Fimathe Painel

Indicador Fimathe agora com entrada Automática

Tamanho e posição do painel selecionáveis.

✅ LINHAS DINÂMICAS - Suporte e resistência interativas e arrastáveis

 ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre os movimentos
 MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE - Projeções precisas de lucro
 SISTEMA DE ALERTAS - Notificações visuais e sonoras
 FATIAMENTO PRECISO - Divisão em 25%, 50% e 75%
 BOT OPERACIONAL - Execute trades automaticamente!

🤖 NOVIDADE EXCLUSIVA:

 Ativação Instantânea - Um clique para começar a operar
🎯 Alvo Automático - Calcula take profit baseado nos canais
🛡️ Stop Loss Inteligente - Posiciona SL na Zona Neutra
📈 Trailing Stop Opcional - Protege lucros em movimento
⚙️ Configurável - Ajuste lote, alvo e estratégia



Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
实用工具
Crypto Ticks for MetaTrader 5 – 实时加密货币行情与订单簿集成 概述 Crypto Ticks 可将主要加密货币交易所的实时逐笔数据和订单簿深度直接传输至 MetaTrader 5。专为需要精准行情的高频交易者与算法策略开发者设计。 支持的交易所 Binance：现货（图表窗口订单簿深度）和期货（支持多品种订单簿） KuCoin：现货和期货（支持图表订单簿） Bybit：期货和反向期货 XT.com：现货和期货 主要功能 WebSocket 实时逐笔数据流 支持 Binance 数据流：@trade、@ticker、@bookTicker、@aggTrade 使用交易所 API 获取完整 OHLCV 历史数据 订单簿深度可视化（买一/卖一+深度） 自动重连机制确保稳定数据流 定时替换数据提高K线准确性 MT5 重启时自动补全历史数据 与 Strategy Tester 兼容（基于逐笔数据） 完全兼容 VPS，无需外部 DLL 附加信息 适合需要高精度数据的高频与算法交易者 适合策略开发与逐笔回测 重要提示 MT5 的 Strategy Tester
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
实用工具
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
实用工具
探索革命性的X2 Copy MT5，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT5都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT4终端需要单独的X2 Copy MT4版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
News Filter EA
Rashed Samir
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
实用工具
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
实用工具
Cerberus the Equity Watcher 是一种风险管理工具，可以持续监控您的账户资产并避免因错误的 EA 或您的情绪行为（如果您是全权交易者）导致的重大亏损。对于依赖 EA 的系统交易者来说，它非常有用，EA 可能包含错误，或者在意外的市场条件下可能表现不佳。 Cerberus 允许您设置最小净值和（可选）最大值，如果达到其中任何一个，则所有头寸都被平仓，所有挂单被关闭，所有 EA 被“杀死”。在展平所有位置后，将向用户手机发送通知，并在屏幕上显示一条清晰的消息。在“扁平化”之后， Cerberus 继续关注股权价值，并继续扼杀任何进一步的交易尝试，直到它被重新初始化。 Cerberus 执行的任何操作都清楚地显示在屏幕上，报告在“专家顾问”选项卡上，并向用户发送通知。为了避免用户错误，对用户输入的输入值和自动交易的当前状态进行了多次检查。 ****** 特征 最小和最大权益值可以以账户货币或初始权益的百分比设置 最大净值是可选的 如果达到最小/最大净值，则所有 EA 将独立于它们交易的符号被终止 第一次压扁后几秒钟进行双重检查 Cerberus 在拉平后也继续监控股权
作者的更多信息
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
指标
