Trends EA Only one order at a time

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    Bo Xu

    Bo Xu

    我们研发自动交易系统进10年，一直在国内做项目，最近想拓展新项目，推广新产品，所以上官网上找个席位坐坐。
  • Version: 4.18
  • Activations: 5
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购买须知：

1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权；

2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权；

3.添加微信，有一个简单的培训；

4.本产品只适合XAUUSD的交易；

5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。

（注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。

虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用

EA介绍：

1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；

2.EA是按照每10000美金下0.2手的下单量复利进场（复利的意思，例：15000美金自动下0.3手，5000美金自动下0.1手）；注：需要修改成固定下单量的客户，我们可以为您修改；

3.EA每次只开一单，亏损不加仓，盈利也不加仓，EA内部有两个独立的系统（相当于两个EA组合在一起）各自管理各自的订单；

4.再次强调，本产品只适用于XAUUSD，希望大家明白，一款EA只为一个专属货币对研发，所有的算法和参数都是根据该货币对编译的，如果谁说他的EA适用好多货币对，那一定是骗子，资深人士提醒。

以下图片资料均是10000美金仓位，0.2复利进场打出来的数据，一年零五个月，10倍以上。如果按10000美金0.33复利进场一年时间将近30倍，这就是复利魅力。

无观摩不广告，自己点击免费演示版，自己策略测试，话不多说。由于官网上传验证限制，免费演示版限制明确下单量，所以0.2手固定下单量开仓（原版复利开仓）。免费演示版限制不可在EA内设置时间限制，所以24小时开仓（原版每天只有4个小时允许开仓，过滤错误订）。由于不能设置时间限制，所以原本EA中两个不同时间的程序只能留下一个。EA内有特定平仓算法，所以不用止盈止损，但由于官网验证要求必须带止盈止损，故止盈止损都设的20000，实际产品没有止盈止损。

EA好多功能可以按客户要求定制，我们的产品不断更新，购买者免费产品更新。

郑重声明：由于官网验证限制，演示版不能做到下图盈利标准，如感兴趣，可以直接联系我们，发你测试文件。


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This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
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