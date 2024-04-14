History VT
Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта.
То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале.
Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP и ждёт итога своего выбора направления движения.
После того как сделка закрылась, по «sl» или «tp» или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки.
Сноски Входа (input) и сноски Выхода (Exit) могут быть расположены под углом или горизонтально, от точек входа и выхода.
Цвет текста сносок, в зависимости от направления открытой сделки может меняться.
Линия самой сделки, как обычно, если мы перетащили сделку с истории терминала на график - пунктирная. (На продажу красная. На покупку синяя).
Рядом с текстом сноски, возможно цифровое отображение параметра сделки:
- там, где вход (input) отображается объём сделки.
- там, где выход (exit) отображается значение в валюте депозита. Тоже самое и в
значениях SL и TP. (цифровые значения в скобочках). См. скриншот.
Работа индикатора.
Индикатор хорошо пригодиться для всех инвесторов, трейдеров, работающих серьёзно и добросовестно относящихся к своей работе. Ведя журнал сделок,
добавляя в него скриншоты завершившегося входа в рынок можно сэкономить потраченное время на вытаскивание закрытой сделки из истории,
в окне терминал на график. Индикатор сам добавляет данную информацию. Как только сделка закрылась.
Некоторые параметры индикатора:
- Show comment on trade – показывать комментарий индикатора. Если выключено, то отображаются только линии и стрелочки.
- Offset comment in pixels along "Y","X" – параметр сноски линии по горизонтали и вертикали.
- The size of the comment text – размер текста сноски комментария.
Также в индикаторе можно, самостоятельно менять текст сносок. По умолчанию они:
- ТР – уровень тейк "профита".
- SL – уровень стоп "лосса".
- Input – уровень сноска "Вход".
- Exit – уровень сноска "Выход".
- Display "Value" of your transaction – показывать или не показывать цифровой параметр сделки (объём, и денежное отображение в валюте депозита).