Trends EA Only one order at a time

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虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用

（注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。

EA介绍：

1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；

2.EA是按照每10000美金下0.2手的下单量复利进场（复利的意思，例：15000美金自动下0.3手，5000美金自动下0.1手）；注：需要修改成固定下单量的客户，我们可以为您修改；

3.EA每次只开一单，亏损不加仓，盈利也不加仓，EA内部有两个独立的系统（相当于两个EA组合在一起）各自管理各自的订单；

4.再次强调，本产品只适用于XAUUSD，希望大家明白，一款EA只为一个专属货币对研发，所有的算法和参数都是根据该货币对编译的，如果谁说他的EA适用好多货币对，那一定是骗子，资深人士提醒。

以下图片资料均是10000美金仓位，0.2复利进场打出来的数据，一年零五个月，10倍以上。如果按10000美金0.33复利进场一年时间将近30倍，这就是复利魅力。