully automatic trading system. The system is based on indicators and additional filters for signals. Orders are closed by profit or stop loss.It is possible to trade both one order and the inclusion of additional orders.This can affect the level of drawdown. When trading one order, your drawdown remains at a minimum position, which significantly reduces the load on the deposit.The adviser is suitable for both beginners and experienced traders.The indicator data is processed by the trip
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experts
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Indicator Trend Beautiful Indicator
Aleksandr Nadein
2 (1)
Indicators
Простое визуальное и эффективное обнаружение тренда.Сигнал поступает на " закрытой свече  ".Работает на всех символах и таймфреймах.Индикатор не использует входных параметров.Все алгоритмы для расчета заложены в код.Индикатор может использовать для разработки советников.Изменение цвета индикатора,характеризует поведение рынка.Зеленый цвет сигнализирует восходящее движение.Красный цвет сигнализирует о нисходящем движении.Желтый цвет показывает флет.Желаю всем удачной торговли!!!
PL indicator
Aleksandr Nadein
Indicators
Индикатор информационная панель. 1 строка отображает текущий профит по счету(по всем валютным парам) весь заработанный профит по текущей валютной паре(где стоит индикатор). 2 строка отображает позиции на SELL ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам SELL. 3 строка отображает позиции на BUY ордера кол-во открытых ордеров/лотность открытых ордеров и текущий профит по ордерам BUY/ 4 строка отображает EQUITY. 5 строка отображает лотность закрытых ордеров п
Tractor
Aleksandr Nadein
Experts
This adviser works on indicator signals. The signal is obtained when two MA lines cross. Indicator settings are present in the adviser settings, you can change the Timeframe and prices on which the indicators work. When a signal is received, the adviser places two pending orders. After one of the orders is triggered, the second one is automatically deleted . The EA also has TakeProfit, StopLoss and Trailing. There is a spread limit for selecting currency pairs. Automatically determines the minim
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experts
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, ABLE TO TRADE YOURSELF AND WITH THE HELP OF A TRADER! THE PANEL SHOWS THE ENTIRE DOWNLOAD TO HELP WHEN TRADING. BUTTONS PRESENT   1.CLOSING PROFITABLE ORDERS  2. CLOSE ALL ORDERS  3. LOCKING THESE POSITIONS TO SET UP THE EXPERT, THE DISTANCE IS USED, WHICH DEPENDS ON THE TREND TO OPTIMIZE THE TREND, THERE IS A SPECIAL ALGORITHM! WHEN TRADING, YOU CAN ADD OPENING ORDERS MANUALLY, IT IS ALSO POSSIBLE TO LOCK ALL OPEN ORDERS! IF YOU DO NOT TRADE WITH THE HELP OF
BigBrosers
Aleksandr Nadein
Experts
ADVISOR ASSISTANT, CAN TRADE ITSELF BY THE ALGORITHM OF OPENING PENDING ORDERS. 1. OPENING PENDING ORDERS OF TWO TYPES IN THE BUY SIDE (BUYLIMIT BUYSTOP) ORDERS ARE OPEN AT A SET DISTANCE WITH MODIFICATION BY A SET DISTANCE 2. OPENING PENDING ORDERS TO SELL (SELLLIMIT SELLSTOP) WHEN IT IS NOT NECESSARY TO BRING LOSS-LOSING ORDERS INTO A PLUS, THERE ARE A NUMBER OF ALGORITHMS 1.CLOSE ALL OPEN ORDERS WITH OPPOSITE ORDERS 2. AFTER OVERLAPPING ORDERS, CLOSE ORDERS WITH POSITIVE PROFIT 3. REFINEMENT
Always a plus
Aleksandr Nadein
Experts
IT DOESN'T WORK CORRECTLY IN THE TESTER, IT'S MADE TO PASS TESTS ON mq5!!! It is better to test the advisor on a demo account! The advisor is always in the black. Does not use old indicators, developed using GPT, which eliminates errors in operation. Suitable for use on all instruments.Shows positive dynamics.GPT calculation confirmed the expert's work.At long distances, a grid is used, which brings a good profit. During long movements, the profit comes in parts from the main budget.
Scaner Arrow
Aleksandr Nadein
Experts
The advisor will help you test any indicator that puts arrows for opening orders. In order to find out the code of the arrows that the indicator puts, you need simple steps. Place the indicator on the chart. Point the mouse over the chart and press the right button. In the window that appears, select a list of objects. In in the list of objects, select the arrow and on the right side click properties. This way you will receive the arrow code for one side of the trade, this can be used when tradi
MFT readings
Aleksandr Nadein
Indicators
PIN BAR PRO SIGNALS (MT4) Professional Pin Bar Indicator with Smart Money Logic and Breakout Confirmation Overview PIN BAR PRO SIGNALS is a powerful price action indicator designed to detect high-quality Pin Bars and generate precise BUY and SELL signals based on real market behavior. Unlike standard indicators, it does not rely on simple pattern detection. Instead, it analyzes what happens after the pattern — ensuring only confirmed and high-probability setups are displayed. Key Featur
SLine 5
Aleksandr Nadein
Indicators
Данный индикатор помогает трейдеру выявить импульс цены,а также рассчитать его силу относительно среднего истинного диапазона движения цены. Индикатор будет незаменимым помощником для трейдеров использующих в своей торговой стратегии,теорию "Снайпер",в которой для торговли используются так называемые "импульсные уровни".Индикатор работает с любыми валютными парами находящимися в окне Обзор Рынка МТ5,металлами,индексами и т.д. Для работы по индикатору,нужно дождаться момента,когда 3 линии с вверх
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