Funded Crypto Growth Guard

Produktname: Funded Crypto Growth Guard

Untertitel: Automatisierte BTC & ETH Volatilitätsmaschine. KI-kalibriert für Prop Firm Herausforderungen & stetiges Kapitalwachstum.

Stop Gambling. Fangen Sie an zu vermehren.

Sind Sie es leid, Ihre Konten mit hochriskanten Grids und Martingale-Bots zu füllen? Funded Crypto Growth Guard ist die institutionelle Antwort auf das Chaos auf dem Kryptomarkt. Speziell für Prop Firm Challenges und ernsthaftes persönliches Wachstum entwickelt, ist dies nicht nur ein weiterer EA - es ist ein Dual-Core-Volatilitätswächter. Er rät nicht, wohin der Preis gehen wird; er wartet, bis der Markt seine Hand offenbart, und schlägt dann mit chirurgischer Präzision zu. Durch den gleichzeitigen Handel mit Bitcoin (BTCUSD) und Ethereum (ETHUSD) diversifiziert er Ihr Risiko und verdoppelt gleichzeitig Ihre Chancen, indem er eine intelligente, sich selbst anpassende Logik verwendet, die sich den Marktbedingungen automatisch anpasst. Ob Sie nun darum kämpfen, eine $100k-Challenge zu bestehen oder Ihr eigenes Kapital zu vermehren, dieser Bot ist Ihr Sicherheitsnetz und Ihr Schwert.

Warum dies der "Must-Have"-Bot für 2026 ist

1. Die "Set & Forget" AI Engine Die meisten Bots scheitern, weil sie sich auf statische, veraltete Einstellungen verlassen. Der Markt ändert sich jeden Tag.

  • Die Lösung: Dieser EA verfügt über eine leistungsstarke Backend Calibration Engine. Jedes Mal, wenn er geladen wird, analysiert er die Marktdaten der letzten 1000 Tage (3 Jahre).

  • Das Ergebnis: Der EA berechnet automatisch den perfekten Stop-Loss, Take-Profit und Volatilitätsauslöser auf der Grundlage der tatsächlichen täglichen Spanne des Vermögenswerts. Sie müssen nie wieder komplexe Parameter einstellen.

2. Prop Firm Ready (Low Drawdown Focus) Prop-Firmen hassen unkontrolliertes Risiko. Das tun wir auch.

  • Kein Martingal. Kein Raster. Kein gefährliches Averaging.

  • Jeder Handel hat einen Hard Stop Loss, der durch die Volatilitätslogik geschützt ist.

  • Enthält einen intelligenten Trailing Stop, der den Gewinn sichert, sobald sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

  • Spread-Schutz: Verhindert Einstiege während Nachrichtenspitzen oder Stunden mit hohen Spreads, um Ihr Konto zu schützen.

3. Dual-Asset-Fähigkeit: Warum nur ein Paar handeln, wenn Sie zwei beherrschen können?

  • Der Bot überwacht BTCUSD und ETHUSD parallel in einem einzigen Chart.

  • Eine intelligente Logik sorgt dafür, dass er nie zu viel Leverage einsetzt, so dass Ihre Margin-Nutzung auch bei kleineren Konten sicher bleibt.

Wie es funktioniert

Die Strategie basiert auf der Tick-Volumen-Geschwindigkeit. Sie erkennt plötzliche, starke Kursbewegungen, die den Beginn eines Trends signalisieren.

  1. Scannen: Sie puffert Tick-Daten in Echtzeit und sucht nach institutionellen Auftragsflüssen.

  2. Auslösen: Wenn sich der Preis innerhalb von 1 Sekunde um X% bewegt (wird automatisch kalibriert), wird der Handel in der Richtung des Impulses aufgenommen.

  3. Wache: Es wird sofort ein enger Stop-Loss gesetzt.

  4. Wachsen: Wenn sich der Preis ausdehnt, folgt der Trailing Stop dem Preis und maximiert den Run, während das Risiko beseitigt wird.

Parameter (sauber und einfach)

Wir glauben, dass Technologie einfach sein sollte. Die komplexe Mathematik wird ausgeblendet; Sie sehen nur, was wichtig ist.

GLOBALE EINSTELLUNGEN

  • Maximale Spanne: Maximal zulässiger Spread in Punkten (Standard: 500 für Crypto).

