Fimathe Painel

Fimathe-Anzeige jetzt mit automatischer Eingabe

Größe und Position des Panels wählbar.

DYNAMIC LINES - Interaktive und verschiebbare Unterstützung und Widerstand

INTELLIGENT NEUTRAL ZONE - Kritischer Bereich zwischen den Bewegungen
MULTIPLE TAKE CHANNELS - Präzise Gewinnprognosen
ALERTS SYSTEM-Visuelle und akustische Benachrichtigungen
ACCURATE TAKE - 25%, 50% und 75% Aufschlüsselung
OPERATIONAL BOT - Führen Sie Trades automatisch aus!

🤖 EXKLUSIVE NEUHEIT:

So fortige Aktivierung - Ein Klick, um mit dem Handel zu beginnen
🎯 Automatisches Targeting - Berechnet Take-Profit basierend auf Kanälen
🛡️ Smart Stop Loss-Positioniert SL in der neutralen Zone
📈 Optionaler Trailing Stop - Schützt Gewinne in der Bewegung
⚙️ Konfigurierbar - Passen Sie Lot, Ziel und Strategie an



Auswahl:
CristianoMuglio
14
CristianoMuglio 2025.10.19 17:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Thiago Pereira Pinho
2712
Antwort vom Entwickler Thiago Pereira Pinho 2025.10.20 00:22
Opa, tudo bem Cristiano? Segue link do video explicando https://www.youtube.com/watch?v=O90zMK9pHos&t=17s
Antwort auf eine Rezension