Fimathe Painel

Indicador Fimathe ahora con entrada automática

Tamaño y posición del panel seleccionables.

LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables.

✅ ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos

✅ MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios

✅ SISTEMA DE ALERTAS -Notificaciones visuales y sonoras

✅ TAKE PRECISO - Desglose del 25%, 50% y 75%

✅ BOT OPERATIVO - ¡Ejecuta operaciones automáticamente!

🤖 NOVEDAD EXCLUSIVA:

⚡ A ctivación Instantánea - Un clic para empezar a operar

🎯 Targeting Automático - Calcula take profit basado en canales

🛡️ Smart Stop Loss.-Posiciona el SL en la zona neutral

📈 Trailing Stop opcional - Protege los beneficios en movimiento

⚙️ Configurable - Ajusta el lote, el objetivo y la estrategia



