Institutional VWAP Reversal EA
- Experten
- Illia Hereha
- Version: 3.41
- Aktivierungen: 5
Nutze institutionelle Strategien mit dem Institutional VWAP Reversal EA: Erfasse Umkehrungen über VWAP-Abweichungsbänder, Volumenspitzen und 200 EMA-Trendfilter. Zielt auf 5% monatlichen Gewinn mit 5% maximalem täglichem Drawdown ab, inklusive Gewinnobergrenzen, Breakeven-Stop-Loss und Signal-Umkehrungsoptionen – ideal für Prop-Trading-Herausforderungen. Passe TP/SL nach Prozentsätzen, RR oder Kerzen an; handle mit Trend oder auf beiden Seiten. Optimiert für Forex-Hauptpaare und Gold, mit zeitbeschränkter Ausführung für niedriges Risiko und zuverlässige Automatisierung in volatilen Märkten.