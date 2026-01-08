Institutional VWAP Reversal EA

Nutze institutionelle Strategien mit dem Institutional VWAP Reversal EA: Erfasse Umkehrungen über VWAP-Abweichungsbänder, Volumenspitzen und 200 EMA-Trendfilter. Zielt auf 5% monatlichen Gewinn mit 5% maximalem täglichem Drawdown ab, inklusive Gewinnobergrenzen, Breakeven-Stop-Loss und Signal-Umkehrungsoptionen – ideal für Prop-Trading-Herausforderungen. Passe TP/SL nach Prozentsätzen, RR oder Kerzen an; handle mit Trend oder auf beiden Seiten. Optimiert für Forex-Hauptpaare und Gold, mit zeitbeschränkter Ausführung für niedriges Risiko und zuverlässige Automatisierung in volatilen Märkten.

UT Bot Alerts by Gerega
Dieser MT5-Indikator ist eine Konvertierung des UT Bot Alerts-Indikators von @QuantNomad auf TradingView. Er nutzt den ATR zur Erstellung benutzerdefinierter Kerzen auf dem Chart und liefert präzise Einstiegssignale basierend auf diesen Kerzen. Alle Puffer, einschließlich der benutzerdefinierten Kerzen und Einstiegssignale, sind verfügbar, sodass der Indikator problemlos in jedes EA integriert werden kann. Darüber hinaus gibt es verschiedene Strategien zu diesem Indikator im Internet, oder S
Afaosmd Forex by Gerega
Diese Strategie kombiniert   Average Force Indicator ,   Andean Oscillator   und   MACD , um starke Trends, Momentumwechsel und optimale Einstiegspunkte zu erkennen. Funktionsweise: •   Average Force Indicator   misst die Marktstärke und filtert schwache Trends heraus. •   Andean Oscillator   erkennt Momentumwechsel und Trendfortsetzungen. •   MACD   identifiziert Trendumkehrungen und bestätigt Ein- und Ausstiege. •   Einstieg in den Markt , wenn alle drei Indikatoren in die gleiche Richtung z
Order Block by Gerega
Der   Order Block Indikator für MT5   ist ein leistungsstarkes Tool für Trader, die mit Smart Money Konzepten und institutionellen Handelsstrategien arbeiten. Er erkennt automatisch die wichtigsten   Orderblöcke   auf dem Chart und hilft, hochwahrscheinliche Umkehr- und Fortsetzungszonen zu identifizieren. Hauptmerkmale: •   Automatische Erkennung von Orderblöcken   – Markiert starke Kauf- und Verkaufszonen basierend auf Preisbewegung und Volumen. •   Multi-Timeframe-Unterstützung   – Analysie
Macd STO Forex by Gerega
Der   Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)   ist ein vollautomatisches Handelssystem, das   zwei MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Indikatoren   mit dem   Stochastischen Oszillator   kombiniert, um hochpräzise Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination der Trendbestätigung von MACD mit der Momentum-Analyse des Stochastic bietet dieser EA präzise Ein- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: •   Doppelte MACD-Strategie   – Zwei MACD-Indikatoren mit unterschiedlichen Einstel
Nadaraya Watson Envelope by Gerega
Der   Nadaraya-Watson Envelope   ist ein indikatorbasierter, nicht-parametrischer Regressionsansatz, der Händlern hilft, Trends sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit sanften, adaptiven Bändern zu erkennen. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten oder auf Standardabweichungen basierenden Envelopes verwendet dieser Indikator die   Nadaraya-Watson-Kernelregression , die sich dynamisch an Preisbewegungen anpasst, Verzögerungen reduziert und dennoch reaktionsschnell bleibt
UT Alerts Strategy by Gerega
Diese Strategie kombiniert   Linear Regression Candles   mit   UT Bot Alerts , um hochpräzise Handelssignale zu generieren. Sie eignet sich für   Trendfolge und Breakout-Trading . Funktionsweise: •   Linear Regression Candles   glätten den Kursverlauf und reduzieren Marktgeräusche. •   UT Bot Alerts   erkennt Momentumveränderungen und liefert präzise Ein- und Ausstiegssignale. •   Einstieg: •   Long:   Wenn Linear Regression Candles einen Aufwärtstrend zeigen und UT Bot Alerts ein Kaufsignal g
ChandelierExit by Gerega