Fimathe Indicator The   Fimathe Indicator   is a tool for MetaTrader 5 designed to help traders identify support, resistance, neutral zones, and price channels. It features an interactive interface for drawing and managing support and resistance levels, generating take-profit channels and neutral zones, and providing visual and sound alerts for breakouts. Key Features Support and Resistance Lines: Dynamic and draggable lines to identify key levels. Reference Channel: Creates a channel between su
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
TickVolume  是一款先进的 订单流与成交量分析 (Order Flow & Volume Analysis) 工具，专为 Metatrader 5 设计。它实时追踪买卖双方的 跳动点主导权 ，并将原始的跳动点成交量转化为直观且实用的可视化信息。通过多层动态柱状图，它清晰地突出显示了市场的 强势、弱势、速度和吸收区域 。 独家功能与先进技术 (Exclusive Features and Advanced Technology) 多层主导权追踪： 强势与弱势： 采用可变厚度柱状图（ 粗 柱表示 强势 主导， 细 柱表示 弱势 运动）。 集成衰减系统 (Fade System)： 捕获 压力的连续性 。即使在高成交量柱之后，条形图的尺寸和颜色也可以保持（衰减），表明订单流中存在 持续的进攻性 。 速度组件 (Velocity Component) - 速度叠加： v4.5 新增功能。 识别跳动点成交量 显著超过动态中位数 的情况，通过两个独立图层（ 看涨速度 和 看跌速度 ）发出 加速和潜在突破 的信号。 动态成交量中位数 (金色线条)： 为跳动点成交量建立 自适应基线 ，
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
动态 CMF 计算： 自定义 蔡金资金流 (Chaikin Money Flow, CMF) 的周期，以微调您的分析并最大化信号精度。 直观的颜色编码警报： 通过清晰的视觉提示，即时解读市场状况： 绿色警报： 表示处于 超买 区域 – 预示着潜在的卖出机会。 红色警报： 表示处于 超卖 区域 – 暗示着潜在的买入机会。 灰色警报： 代表 中性 区域 – 信号是等待确认的趋势或反转。 自动背离检测： 轻松揭示隐藏的市场转折点。我们的系统 自动发现 价格和动量之间的 背离 ，帮助您预测重要的反转。 整合真实成交量： 通过切换到 真实成交量选项 来增强信号准确性，确保您的交易决策基于最可靠的市场数据。 -----------------------------
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
指标
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
实用工具
MetaTrader 5 (MT5) Sync Indicator：实现图表与绘图对象的完美同步 全面增强您的多图表分析能力。   对于使用价格行为 (Price Action)、聪明钱概念 (SMC) 或任何需要精确多周期协同分析的交易者来说，这是不可或缺的终极工具。 这款专业工具不仅限于简单的鼠标同步，它还能 跨图表复制您的技术分析（趋势线、通道、矩形等） ，并配备了全新的 对象管理面板 (Object Manager Panel) ，助您保持工作区井井有条。 主要功能 1. 智能且流畅的十字准星 (Smart Crosshair) 告别 MT5 默认的十字光标。Sync Indicator 会在所有同组图表上同步投射可自定义的价格线和时间线。 绝对精准：   瞬间定位 H1 图表上的高点在 M5 图表上的具体位置。 自动导航：   如果历史数据点在其他图表上不可见，指标会自动滚动屏幕至正确的日期和时间。 本地信息：   在光标旁实时显示价格和时间（支持调整为本地时间）。 2. 图表全面同步 链接您的工作区属性，实现最高的分析效率： 品种同步 (Symbo
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
实用工具
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
指标
好的，这是这段描述的中文翻译： 动态 CMF 计算： 自定义 蔡金资金流 (Chaikin Money Flow, CMF) 的周期，以微调您的分析并最大化信号精度。 直观的颜色编码警报： 通过清晰的视觉提示，即时解读市场状况： 绿色警报： 表示处于 超买 区域 – 预示着潜在的卖出机会。 红色警报： 表示处于 超卖 区域 – 暗示着潜在的买入机会。 灰色警报： 代表 中性 区域 – 信号是等待确认的趋势或反转。 自动背离检测： 轻松揭示隐藏的市场转折点。我们的系统 自动发现 价格和动量之间的 背离 ，帮助您预测重要的反转。 整合真实成交量： 通过切换到 真实成交量选项 来增强信号准确性，确保您的交易决策基于最可靠的市场数据。 -------------------------------------
