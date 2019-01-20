EwoMov Ahmet Metin Yilmaz Indicators

EwoMov indicator is useful for determining a trend with higher period of price Moving Averages (it should be higher than 200). I am using this indicator for swing trade on M5-M30 charts. This indicator uses several bars for calculation. They are all saved in external parameters. The proper values are 5 - 13 - 34, but you can change them. It is ready for all timeframes, but does its best for M5-H1. It is designed to be optimized for other timeframes. You can find some explanations on screenshots.