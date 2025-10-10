Fimathe Painel

Indicador Fimathe agora com entrada Automática

Tamanho e posição do painel selecionáveis.

✅ LINHAS DINÂMICAS - Suporte e resistência interativas e arrastáveis

 ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre os movimentos
 MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE - Projeções precisas de lucro
 SISTEMA DE ALERTAS - Notificações visuais e sonoras
 FATIAMENTO PRECISO - Divisão em 25%, 50% e 75%
 BOT OPERACIONAL - Execute trades automaticamente!

🤖 NOVIDADE EXCLUSIVA:

 Ativação Instantânea - Um clique para começar a operar
🎯 Alvo Automático - Calcula take profit baseado nos canais
🛡️ Stop Loss Inteligente - Posiciona SL na Zona Neutra
📈 Trailing Stop Opcional - Protege lucros em movimento
⚙️ Configurável - Ajuste lote, alvo e estratégia