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
指标
TickVolume：高级指标 TickVolume 是一个基于 跳动点成交量直方图 的先进指标，它结合了 方向强度 （看涨/看跌）和 订单吸收逻辑 。它清晰地展示了买方和卖方之间的市场主导地位，有助于发现强烈的 失衡 或 中性化阶段 。 主要特点： 定向彩色直方图 强劲买盘 ( Bull Strong ) – 占主导地位的购买冲动。 疲软买盘 ( Bull Weak ) – 买家力量较弱。 强劲卖盘 ( Bear Strong ) – 占主导地位的抛售冲动。 疲软卖盘 ( Bear Weak ) – 卖家强度较低。 吸收/中性 ( Absorption/Neutral ) – 市场压力之间的平衡。 动态成交量中位线 在可配置的窗口 ( CDIRange ) 上计算，以突出与典型成交量的偏差。 衰减系统（动态衰减） 模拟强劲柱子随时间逐渐减弱的过程。 智能警报（实时） 当当前成交量超过配置的 警报阈值 ( alertThreshold ) 时发出通知。 检测爆发性的 看涨 ( Bullish ) 或 看跌 ( Bearish ) 走势。 包括视觉
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
指标
专业累计德尔塔与成交量中位线指标 通过这款强大的成交量分析工具，追踪 真实的买卖压力 。 成交量比较指标 (Volume Compare Indicator) 结合了 累计德尔塔 (Cumulative Delta) 和 成交量中位线 (Volume Medians) ，帮助您识别机构活动、失衡以及潜在的反转。 主要特点： 累计德尔塔直方图 – 实时可视化净买入成交量与净卖出成交量。 买入/卖出成交量中位线 – 显示平均买入和卖出成交量水平的水平线。 智能成交量分类 – 分隔： 强劲买入（绿色） – 看涨压力。 强劲卖出（红色） – 看跌压力。 买入成交量中位线（蓝色线） – 典型买入量的参考。 卖出成交量中位线（橙色线） – 典型卖出量的参考。 可自定义参数 – 调整 CDIPeriod 和 CDIRange 以设置敏感度。 EMA 平滑成交量 – 减少噪音，使信号更清晰。 如何帮助交易者： 发现机构活动 – 异常的成交量尖峰指示大玩家进场。 确认突破/反转 – 强烈的德尔塔背离警告假动作。 基于成交量的支撑/阻力 – 中位线充当动态
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
指标
️ Real Flow Defense Levels：真实流防御水平 Real Flow Defense Levels 指标是一个专有工具，旨在直接在您的主交易图表上识别和绘制 重要、高可信度的价格区域 。它使用动态的、基于成交量的分析，来确定市场先前展示出 最强防御或活动集中 的位置。 这些绘制的线条充当 动态的支撑和阻力位 ，突出显示了主要参与者最有可能进场或捍卫其头寸的价格。与静态的水平线不同，这些水平线会随着时间调整，根据近期的高影响力活动反映出当前的市场结构。 主要特点 动态支撑与阻力 自动识别并绘制多达 四个关键防御水平 ，这些水平曾发生过强烈的成交量活动，标志着市场关注的关键区域。 实时相关性 该指标持续监控最近的交易活动，以确保所绘制的水平线与 当前市场环境保持相关性 。 可配置的权重 包含 可选的加权因子 ，允许交易者强调发生在 一天中特定时间 或具有 更高成交量影响 的水平。 视觉优先级和水平层级 四个水平中的每一个都被分配了独特且可自定义的颜色，以帮助交易者确定其重要性。这些水平根据市场活动强度进行排名： 一级 代表 最强 的防御区域（最高成交量/影响）
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
指标
MarketProfileTPO：MetaTrader 5 中的 TPO 分析 MarketProfileTPO   是一个功能强大的 MetaTrader 5 指标工具，旨在将基于 时间价格机会 (Time Price Opportunity, TPO)   分析的 市场轮廓 (Market Profile)   概念直接带入您的主图表窗口。该指标计算并显示指定期间内的价格分布，突出显示市场活动和集中度的关键区域。 它经过特别优化，适用于   M1 (1 分钟) 时间框架 下使用，处理   NAS100、US30 和 XAUUSD   等 高波动性金融工具 ，从而为日内市场结构和交易活动提供详细的视角。 主要特点与组成部分 基于 TPO 的市场轮廓：   计算在定义的时间段（TPO 周期）内，每个价格水平上所花费时间的分布。 控制点 (Point of Control, POC)：   清晰地识别 TPO 集中度最高（花费时间最长）的价格水平，是市场共识的 关键参考点 。 价值区域 (Value Area, VA)：   自动确定发生显著百分比交易活动的 价格范围 （默认
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
指标
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Re
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