Der   Chandelier Exit Indikator   für MT5 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, ihre Trades zu verwalten, indem es Stop-Loss-Niveaus dynamisch an die Marktvolatilität anpasst. Er basiert auf dem   Average True Range (ATR) und folgt dem Trend, indem er die Stop-Loss-Niveaus je nach Marktrichtung über oder unter dem Kurs platziert. Dies macht ihn zu einem effektiven Werkzeug für   Trendfolgestrategien, Breakout-Trading und Risikomanagement . Hauptmerkmale: •   Dynamische Stop-Lo
ZLSMA by Gerega
Der   Zero Lag Least Squares Moving Average (ZLSMA)   ist ein fortschrittlicher gleitender Durchschnittsindikator, der eine   schnelle und reibungslose Trendanalyse   ohne Verzögerung ermöglicht. Basierend auf dem   Least Squares Moving Average (LSMA)   verwendet er eine Zero-Lag-Berechnung, wodurch er besonders reaktionsschnell auf Preisbewegungen reagiert. Dieser Indikator hilft Tradern, die Marktrichtung mit   minimaler Verzögerung   zu bestimmen, was ihn ideal für kurzfristige und langfrist
Linear Regression Candles by Gerega
Der   Linear Regression Candles Indikator   ist ein leistungsstarkes Tool, das die traditionelle Kerzenanalyse durch den Einsatz linearer Regressionsmethoden verbessert. Er hilft Händlern, Markttrends klarer zu visualisieren, indem er Preisbewegungen glättet und Marktgeräusche reduziert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kerzen werden   Regressionskerzen   dynamisch auf Basis statistischer Regression berechnet und bieten ein präziseres Bild der Marktrichtung. Hauptmerkmale: •   Trendbestimmung   –
Andean Oscillator Scalping by Gerega
Diese Strategie wurde für   hochfrequentes Scalping   entwickelt und nutzt die   täglichen Hochs/Tiefs   sowie den   Andean Oscillator   zur Identifizierung optimaler Handelsmöglichkeiten. Funktionsweise: •   Daily High/Low   – Dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. •   Andean Oscillator   – Misst Momentumveränderungen und Trendstärke. •   Einstieg: •   Long:   Wenn der Preis vom Tages-Tief abprallt und der Andean Oscillator bullisches Momentum bestätigt. •   Short:   We
Kijun Sen Envelope by Gerega
Der   Kijun-Sen Envelope Indikator   ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool, das auf der   Kijun-Sen -Linie des Ichimoku-Kinko-Hyo-Systems basiert. Dieser Indikator erstellt dynamische obere und untere Bänder um die Kijun-Sen-Linie und bildet eine Hülle, die Händlern hilft, Markttrends, potenzielle Umkehrungen und überkaufte/überverkaufte Zustände zu identifizieren. Hauptmerkmale: •   Trendbestätigung   – hilft dabei, starke Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen. •   Unterstützungs- und W
Boilinger Bands and RSI by Gerega
Diese Strategie kombiniert   Bollinger Bänder   mit dem   Relative Strength Index (RSI) , um optimale Handelschancen zu identifizieren. Sie eignet sich sowohl für   Trendfolge als auch für Umkehrhandel . Funktionsweise: •   Bollinger Bänder   messen die Volatilität und zeigen überkaufte/überverkaufte Bereiche an. •   RSI   misst das Momentum und bestätigt potenzielle Trendumkehrungen. •   Einstieg: •   Long:   Wenn der Preis die untere Bollinger Band berührt oder unterschreitet und der RSI unte
MAAOS Forex by Gerega
Der   MAAOS Expert Advisor   ist ein automatisiertes Handelssystem, das   gleitende Durchschnitte (MA)   und den   Andean-Oszillator (AO)   kombiniert, um präzise Handelssignale zu erzeugen. Durch diese Kombination erkennt MAAOS die Trendrichtung und Momentumänderungen, sodass Trades zum optimalen Zeitpunkt geöffnet und geschlossen werden. Hauptmerkmale: •   Duale Indikator-Strategie   – Nutzt gleitende Durchschnitte zur Trendbestimmung und den Andean-Oszillator zur Bestätigung von Ein- und Au
SuperTrend Indicator by Gerega
Der   Supertrend Indikator für MT5   ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool, das Tradern hilft, die Marktrichtung präzise zu bestimmen. Basierend auf dem   Average True Range (ATR)   passt er sich dynamisch an Kursbewegungen an und eignet sich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Daytrading und Swingtrading. Hauptmerkmale: •   Präzise Trenderkennung   – Identifiziert klar bullische und bärische Trends mit einer farbcodierten Trendlinie. •   ATR-basierte Volatilitätsanpassu
AndeanOscillator by Gerega
