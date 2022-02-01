Hfx61 Starter

HFX 6.1 Starter

This Expert Advisor can try to scan all possible early trend of markets in all timeframe, However its good enough to put on M15 TimeFrame,

Some of oscillators built in indicators are used to predict where market price will go, if early trend is failed, EA will use flat lot hedge with controled order distance

Trade_Set_AUTO , Default is ## AUTO Trade Setting ## , Mean Note for below parameter.

, Default is , LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default is 0.01 , Mean Lot Size to be traded is 0.01 Lot, Can be changed depend your account balance.

, Default is , ACTIVATE_AUTO_TRADE_ , Default is true , Mean EA will open position automatically, Set to false will shutdown automatic trade.

, Default is , Not_Reverse_At , Default is 2 , Mean below or equal to total order 2, EA will put Similar order type.

, Default is , Reverse_At , Default is 3 , Mean above total order 3, EA will open Reverse order.

, Default is , TP_SL_IN_MONEY , Default is ## TP & SL in Currency ## , Mean Note for below parameter.

, Default is , __AUTO_CLOSING__ , Defaulf is true , Mean Auto Closing is Activated.

, Defaulf is , TAKE_PROFIT_1 , Default is 0.3 , Mean Take Profit for firsf time open position is 0.4 usd (if Your Acc Curencies is USD).

, Default is , TAKE_PROFIT_2 , Default is 0.15 , Mean Take Profit for above 1 total open positions is 0.2 usd (if Your Acc Curencies is USD) .

, Default is , _STOP__LOSS_ , Default is -1000000.0 , This is Stop Loss, can be change (must type * - * minus/negative character before type first number).

, Default is , Daily_Target , Default is ## Daily Profit Target in currency ## , Mean Note for below parameter.

, Default is , _Daily__Target_, Default is 0.9, Mean Daily target is 0.8 usd (if Your Acc Curencies is USD) .

To See EA past Result on real account, visit This Link, choose one of signal from PT Hastinapura Makmur Sejahtera,

(Remember !!, Past result Can be different for future Result !!)



Robot Trading ini akan memindai semua kemungkinan Awal Dari Trend Market di semua Timeframe, Bagaimanapun juga sangatlah disarankan untuk menempatkan Robot Trading HFX 6.1 di Timeframe M15 (15 Menit), Khusus pembeli indonesia, Sangat Disarankan Untuk menggunakan Broker Regulasi Pemerintah. Jika Broker teregulasi tidak bisa dipasang robot, Kami HFX 6.1 bisa bantu.

Beberapa Built in Indikator bawaan MT4 digunakan oleh Robot Trading ini. Sekumpulan Indikator bawaan MT4, Korelasi Gap antar pasangan mata uang dan SnD digunakan untuk memprediksi harga market yang akan terjadi kemudian, jika Awal dari Trend ternyata tidak terjadi (Terlihat Seperti Trading melawan arah), Robot trading akan menggunakan Hedge Exit dengan Flat lot dan jarak order yang relatif terhadap sinyal buy atau sell yang terjadi.

Trade_Set_AUTO , Default ## AUTO Trade Setting ## , Tidak Perlu diubah.

, Default , LOT_SIZE_AUTO_TRADE , Default 0.01 , Setting an Lot, flat lot tidak ada coumpounding, lebih safety.

, Default , ACTIVATE_AUTO_TRADE_ , Default true , Set ke false untuk mematikan fungsi AutoTrade.

, Default , Not_Reverse_At , Default 7 , Dibawah atau sama dengan total open 7, EA akan open order dengan tipe sama.

, Default , Reverse_At , Default 8 , Diatas atau sama dengan total open 8, EA akan open order dengan tipe kebalikan .

, Default , TP_SL_IN_MONEY , Default ## TP & SL in Currency ## , Tidak Perlu diubah.

, Default , __AUTO_CLOSING__ , Defaulf true , Set ke false untuk mematikan fungsi Auto closing.

, Defaulf , TAKE_PROFIT_1 , Default 0.4 , TakeProfit Open posisi pertama 0.4 usd (Jika mata uang akun trade USD).

, Default , TAKE_PROFIT_2 , Default 0.2 , TakeProfit Open posisi kedua dst 0.2 usd (Jika mata uang akun trade USD) .

, Default , _STOP__LOSS_ , Default -10000.0 , StopLoss Keseluruhan (harus ketik * - * minus/negative character sebelum ketik angka).

, Default , Daily_Target , Default ## Daily Profit Target in currency ## , Tidak perlu diubah.

, Default , _Daily__Target_, Default 0.8, Target Harian 0.8 usd (Jika mata uang akun trade USD) .

Untuk melihat Performance Robot Trading HFX 6.1, Klik disini, Scroll kebawah, Pilih salah satu atau beberapa Sinyal dari beberapa customer PT Hastinapura Makmur Sejahtera,

(Ingat !!, Hasil dari masa lalu, Tidak bisa jadi jaminan untuk hasil trade dikemudian hari !!)



