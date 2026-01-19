Nombre del producto: Funded Crypto Growth Guard

Subtítulo: Motor automatizado de volatilidad de BTC y ETH. AI-Calibrado para Prop Desafíos de la empresa y constante crecimiento del capital.

Deje de apostar. Empieza a acumular.

¿Está cansado de arruinar cuentas en grids de alto riesgo y bots de martingala? Funded Crypto Growth Guard es la respuesta institucional al caos del mercado criptográfico. Diseñado específicamente para Prop Firm Challenges y crecimiento personal serio, esto no es sólo otro EA-es un centinela de volatilidad de doble núcleo. No adivina a dónde irá el precio; espera a que el mercado revele su mano, y luego ataca con precisión quirúrgica. Al operar con Bitcoin (BTCUSD) y Ethereum (ETHUSD) simultáneamente, diversifica su riesgo a la vez que duplica sus oportunidades, utilizando una lógica inteligente y autoajustable que se adapta a las condiciones del mercado automáticamente. Ya sea que esté luchando para superar un Desafío de $ 100k o haciendo crecer su propia equidad, este bot es su red de seguridad y su espada.

Por qué este es el bot "imprescindible" para 2026

1. La mayoría de los bots fallan porque se basan en configuraciones estáticas y obsoletas. El mercado cambia cada día.

La Solución: Este EA cuenta con un potente Motor de Calibración Backend . Cada vez que se carga, analiza los últimos 1000 días (3 años) de datos de mercado.

El Resultado: Calcula automáticamente el Stop Loss, Take Profit y Volatility Trigger perfectos basándose en el rango diario real del activo. Nunca más tendrás que ajustar parámetros complejos.

2. Prop Firm Ready (Low Drawdown Focus) Las Prop firms odian el riesgo incontrolado. Nosotros también.

Sin Martingala. No Grid. Sin promedios peligrosos.

Cada operación tiene un Hard Stop Loss protegido por la lógica de la volatilidad.

Incluye un Trailing Stop inteligente que bloquea el beneficio tan pronto como la operación se mueve a su favor.

Protección de spreads: Evita entradas durante picos de noticias u horas de alto spread para proteger su cuenta.

3. Capacidad de doble activo ¿Por qué operar un par cuando puede dominar dos?

El bot monitoriza BTCUSD y ETHUSD en paralelo en un único gráfico.

La lógica inteligente asegura que nunca se sobreapalanca, manteniendo su uso de margen seguro incluso en cuentas más pequeñas.

Cómo funciona

La estrategia se basa en Tick-Volume Velocity. Detecta movimientos de precios repentinos y bruscos que señalan el inicio de una tendencia.

Escanea: Almacena los datos de tick en tiempo real, buscando el flujo de órdenes institucionales. Activación: Si el precio se mueve un X% en 1 segundo (calibrado automáticamente), entra en la operación en la dirección del impulso. Protección: Se coloca inmediatamente un Stop Loss ajustado. Crecimiento: A medida que el precio se extiende, el Trailing Stop persigue al precio, maximizando el recorrido a la vez que elimina el riesgo.

Parámetros (limpios y sencillos)

Creemos que la tecnología debe ser sencilla. Las matemáticas complejas están ocultas; usted sólo ve lo que importa.

PARÁMETROS GLOBALES

Diferencial máximo: Máximo spread permitido en puntos (Por defecto: 500 para Crypto).

Usar Trailing: Habilita el bloqueo inteligente de beneficios.

CONFIGURACIÓN DEPARES (Configuración para BTC y ETH)

Activar Par: Activar/desactivar pares específicos.

Nombre del símbolo: Introduzca el símbolo de su broker (por ejemplo, "BTCUSD", "Bitcoin", "ETHUSD.m").

Tamaño del Lote: Tamaño de lote fijo para cada operación.

HORARIO DE OPERACIONES (Lógica oculta)

El bot opera automáticamente 24/7 pero filtra las "zonas muertas" basándose en su mapa interno de volatilidad.

Instrucciones de configuración

Abra un gráfico BTCUSD (Timeframe: M1 se recomienda para el seguimiento de ticks). Arrastre y suelte el Funded Crypto Growth Guard en el gráfico. En los ajustes, compruebe los nombres de los símbolos de su broker (por ejemplo, si su broker utiliza BTCUSD.pro , escríbalo). Establezca el Tamaño de Lote deseado (Recomendación: 0.01 por cada $1,000 de balance para bajo riesgo). Asegúrese de que "Algo Trading" está en verde/activado en la parte superior.

Recomendaciones y Requisitos

Tipo de cuenta: Las cuentas ECN, Raw, o Low Spread son altamente recomendadas para Crypto.

Apalancamiento: 1:100 o superior es ideal.

VPS: Se recomienda un VPS con baja latencia (menos de 20ms) para una mejor velocidad de ejecución.

Backtesting: Por favor haga backtest en modo "Every Tick". La estrategia se basa en datos de tick, por lo que "Sólo precios abiertos" no será precisa.

Descargo de responsabilidad El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. El comercio de criptomonedas implica un riesgo significativo. Este EA es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading, no una impresora mágica de dinero. Siempre pruebe en una cuenta Demo primero para entender la lógica.