Dreamer
- Experts
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Evgeniy Zhdan➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Products: https://www.mql5.com/en/users/trendhunter/seller
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR).
Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях.
Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m.
Разработка и оптимизация параметров производились на котировках 99,9% качества.
Настройки
- Comment to orders - Комментарий к открываемым ордерам;
- Take % of profit - Брать профит в процентах;
- Profit in points - Брать профит в пунктах;
- MaxRisk - Максимальный риск для расчета торгового лота;
- if MaxRisk = 0, Lot will be - Если MaxRisk=0, лот будет таким;
- Step of SAR - Шаг индикатора SAR;
- Maximum Step of SAR - Максимальный шаг SAR;
- Step between orders - Шаг между ордерами (уменьшается прогрессивно количеству ордеров);
- MagicNumber - Магическое число.