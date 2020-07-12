Smart algoritmik destek direnc kanal indikatoru

Teknolojide ki yüksek gelişim, üretim, e ticaret, lojistik vb tüm sektörlerde kullanıma başlandığı gibi artık finansal piyasalarda da “ yapay zeka ve algoritma” kullanılmaya başlandı.

Smart Algoritma indikatörü; kaynak kodu içinde yer alan algoritma ve yapay zekası ile hiçbir analize ihtiyaç duyulmadan gün içi bütün forex enstrümanları için size buy ve sell sinyalleri yanında hedef kanal (gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler) verir.

İndikatör texti aşağıda ki bölümlerden oluşur ve herkesin analiz için ihtiyaç duyacağı bilgileri ekrana getirir.

1-      AlgoritmicPozitive Trend:

Haber ve grafik analizinizde günlük o enstrüman için positive görünüm varsa işleme giriş noktanız Buy 1 ve Buy 2 olmalı

2-      AlgorithmicNegative Trend:

Haber ve grafik analizinde günlük o enstrüman için negatif görünüm varsa işleme giriş noktanız Buy 3 ve Buy 4 olmalı

3-      8 sma/22 ema Main Trend (Tavsiye edilen ayar)

Monthly, weekly, Daily grafiklerinden datayı alır ve orta uzun vade görünümü sağlar

4-      8 sma/22 ema Daily Trend (Tavsiye edilen ayar)

4 hours, 1 hourly, 30 minutes, 5 minutes grafiklerinden datayı alır ve gün içi görünümü sağlar

5-      CorelationList

Burada yer alan enstrümanları indikatörün ayarlar kısmından değiştirebilirsiniz ama gümüş ve altın ons trade edenler için xauusd,xagusd,  xau/xagrasyo ve dxy sabittir. Kalan eurusd,gbpusd,dowj ürünlerini indikatör ayarlarından değiştirebilirsiniz. Örnek dowj yerine sp500, nasdaqvs gibi.

 

Gün içi mum hareketlerine göre indikatör sahip olduğu yapay zeka sayesinde tüm sinyalleri (buy1,buy2,buy3,buy4,sell1,sell2) günceller. Buralarda yer alan değerler sabit değil, algoritma ile her mum hareketinde kendisini günceller!

Tavsiye edilen Strateji Buy için:

Algorithmic Buy 1, Algoritmic Buy 2 ve Algoritmic Buy 3 de yer alan kur’lar birbirlerine yaklaştığı zaman  işleme girmek yüksek kar getirisi sağlar.

 

Tavsiye edilen Strateji Sell ve TP noktaları için:

TP1/SELL1, TP2/SELL2 noktalarında 1 kademe işlem.


Talepde bulunurken görsel de  yer alan bilgileri mailinize eklemeyi unutmayınız. Demo için hazırlanacak indikatör sadece sizin kullanımınız için olacaktır ve id bilginize göre hazırlanacaktır.

Örnek:

Typethe broker name: ISIKFX-Live

Typethe broker id : 63560


Tavsiye Edilen İndikatör  ayarları görselde bulunduğu gibidir.


Aktivasiyon ve demo için iletişime geçiniz  ; 

Ömer Türkmen : 0546 467 3420

E-mail : efeturkmen09@gmail.com

Nesim Karanal : 0545 347 0841

E-mail : nesim26@gmail.com

Twitter Sayfamız'dan  ücretsiz demo talebinde bulunabilirsiniz :  https://twitter.com/SMARTalgoritmik


Not : indikatör Türkçe versiyonu'dur ve önerilen ekran çözünürlüğü  1920x1080



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Indicators
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
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