  • Trailing verwenden: Aktivieren Sie Smart Profit Locking.

PAAR-KONFIGURATION (Einstellung für BTC & ETH)

  • Paare aktivieren: Schalten Sie bestimmte Paare ein/aus.

  • Symbol-Name: Geben Sie das Symbol Ihres Brokers ein (z. B. "BTCUSD", "Bitcoin", "ETHUSD.m").

  • Losgröße: Feste Losgröße für jeden Handel.

HANDELSZEITEN (Versteckte Logik)

  • Der Bot handelt automatisch 24/7, filtert aber "tote Zonen" auf der Grundlage seiner internen Volatilitätskarte heraus.

Anweisungen zur Einrichtung

  1. Öffnen Sie einen BTCUSD-Chart (Zeitrahmen: M1 wird für die Tick-Überwachung empfohlen).

  2. Ziehen Sie den Funded Crypto Growth Guard per Drag & Drop auf den Chart.

  3. Überprüfen Sie in den Einstellungen die Symbolnamen Ihres Brokers (wenn Ihr Broker z.B. BTCUSD.pro verwendet, geben Sie diesen ein).

  4. Stellen Sie die gewünschte Losgröße ein (Empfehlung: 0,01 pro $1.000 Guthaben für geringes Risiko).

  5. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading" oben grün/aktiviert ist.

Empfehlungen & Anforderungen

  • Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten werden für Krypto dringend empfohlen.

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher ist ideal.

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenz (unter 20ms) wird für die beste Ausführungsgeschwindigkeit empfohlen.

  • Backtesting: Bitte führen Sie Backtests im Modus "Every Tick" durch. Die Strategie ist auf Tick-Daten angewiesen, so dass "Open Prices Only" nicht genau sein wird.

Haftungsausschluss: Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Kryptowährungen birgt ein erhebliches Risiko. Dieser EA ist ein Werkzeug, das Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen hilft, keine magische Gelddruckmaschine. Testen Sie immer zuerst auf einem Demo-Konto, um die Logik zu verstehen.


