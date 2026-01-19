Produktname: Funded Crypto Growth Guard

Untertitel: Automatisierte BTC & ETH Volatilitätsmaschine. KI-kalibriert für Prop Firm Herausforderungen & stetiges Kapitalwachstum.

Stop Gambling. Fangen Sie an zu vermehren.

Sind Sie es leid, Ihre Konten mit hochriskanten Grids und Martingale-Bots zu füllen? Funded Crypto Growth Guard ist die institutionelle Antwort auf das Chaos auf dem Kryptomarkt. Speziell für Prop Firm Challenges und ernsthaftes persönliches Wachstum entwickelt, ist dies nicht nur ein weiterer EA - es ist ein Dual-Core-Volatilitätswächter. Er rät nicht, wohin der Preis gehen wird; er wartet, bis der Markt seine Hand offenbart, und schlägt dann mit chirurgischer Präzision zu. Durch den gleichzeitigen Handel mit Bitcoin (BTCUSD) und Ethereum (ETHUSD) diversifiziert er Ihr Risiko und verdoppelt gleichzeitig Ihre Chancen, indem er eine intelligente, sich selbst anpassende Logik verwendet, die sich den Marktbedingungen automatisch anpasst. Ob Sie nun darum kämpfen, eine $100k-Challenge zu bestehen oder Ihr eigenes Kapital zu vermehren, dieser Bot ist Ihr Sicherheitsnetz und Ihr Schwert.

Warum dies der "Must-Have"-Bot für 2026 ist

1. Die "Set & Forget" AI Engine Die meisten Bots scheitern, weil sie sich auf statische, veraltete Einstellungen verlassen. Der Markt ändert sich jeden Tag.

Die Lösung: Dieser EA verfügt über eine leistungsstarke Backend Calibration Engine . Jedes Mal, wenn er geladen wird, analysiert er die Marktdaten der letzten 1000 Tage (3 Jahre) .

Das Ergebnis: Der EA berechnet automatisch den perfekten Stop-Loss, Take-Profit und Volatilitätsauslöser auf der Grundlage der tatsächlichen täglichen Spanne des Vermögenswerts. Sie müssen nie wieder komplexe Parameter einstellen.

2. Prop Firm Ready (Low Drawdown Focus) Prop-Firmen hassen unkontrolliertes Risiko. Das tun wir auch.

Kein Martingal. Kein Raster. Kein gefährliches Averaging.

Jeder Handel hat einen Hard Stop Loss , der durch die Volatilitätslogik geschützt ist.

Enthält einen intelligenten Trailing Stop , der den Gewinn sichert, sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

Spread-Schutz: Verhindert Einstiege während Nachrichtenspitzen oder Stunden mit hohen Spreads, um Ihr Konto zu schützen.

3. Dual-Asset-Fähigkeit: Warum nur ein Paar handeln, wenn Sie zwei beherrschen können?

Der Bot überwacht BTCUSD und ETHUSD parallel in einem einzigen Chart.

Eine intelligente Logik sorgt dafür, dass er nie zu viel Leverage einsetzt, so dass Ihre Margin-Nutzung auch bei kleineren Konten sicher bleibt.

Wie es funktioniert

Die Strategie basiert auf der Tick-Volumen-Geschwindigkeit. Sie erkennt plötzliche, starke Kursbewegungen, die den Beginn eines Trends signalisieren.

Scannen: Sie puffert Tick-Daten in Echtzeit und sucht nach institutionellen Auftragsflüssen. Auslösen: Wenn sich der Preis innerhalb von 1 Sekunde um X% bewegt (wird automatisch kalibriert), wird der Handel in der Richtung des Impulses aufgenommen. Wache: Es wird sofort ein enger Stop-Loss gesetzt. Wachsen: Wenn sich der Preis ausdehnt, folgt der Trailing Stop dem Preis und maximiert den Run, während das Risiko beseitigt wird.

Parameter (sauber und einfach)

Wir glauben, dass Technologie einfach sein sollte. Die komplexe Mathematik wird ausgeblendet; Sie sehen nur, was wichtig ist.

GLOBALE EINSTELLUNGEN

Maximale Spanne: Maximal zulässiger Spread in Punkten (Standard: 500 für Crypto).

Trailing verwenden: Aktivieren Sie Smart Profit Locking.

PAAR-KONFIGURATION (Einstellung für BTC & ETH)

Paare aktivieren: Schalten Sie bestimmte Paare ein/aus.

Symbol-Name: Geben Sie das Symbol Ihres Brokers ein (z. B. "BTCUSD", "Bitcoin", "ETHUSD.m").

Losgröße: Feste Losgröße für jeden Handel.

HANDELSZEITEN (Versteckte Logik)

Der Bot handelt automatisch 24/7, filtert aber "tote Zonen" auf der Grundlage seiner internen Volatilitätskarte heraus.

Anweisungen zur Einrichtung

Öffnen Sie einen BTCUSD-Chart (Zeitrahmen: M1 wird für die Tick-Überwachung empfohlen). Ziehen Sie den Funded Crypto Growth Guard per Drag & Drop auf den Chart. Überprüfen Sie in den Einstellungen die Symbolnamen Ihres Brokers (wenn Ihr Broker z.B. BTCUSD.pro verwendet, geben Sie diesen ein). Stellen Sie die gewünschte Losgröße ein (Empfehlung: 0,01 pro $1.000 Guthaben für geringes Risiko). Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading" oben grün/aktiviert ist.

Empfehlungen & Anforderungen

Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten werden für Krypto dringend empfohlen.

Hebelwirkung: 1:100 oder höher ist ideal.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (unter 20ms) wird für die beste Ausführungsgeschwindigkeit empfohlen.

Backtesting: Bitte führen Sie Backtests im Modus "Every Tick" durch. Die Strategie ist auf Tick-Daten angewiesen, so dass "Open Prices Only" nicht genau sein wird.

Haftungsausschluss: Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein erhebliches Risiko. Dieser EA ist ein Werkzeug, das Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen hilft, keine magische Gelddruckmaschine. Testen Sie immer zuerst auf einem Demo-Konto, um die Logik zu verstehen.