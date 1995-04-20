History VT

Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта.

То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале.



Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP и ждёт итога своего выбора направления движения.

После того как сделка закрылась, по «sl» или «tp» или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки.



Сноски Входа (input) и сноски Выхода (Exit) могут быть расположены под углом или горизонтально, от точек входа и выхода.



Цвет текста сносок, в зависимости от направления открытой сделки может меняться.



Линия самой сделки, как обычно, если мы перетащили сделку с истории терминала на график - пунктирная. (На продажу красная. На покупку синяя).





Рядом с текстом сноски, возможно цифровое отображение параметра сделки:



- там, где вход (input) отображается объём сделки.

- там, где выход (exit) отображается значение в валюте депозита. Тоже самое и в

значениях SL и TP. (цифровые значения в скобочках). См. скриншот.





Работа индикатора.

Индикатор хорошо пригодиться для всех инвесторов, трейдеров, работающих серьёзно и добросовестно относящихся к своей работе. Ведя журнал сделок,

добавляя в него скриншоты завершившегося входа в рынок можно сэкономить потраченное время на вытаскивание закрытой сделки из истории,

в окне терминал на график. Индикатор сам добавляет данную информацию. Как только сделка закрылась.





Некоторые параметры индикатора:

Show comment on trade – показывать комментарий индикатора. Если выключено, то отображаются только линии и стрелочки.





Также в индикаторе можно, самостоятельно менять текст сносок. По умолчанию они:



- ТР – уровень тейк "профита".

- SL – уровень стоп "лосса".

- Input – уровень сноска "Вход".

- Exit – уровень сноска "Выход".







Рекомендация. После открытии сделок, тейк всегда должен быть в разы больше по размеру, чем стоп.

По возможности, если цена прошла в вашу сторону, сразу переводите стоп лосс в безубыток (БЗУ).

"Не превращайте прибыльную сделку в убыточную". Удачи. : ) и Успехов!







