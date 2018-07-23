Doma
- Indicators
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- Version: 1.20
- Activations: 5
Differences of Moving Averages
This indicator plots short term trend with two moving averages difference and its signal line.
Best result at 5 min chart in default parameters.
There are 7 extern input parameters:
- MaShortPeriod: period of the first MA.
- MaLongPeriod: period of the second MA.
- ModeDoMA: DoMA method.
- ModePrc: MA price mode.
- SignalMaPeriod: Period of Signal MA.
- ModeSma: Signal MA mode.
- LabelLevel: Horizontal line level on display.
Default parameters can be changed by user.