Der   Anden-Oszillator   ist ein leistungsstarker Momentum-Indikator, der Händlern hilft, Trends, Umkehrpunkte und die Marktstärke mit hoher Präzision zu erkennen. Inspiriert von klassischen Oszillatoren wie MACD und RSI, glättet dieser Indikator Kursbewegungen und liefert klarere Signale für Ein- und Ausstiege. Hauptmerkmale: •   Erkennung von Momentum und Trends   – hilft, frühzeitig bullische und bärische Bewegungen zu identifizieren. •   Geglätteter Oszillator   – reduziert Marktrauschen u
Nwersiasf Forex by Gerega
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
ATR HeikenAshi by Gerega
Der   ATR Indikator Basierend auf Heiken Ashi   ist ein einzigartiges Volatilitätsanalyse-Tool, das den   Average True Range (ATR)   mit   Heiken Ashi-Kerzenberechnungen   kombiniert, um eine stabilere und zuverlässigere Messung der Marktvolatilität bereitzustellen. Im Gegensatz zum herkömmlichen ATR, der Standard-Kerzen verwendet, nutzt dieser Indikator die Heiken Ashi-Formel, um Marktrauschen zu reduzieren und genauere Volatilitätssignale zu liefern. Hauptmerkmale: •   ATR-Berechnung basiere
Average Force by Gerega
Der   Average Force Indikator   ist ein technisches Analysetool zur Messung der Stärke von Kursbewegungen durch die Analyse von Momentum und Volatilität. Er basiert auf dem   Force Index , der Preisänderungen und Volumen kombiniert, aber mit einer Glättungsmethode arbeitet, um eine klarere und stabilere Marktdarstellung zu bieten. Hauptmerkmale: •   Messung von Trendstärke und Momentum   – Hilft, Kauf- oder Verkaufsdruck zu identifizieren. •   Geglättete Berechnung des Force Index   – Reduzier
BoxLine by Gerega
Box Range Indikator für MT5 Der   Box Range Indikator   für MT5 hilft Tradern, wichtige Preiszonen zu visualisieren, indem er Marktstrukturen automatisch erkennt und hervorhebt. Er zeichnet dynamisch   obere, untere und mittlere Linien , basierend auf der Kursbewegung, und ist ein effektives Tool zur   Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen, Ausbrüchen und Trendwenden . Hauptmerkmale: •   Automatische Bereichserkennung   – Identifiziert Preisbereiche basierend auf Marktbewegungen.
ATR Finder by Gerega
Der   ATR Finder   Indikator für MT5 ist ein leistungsstarkes Tool zur Analyse der Marktvolatilität mithilfe des   Average True Range (ATR) . Dieser Indikator berechnet und zeigt ATR-Werte dynamisch an, sodass Händler Phasen hoher und niedriger Volatilität erkennen, Stop-Loss- und Take-Profit-Level optimieren und ihre Handelsstrategie verfeinern können. Hauptmerkmale: •   Echtzeit-ATR-Berechnung   – aktualisiert die ATR-Werte kontinuierlich entsprechend den Marktbedingungen. •   Anpassbare Ein
Momema Forex by Gerega
Der  Momentum & EMA Expert Advisor (EA)  ist ein vollautomatisches Handelssystem, das  zwei Momentum-Indikatoren  mit  Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA) kombiniert, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Hauptmerkmale: • Doppelte Momentum-Strategie – Zwei Momentum-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden bestätigen die Stärke der Preisbewegung. • EMA-Trendbestätigung – Positionen werden nur eröffnet, wenn Momentum und EMAs übereinstimmen. • Vollautomatische Ausfüh
Triple MACD Scalping by Gerega
Der   Triple MACD Scalping EA   ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für Hochfrequenz-Scalping. Es verwendet   drei verschiedene MACD-Indikatoren   mit individuellen Einstellungen, um Marktimpulse zu bestätigen und Ein- und Ausstiege zu optimieren. Hauptmerkmale: •   Dreifache MACD-Bestätigung   – Filtert falsche Signale heraus und bestätigt Trends mit drei MACDs. •   Hochfrequenz-Scalping   – Schnelle Ein- und Ausstiege zur Gewinnmaximierung auf kurzen Zeitrahmen. •   Automatisie
Triple MA and WF by Gerega
Diese Strategie kombiniert   drei gleitende Durchschnitte (MAs)   mit   Williams-Fraktalen , um starke Markttrends und optimale Einstiegspunkte zu identifizieren. Funktionsweise: •   Drei gleitende Durchschnitte   (schnell, mittel, langsam) zeigen die Trendrichtung an. •   Williams-Fraktale   markieren lokale Hochs und Tiefs und signalisieren mögliche Umkehrpunkte. •   Einstieg in den Markt , wenn der Preis mit dem Trend übereinstimmt und ein gültiges Fraktal erscheint. •   Ausstieg aus dem Tr
