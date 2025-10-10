Fimathe Painel
- Utilitys
- Thiago Pereira Pinho
- Version: 4.3
- Aktualisiert: 5 Januar 2026
- Aktivierungen: 20
Fimathe-Anzeige jetzt mit automatischer Eingabe
Größe und Position des Panels wählbar.
DYNAMIC LINES - Interaktive und verschiebbare Unterstützung und Widerstand
✅ INTELLIGENT NEUTRAL ZONE - Kritischer Bereich zwischen den Bewegungen
✅ MULTIPLE TAKE CHANNELS - Präzise Gewinnprognosen
✅ ALERTS SYSTEM-Visuelle und akustische Benachrichtigungen
✅ ACCURATE TAKE - 25%, 50% und 75% Aufschlüsselung
✅ OPERATIONAL BOT - Führen Sie Trades automatisch aus!
🤖 EXKLUSIVE NEUHEIT:
⚡ So fortige Aktivierung - Ein Klick, um mit dem Handel zu beginnen
🎯 Automatisches Targeting - Berechnet Take-Profit basierend auf Kanälen
🛡️ Smart Stop Loss-Positioniert SL in der neutralen Zone
📈 Optionaler Trailing Stop - Schützt Gewinne in der Bewegung
⚙️ Konfigurierbar - Passen Sie Lot, Ziel und Strategie an
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen