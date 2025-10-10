Fimathe Painel
- Utilidades
- Thiago Pereira Pinho
- Versión: 4.3
- Actualizado: 5 enero 2026
- Activaciones: 20
Indicador Fimathe ahora con entrada automática
Tamaño y posición del panel seleccionables.
LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables.
✅ ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos
✅ MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios
✅ SISTEMA DE ALERTAS -Notificaciones visuales y sonoras
✅ TAKE PRECISO - Desglose del 25%, 50% y 75%
✅ BOT OPERATIVO - ¡Ejecuta operaciones automáticamente!
🤖 NOVEDAD EXCLUSIVA:
⚡ A ctivación Instantánea - Un clic para empezar a operar
🎯 Targeting Automático - Calcula take profit basado en canales
🛡️ Smart Stop Loss.-Posiciona el SL en la zona neutral
📈 Trailing Stop opcional - Protege los beneficios en movimiento
⚙️ Configurable - Ajusta el lote, el objetivo y la estrategia
