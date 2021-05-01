Great Indicator

Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja cruza la linea azul hacia abajo se cierra la operacion , pero si la linea naranja vuelve a cruzar la linea azul hacia arriba haciendo seguimiento de tendencia , podemos considerar el volver a entrar long al mercado , para la entrada short la condicion es la contraria que la entrada long solo que todos los cruces son hacia abajo , el stop loss se coloca en la ultima oscilacion anterior del precio , el take profit es mejor obtenerlo de manera manual cuando finalize la tendencia, se puede tambien ir moviendo el stop loss a nuestro favor es las oscilaciones siguientes de la tendencia, o tambien con los cruces de las lineas , pero si prefieres puedes ubicar el take profit a 3:1 del stop loss , por lo tanto si tu stop loss es de 30 pips el take profit debes ponerlo en 90 pips , espero que sea de ayuda .