Fimathe Painel

Indicador Fimathe agora com entrada Automática

Tamanho e posição do painel selecionáveis.

✅ LINHAS DINÂMICAS - Suporte e resistência interativas e arrastáveis

 ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre os movimentos
 MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE - Projeções precisas de lucro
 SISTEMA DE ALERTAS - Notificações visuais e sonoras
 FATIAMENTO PRECISO - Divisão em 25%, 50% e 75%
 BOT OPERACIONAL - Execute trades automaticamente!

🤖 NOVIDADE EXCLUSIVA:

 Ativação Instantânea - Um clique para começar a operar
🎯 Alvo Automático - Calcula take profit baseado nos canais
🛡️ Stop Loss Inteligente - Posiciona SL na Zona Neutra
📈 Trailing Stop Opcional - Protege lucros em movimento
⚙️ Configurável - Ajuste lote, alvo e estratégia



Recommended products
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT5: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 5. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on u
FREE
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilities
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilities
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro is an automated trading system designed for MetaTrader 5. It uses Fibonacci-based price levels combined with trend and structure analysis to define entry and exit points. The EA supports both long and short positions and includes built-in risk management parameters. Core Features: Uses Fibonacci retracement and extension logic to plot entry, SL and TP points. Configurable lot size and stop loss/take profit levels Choice of 1 or 2 entry points Supports fixed o
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicators
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicators
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicators
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilities
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilities
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicators
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.83 (18)
Experts
Trend Catcher EA Pro [User manual , Recommendations] and [Tested Presets] Click the Links.   Based on the Most loved Indicator the Trend Catcher and after so many requests, finally we have the trend catcher EA. A next-generation Expert Advisor that blends   Algorithm-driven automation   with   manual trader control   for total command of the market. It’s fast, adaptive, and built for traders who value   clarity, performance, and choice . Designed and optimized for   EURUSD   under real-tick (99.
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicators
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicators
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicators
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT5 Automatically set precise TP and SL price levels on any trade ️ Works with all pairs and EAs, filter by symbol or magic number This Expert Advisor lets you define and apply exact Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels to your trades using direct price values (e.g., 1.12345 on EURUSD). No points, no pips. Just clean, accurate trade management across all orders or filtered by chart or magic number. Key Features: Instantly modify T
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilities
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicators
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilities
DashPlus is an advanced trade management tool designed to enhance your trading efficiency and effectiveness on the MetaTrader 5 platform. It offers a comprehensive suite of features, including risk calculation, order management, advanced grid systems, chart-based tools, and performance analytics. Key Features 1. Recovery Grid Implements an averaging and flexible grid system to manage trades during adverse market conditions. Allows for strategic entry and exit points to optimize trade recovery
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilities
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilities
Custom Alerts: Monitor Multiple Markets and Never Miss a Key Setup Overview Custom Alerts is a dynamic solution for traders who want a consolidated way to track potential setups across multiple instruments. By integrating data from our flagship tools—such as FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, and IX Power— Custom Alerts automatically notifies you of crucial market developments without juggling multiple charts or missing prime opportunities. With support for all asset classes your brok
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilities
Overview Crypto Charting for MT5 provides real-time OHLC data for various cryptocurrencies via WebSocket integration. It is designed for traders who require consistent and automated chart updates from multiple exchanges directly within the MetaTrader 5 platform. The product supports all standard MT5 timeframes and offers historical data synchronization features. Features Real-Time Charts via WebSocket Provides continuous, low-latency market data without relying on traditional API connections. A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilities
Crypto Ticks for MetaTrader 5 – Real-Time Crypto Tick Data and Order Book Integration Overview Crypto Ticks streams real-time tick data and order book depth from major cryptocurrency exchanges directly into MetaTrader 5. Designed for traders who require precise market data for scalping, algorithmic strategies, and strategy testing. Supported Exchanges Binance : Spot (includes active chart window order book depth) and Futures (supports multiple symbols with order book depth) KuCoin : Spot and Fu
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilities
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilities
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilities
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
More from author
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indicators
Fimathe Indicator The   Fimathe Indicator   is a tool for MetaTrader 5 designed to help traders identify support, resistance, neutral zones, and price channels. It features an interactive interface for drawing and managing support and resistance levels, generating take-profit channels and neutral zones, and providing visual and sound alerts for breakouts. Key Features Support and Resistance Lines: Dynamic and draggable lines to identify key levels. Reference Channel: Creates a channel between su
