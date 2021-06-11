Trends EA Only one order at a time
购买须知：
1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权；
2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权；
3.添加微信，有一个简单的培训；
4.本产品只适合XAUUSD的交易；
5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。
（注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。
虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用
EA介绍：
1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
2.EA是按照每10000美金下0.2手的下单量复利进场（复利的意思，例：15000美金自动下0.3手，5000美金自动下0.1手）；注：需要修改成固定下单量的客户，我们可以为您修改；
3.EA每次只开一单，亏损不加仓，盈利也不加仓，EA内部有两个独立的系统（相当于两个EA组合在一起）各自管理各自的订单；
4.再次强调，本产品只适用于XAUUSD，希望大家明白，一款EA只为一个专属货币对研发，所有的算法和参数都是根据该货币对编译的，如果谁说他的EA适用好多货币对，那一定是骗子，资深人士提醒。
以下图片资料均是10000美金仓位，0.2复利进场打出来的数据，一年零五个月，10倍以上。如果按10000美金0.33复利进场一年时间将近30倍，这就是复利魅力。
无观摩不广告，自己点击免费演示版，自己策略测试，话不多说。由于官网上传验证限制，免费演示版限制明确下单量，所以0.2手固定下单量开仓（原版复利开仓）。免费演示版限制不可在EA内设置时间限制，所以24小时开仓（原版每天只有4个小时允许开仓，过滤错误订）。由于不能设置时间限制，所以原本EA中两个不同时间的程序只能留下一个。EA内有特定平仓算法，所以不用止盈止损，但由于官网验证要求必须带止盈止损，故止盈止损都设的20000，实际产品没有止盈止损。
EA好多功能可以按客户要求定制，我们的产品不断更新，购买者免费产品更新。
郑重声明：由于官网验证限制，演示版不能做到下图盈利标准，如感兴趣，可以直接联系我们，发你测试文件。