专业累计德尔塔与成交量中位线指标 通过这款强大的成交量分析工具，追踪 真实的买卖压力 。 成交量比较指标 (Volume Compare Indicator) 结合了 累计德尔塔 (Cumulative Delta) 和 成交量中位线 (Volume Medians) ，帮助您识别机构活动、失衡以及潜在的反转。 主要特点： 累计德尔塔直方图 – 实时可视化净买入成交量与净卖出成交量。 买入/卖出成交量中位线 – 显示平均买入和卖出成交量水平的水平线。 智能成交量分类 – 分隔： 强劲买入（绿色） – 看涨压力。 强劲卖出（红色） – 看跌压力。 买入成交量中位线（蓝色线） – 典型买入量的参考。 卖出成交量中位线（橙色线） – 典型卖出量的参考。 可自定义参数 – 调整 CDIPeriod 和 CDIRange 以设置敏感度。 EMA 平滑成交量 – 减少噪音，使信号更清晰。 如何帮助交易者： 发现机构活动 – 异常的成交量尖峰指示大玩家进场。 确认突破/反转 – 强烈的德尔塔背离警告假动作。 基于成交量的支撑/阻力 – 中位线充当动态
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
指标
MarketProfileTPO：MetaTrader 5 中的 TPO 分析 MarketProfileTPO 是一个功能强大的 MetaTrader 5 指标工具，旨在将基于 时间价格机会 (Time Price Opportunity, TPO) 分析的 市场轮廓 (Market Profile) 概念直接带入您的主图表窗口。该指标计算并显示指定期间内的价格分布，突出显示市场活动和集中度的关键区域。 它经过特别优化，适用于 M1 (1 分钟) 时间框架 下使用，处理 NAS100、US30 和 XAUUSD 等 高波动性金融工具 ，从而为日内市场结构和交易活动提供详细的视角。 主要特点与组成部分 基于 TPO 的市场轮廓： 计算在定义的时间段（TPO 周期）内，每个价格水平上所花费时间的分布。 控制点 (Point of Control, POC)： 清晰地识别 TPO 集中度最高（花费时间最长）的价格水平，是市场共识的 关键参考点 。 价值区域 (Value Area, VA)： 自动确定发生显著百分比交易活动的 价格范围 （默认为 70% ），由 价值区域高点 (
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
指标
️ Real Flow Defense Levels：真实流防御水平 Real Flow Defense Levels 指标是一个专有工具，旨在直接在您的主交易图表上识别和绘制 重要、高可信度的价格区域 。它使用动态的、基于成交量的分析，来确定市场先前展示出 最强防御或活动集中 的位置。 这些绘制的线条充当 动态的支撑和阻力位 ，突出显示了主要参与者最有可能进场或捍卫其头寸的价格。与静态的水平线不同，这些水平线会随着时间调整，根据近期的高影响力活动反映出当前的市场结构。 主要特点 动态支撑与阻力 自动识别并绘制多达 四个关键防御水平 ，这些水平曾发生过强烈的成交量活动，标志着市场关注的关键区域。 实时相关性 该指标持续监控最近的交易活动，以确保所绘制的水平线与 当前市场环境保持相关性 。 可配置的权重 包含 可选的加权因子 ，允许交易者强调发生在 一天中特定时间 或具有 更高成交量影响 的水平。 视觉优先级和水平层级 四个水平中的每一个都被分配了独特且可自定义的颜色，以帮助交易者确定其重要性。这些水平根据市场活动强度进行排名： 一级 代表 最强 的防御区域（最高成交量/影响）
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
指标
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
指标
价格罗盘 是一款强大的技术分析工具，旨在作为您在金融市场中的 趋势导航系统 。 它评估市场的 平均方向压力 ，有效过滤短期噪音，清晰地识别主导运动。该指标量化了当前价格与其“中心平均值”的偏离程度，提供了一个明确的 市场方向 信号（看涨、看跌或中性）。 解读 (罗盘的三种状态)  该指标在一个独立的副窗口中绘制，以 零线 为中心，并使用三种不同的颜色来表示当前的市场状态： 罗盘状态 (Estado do Compass) 位置 (Localização) 信号 (Sinalização) 解读 (Interpretação) 北 (看涨) 零线上方 积极 (Positive) 表明市场处于 强劲的买入压力 之下。暗示 上升趋势 的开始或持续。 南 (看跌) 零线下方 消极 (Negative) 表明市场处于 强劲的卖出压力 之下。暗示 下降趋势 的开始或持续。 东-西 (中性) 靠近零线 中性 (Neutral) 表明 盘整 或 犹豫不决 。价格缺乏强烈的方向性动力，暗示横向运动或潜在反转正在酝酿。 主要功能 (Recursos Principais) 清晰指引: 使用颜色编码系统即时
筛选:
CristianoMuglio
14
CristianoMuglio 2025.10.19 17:01 
 

用户没有留下任何评级信息

Thiago Pereira Pinho
2712
来自开发人员的回复 Thiago Pereira Pinho 2025.10.20 00:22
Opa, tudo bem Cristiano? Segue link do video explicando https://www.youtube.com/watch?v=O90zMK9pHos&t=17s
回复评论