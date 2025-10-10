Fimathe Painel
Indicador Fimathe agora com entrada Automática
Tamanho e posição do painel selecionáveis.
✅ LINHAS DINÂMICAS - Suporte e resistência interativas e arrastáveis
✅ ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre os movimentos
✅ MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE - Projeções precisas de lucro
✅ SISTEMA DE ALERTAS - Notificações visuais e sonoras
✅ FATIAMENTO PRECISO - Divisão em 25%, 50% e 75%
✅ BOT OPERACIONAL - Execute trades automaticamente!
🤖 NOVIDADE EXCLUSIVA:
⚡ Ativação Instantânea - Um clique para começar a operar
🎯 Alvo Automático - Calcula take profit baseado nos canais
🛡️ Stop Loss Inteligente - Posiciona SL na Zona Neutra
📈 Trailing Stop Opcional - Protege lucros em movimento
⚙️ Configurável - Ajuste lote, alvo e estratégia
