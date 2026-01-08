Institutional VWAP Reversal EA

Der Chandelier Exit Indikator für MT5 ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, ihre Trades zu verwalten, indem es Stop-Loss-Niveaus dynamisch an die Marktvolatilität anpasst. Er basiert auf dem Average True Range (ATR) und folgt dem Trend, indem er die Stop-Loss-Niveaus je nach Marktrichtung über oder unter dem Kurs platziert. Dies macht ihn zu einem effektiven Werkzeug für Trendfolgestrategien, Breakout-Trading und Risikomanagement . Hauptmerkmale: • Dynamische Stop-Lo

FREE