Weitere Produkte dieses Autors
Gold Apex Equity Exploder
Vishnu Bajpai
Experten
GOLD APEX EQUITY EXPLODER: DER ULTIMATIVE GOLD-PORTFOLIO-BESCHLEUNIGER Verwandeln Sie eine bescheidene Ersteinzahlung von 500 Dollar in ein dominantes Equity-Kraftpaket von über 14.000 Dollar. Während Standard-Experten bei hoher Volatilität scheitern, glänzt der Gold Apex Equity Exploder mit einer Elite- Win-Rate von über 84% und einem monumentalen Recovery-Faktor von 21,57 . Dieses System wurde für Trader entwickelt, die institutionelle Präzision verlangen. Es nutzt einen Hochfrequenz-Algorithm
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Institutioneller Liquiditäts-Sweep & Stop Hunt Detektor Die FAKEOUT MATRIX PRO ist ein professionelles Analysetool, das entwickelt wurde, um genau die Momente zu identifizieren, in denen institutionelle Marktteilnehmer Privatanlegern eine Falle stellen. Durch die Überwachung von Session-Extremen und die Erkennung von Liquidity Sweeps mit hoher Wahrscheinlichkeit bietet dieser Indikator den technischen Vorteil, der für den präzisen Handel mit Umkehrungen erforderlich ist. Die institutionelle Logi
FREE
Echo Pulse Neural Link
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link Engine: Leistungsstarke Musterprojektion für MetaTrader 5 Die Neural-Link Engine ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde und die Erkennung historischer Muster nutzt, um zukünftige Kursbewegungen zu prognostizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen nachlaufenden Indikatoren verwendet dieses System einen von K-Nearest Neighbors (k-NN) inspirierten Ansatz, um mathematische Ähnlichkeiten in der Marktstruktur zu erkennen und einen
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link-Muster-Scanner: Erweiterte Candlestick-Erkennung für MetaTrader 5 Der Neural-Link Pattern Scanner ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es automatisiert die Erkennung von Candlestick-Mustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert visuelle Kennzeichnungen in Echtzeit direkt auf der Handelsoberfläche. Durch die Filterung nach bestimmten mathematischen Preisstrukturen hilft dieser Indikator Händlern, potenzielle U
FREE
Multi Time Period Charts
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Multi-Time-Perioden-Charts: Professionelle Multi-Timeframe-Visualisierung für MT5 Der Indikator Multi-Time Period Charts (MTPC) ist ein hochentwickeltes Tool zur Visualisierung der Marktstruktur für MetaTrader 5. Er ermöglicht es Händlern, Preisaktionen in einem höheren Zeitrahmen direkt in den aktuellen Ausführungs-Chart in einem niedrigeren Zeitrahmen zu überlagern, indem sie präzise gerenderte, halbtransparente Boxen verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ständig zwischen den Fenstern
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Zenith Session Flux ist ein professioneller technischer Indikator für MetaTrader 5, der die als ICT Killzones bekannten institutionellen Handelsfenster identifiziert und visualisiert. Der Indikator automatisiert den Prozess der Zeitanpassung, indem er die Serverzeit Ihres Brokers mit der New Yorker Ortszeit synchronisiert. So wird sichergestellt, dass Session Boxes und Preis-Pivots unabhängig von der Zeitzone Ihres Brokers genau zu den institutionellen Zeitpunkten erscheinen. Merkmale des Indika
FREE
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
AI Trend Targets - Präzise Einstiege, Ziele und Risiko in einem Overlay AI Trend Targets ist ein intelligentes Premium-Overlay, das rohe Kursbewegungen in klare, regelbasierte Handelspläne umwandelt: Einstieg, dynamischer Schutz (SL) und drei projizierte Ziele (TP1-TP3). Es wurde für XAUUSD, die wichtigsten FX-Paare und Index-CFDs entwickelt und funktioniert sowohl auf Intraday- als auch auf höheren Zeitrahmen. Was es tut Hinter den Kulissen kombiniert AI Trend Targets: Eine an die Volatilität a
FREE
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Produktname: Adaptiver Sitzungs-Trend MT5 Adaptive Session Trend MT5 ist ein sitzungsbasierter Trendindikator für MetaTrader 5. Er enthält eine interne Logik zur Erkennung des Handelsinstruments und zur automatischen Synchronisierung mit der Serverzeit des Brokers, um Signale auf der Grundlage der Londoner und New Yorker Handelssitzungen zu filtern. Der Indikator ist so konzipiert, dass er in Zeiten höchster Marktliquidität Daten zur Trendrichtung liefert. Er passt seine internen Berechnungspar
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Produktname: Eröffnungsspanne Breakout Pro MT5 Opening Range Breakout Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der die Eröffnungsspanne auf der Grundlage von benutzerdefinierten Sitzungszeiten identifiziert und aufzeichnet. Er wurde entwickelt, um Händler zu unterstützen, die sitzungsbasierte Ausbruchsstrategien verwenden, indem er die Berechnung von Bereichsgrenzen und Expansionsniveaus automatisiert. Der Indikator identifiziert den Höchst- und Tiefststand der Eröffnungsperiode und
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilitys
Trailing SL Bot - Intelligenter und automatisierter Risikomanager für den Handel Trailing SL Bot ist ein leistungsfähiger MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelseffizienz zu maximieren, indem er wesentliche Aufgaben des Risikomanagements mit Präzision automatisiert. Hauptmerkmale: Automatisches Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Management: Der Bot setzt auf intelligente Weise SL- und TP-Levels für jede neu eingegangene Position und stellt so sicher, dass Ihre Tra
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Experten
XAU Präzisions-Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price Professioneller Gold Scalping EA für reale Marktbedingungen Der XAU Precision Trader ist ein professioneller Scalping Expert Advisor für Gold (XAUUSD) , der für Händler entwickelt wurde, die realistische Performance, diszipliniertes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit über künstlich glatte oder überoptimierte Aktienkurven stellen. Dieser EA wurde entwickelt, um
Nexus PropSafe FX Scalper
Vishnu Bajpai
Experten
Nexus PropSafe FX Scalper Nexus PropSafe FX Scalper ist eine professionelle Multi-Symbol-Handelslösung, die für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor wurde speziell entwickelt, um die strengen Bewertungsphasen von Eigenhandelsunternehmen zu meistern. Durch die Konzentration auf hochwahrscheinliche Momentum-Impulse und strenge Risiko-pro-Handel-Protokolle soll das System Händlern helfen, Gewinnziele zu erreichen und gleichzeitig innerhalb der maximalen täglichen und