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The TickVolume   is an advanced Order Flow & Volume Analysis tool for MetaTrader 5, designed to track real-time tick dominance between buyers and sellers. It translates raw tick volume into an intuitive and actionable visualization, highlighting strength, weakness, velocity, and absorption zones through multiple dynamic histogram layers. Exclusive Features and Advanced Technology Multi-Layer Dominance Tracking: Strength & Weakness: Variable thickness histogram ( Thick bars for Strong dominanc
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicators
Dynamic CMF Calculation: Customize the period for the Chaikin Money Flow (CMF) to fine-tune your analysis and maximize signal precision. Intuitive Color-Coded Alerts: Instantly interpret market conditions with clear visual cues: Green Alert: Indicates the Overbought zone – signaling a potential selling opportunity. Red Alert: Indicates the Oversold zone – suggesting a potential buying opportunity. Gray Alert: Represents the Neutral zone – a signal to wait for a confirmed trend or re
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilities
Sync Indicator for MetaTrader 5 (MT5): Synchronize Your Charts & Objects Supercharge your analysis across multiple charts with the Sync Indicator.   The ultimate tool for traders using Price Action, Smart Money Concepts (SMC), or any strategy requiring precise multi-timeframe correlation. This professional tool goes beyond simple mouse synchronization. It   replicates your technical analysis (lines, channels, rectangles)   across charts and features an exclusive   Object Manager Panel   to k
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilities
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicators
Dynamic CMF Calculation: Customize the period for the Chaikin Money Flow (CMF) to fine-tune your analysis and maximize signal precision. Intuitive Color-Coded Alerts: Instantly interpret market conditions with clear visual cues: Green Alert: Indicates the Overbought zone – signaling a potential selling opportunity. Red Alert: Indicates the Oversold zone – suggesting a potential buying opportunity. Gray Alert: Represents the Neutral zone – a signal to wait for a confirmed trend or re
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicators
Professional Tick Volume Indicator with Strength & Absorption Detection Enhance your trading strategy with the   TickVolumeMedian   indicator for MetaTrader 4, designed to analyze tick volume dynamics with precision. This advanced tool helps identify strong buying/selling pressure, absorption patterns, and volume-based market structure shifts. Key Features:   Visual Strength Detection   – Distinguishes between   strong   and   absorbed   moves using histogram colors.   Smart Volume Classi
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicators
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The   Real Flow Defense Levels   indicator is a proprietary tool designed to identify and plot   significant, high-conviction price zones   directly onto your main trading chart. It uses a dynamic, volume-based analysis to determine where the market has previously demonstrated the   strongest defense or concentration of activity . These plotted lines serve as   dynamic support and resistance levels , highlighting the prices where major participants are most likely to enter or defend their positi
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The   MarketProfileTPO   indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the   Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for   high-volatility instruments   like   NAS100, US30, and XAUUSD   when used on the M1 (1-minute) timeframe, offer
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicators
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Re
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicators
It allows traders to better understand the balance between buying and selling pressure, providing clear visual signals for potential reversals and breakouts . Key Features: Cumulative Delta Volume : separates buying and selling pressure in real time. Median Buy & Sell Volume lines : highlight equilibrium zones in order flow. Volume Velocity Factor : adjusts delta strength based on sudden volume changes. Smart MFI Alerts : automatic buy/sell arrows appear when Money Flow Index (MFI)
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The MarketProfileTPO indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for high-volatility instruments like NAS100, US30, and XAUUSD when used on the M1 (1-minute) timeframe, offering a detailed
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The   Real Flow Defense Levels   indicator is a proprietary tool designed to identify and plot   significant, high-conviction price zones   directly onto your main trading chart. It uses a dynamic, volume-based analysis to determine where the market has previously demonstrated the   strongest defense or concentration of activity . These plotted lines serve as   dynamic support and resistance levels , highlighting the prices where major participants are most likely to enter or defend their positi
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicators
The Price Compass is a powerful technical analysis tool designed to act as your trend navigation system in the financial markets. It evaluates the average directional pressure of the market, effectively filtering short-term noise to identify the dominant movement with clarity. The indicator quantifies how far the current price is from its "central average," providing a precise signal of market orientation (Bullish, Bearish, or Neutral). Interpretation (The Three Compass States) The indicator is
Filter:
CristianoMuglio
14
CristianoMuglio 2025.10.19 17:01 
 

User didn't leave any comment to the rating

Thiago Pereira Pinho
2712
Reply from developer Thiago Pereira Pinho 2025.10.20 00:22
Opa, tudo bem Cristiano? Segue link do video explicando https://www.youtube.com/watch?v=O90zMK9pHos&t=17s
Reply to review