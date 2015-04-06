Close All Symbol
- Experts
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- Version: 1.30
- Activations: 20
Советник помощник!!!Сам сделки не ставит,но полностью контролирует открытые позиции по всем валютным парам.
Будет отличным помощником активным трейдерам,
использующих не сколько валютных пар в своей торговле.
Принцип работы-закрытие по общему профиту или общему убытку,все открытые ордера.
Профит расчитывается в валюте депозита,а
Убыток в % .
Параметры советника
Profit =10;
Loss =1 %;
Если есть предложения по работе ЕА,пишите обсудим!!!
Удачной всем торговли!!!