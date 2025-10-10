Fimathe Painel

Indicador Fimathe ahora con entrada automática

Tamaño y posición del panel seleccionables.

LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables.

ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos
MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios
SISTEMA DE ALERTAS -Notificaciones visuales y sonoras
TAKE PRECISO - Desglose del 25%, 50% y 75%
BOT OPERATIVO - ¡Ejecuta operaciones automáticamente!

🤖 NOVEDAD EXCLUSIVA:

A ctivación Instantánea - Un clic para empezar a operar
🎯 Targeting Automático - Calcula take profit basado en canales
🛡️ Smart Stop Loss.-Posiciona el SL en la zona neutral
📈 Trailing Stop opcional - Protege los beneficios en movimiento
⚙️ Configurable - Ajusta el lote, el objetivo y la estrategia



CristianoMuglio
14
CristianoMuglio 2025.10.19 17:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Thiago Pereira Pinho
2712
Respuesta del desarrollador Thiago Pereira Pinho 2025.10.20 00:22
Opa, tudo bem Cristiano? Segue link do video explicando https://www.youtube.com/watch?v=O90zMK9pHos&t=17s
Respuesta al comentario