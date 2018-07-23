PriceRunner Ahmet Metin Yilmaz 5 (1) Indicators

PriceRunner indicator designed for trend detection without the effect of accidental price leaps. It uses Price Series and a few moving averages for noise reduction. It works on multiple timeframes, even M1. To increase effectiveness, it is recommended to use default parameters for M1 graphic (see screenshots). You can change settings for other time frames. Example of using this indicator : If Gold cross to Blue down and both gold and blue under the Gray , it could be a promising sell sig