History VT

Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта.
То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале.

Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP и ждёт итога своего выбора направления движения.
После того как сделка закрылась, по «sl» или «tp» или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки.

Сноски Входа (input) и сноски Выхода (Exit) могут быть расположены под углом или горизонтально, от точек входа и выхода.

Цвет текста сносок, в зависимости от направления открытой сделки может меняться.

Линия самой сделки, как обычно, если мы перетащили сделку с истории терминала на график - пунктирная. (На продажу красная. На покупку синяя).


Рядом с текстом сноски, возможно цифровое отображение параметра сделки:

- там, где вход (input) отображается объём сделки.
- там, где выход (exit) отображается значение в валюте депозита. Тоже самое и в
  значениях SL и TP. (цифровые значения в скобочках). См. скриншот.

Работа индикатора.

Индикатор хорошо пригодиться для всех инвесторов, трейдеров, работающих серьёзно и добросовестно относящихся к своей работе. Ведя журнал сделок,
 добавляя в него скриншоты завершившегося входа в рынок можно сэкономить потраченное время на вытаскивание закрытой сделки из истории,
в окне терминал на график. Индикатор сам добавляет данную информацию. Как только сделка закрылась.

Некоторые параметры индикатора:

  • Show comment on trade – показывать комментарий индикатора. Если выключено, то отображаются только линии и стрелочки.

  • Offset comment in pixels along "Y","X" параметр сноски линии по горизонтали и вертикали.

  • The size of the comment text – размер текста сноски комментария.


    Также в индикаторе можно, самостоятельно менять текст сносок. По умолчанию они:

    - ТР – уровень тейк "профита".
    - SL – уровень стоп "лосса".
    - Input – уровень сноска "Вход".
    -     Exit – уровень сноска "Выход".
     

  • Display "Value" of your transaction – показывать или не показывать цифровой параметр сделки (объём, и денежное отображение в валюте депозита).  

Рекомендация. После открытии сделок, тейк всегда должен быть в разы больше по размеру, чем стоп.
По возможности, если цена прошла в вашу сторону, сразу переводите стоп лосс в безубыток (БЗУ).
"Не превращайте прибыльную сделку в убыточную". Удачи. : ) и Успехов!


