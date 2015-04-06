Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR).

Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях.

Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m.

Разработка и оптимизация параметров производились на котировках 99,9% качества.





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