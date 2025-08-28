Gold King AI MT5

5

Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT4-Version

Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde.

Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert er Pending Orders, die ausgeführt werden, sobald der Kurs diese erreicht. Dadurch wird schnell ein Trailing Profit aktiviert, um Gewinne zu sichern. Es gibt auch eine zweite Strategie namens „Smart Recovery”, die nach einem Verlustgeschäft aktiviert wird. Diese Strategie beinhaltet die Ausführung einer etwas größeren Order, um einen Teil der Verluste zu decken.

Bitte beachten Sie, dass das neuronale Netzwerk alle 4-5 Monate mit den neuesten historischen Daten trainiert wird, um die KI auf dem neuesten Stand zu halten.

Dieser Roboter verwendet keine toxischen Risikomanagementmethoden wie Martingale oder Hedging. Stattdessen werden alle Trades durch einen Trailing Take Profit und einen Stop Loss geschützt.

Live-Signal


FUNKTIONEN:

Symbol
 XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen
 M30
Mindestkapital
 150$
Broker
 Beliebig, vorzugsweise IC Markets
Kontotyp
 Beliebig, vorzugsweise Raw/ECN
Hebel
 1:500 Hebel oder höher (kontaktieren Sie mich, wenn Sie weniger haben)
VPS Beliebig (kontaktieren Sie mich, wenn Sie einen benötigen)


WICHTIGE INFORMATIONEN:

Backtesting: Das Backtesting sollte mit GMT +2 / US DST +3 durchgeführt werden. Es ist ratsam, Tick Data Suite für das Backtesting zu verwenden / Backtests herunterladen.

Live-Handel: Die meisten Broker wie IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... verwenden das GMT+2-Format und wechseln zu Beginn der US-Sommerzeit (DST) zu GMT+3.

Wenn Ihr Broker diese Serverzeit hat, sollten Sie nichts ändern. Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeit hat, kontaktieren Sie mich bitte, damit ich Ihnen die richtigen Einstellungen zusenden kann.


FAQ:

  1. Ist Gold King AI jeden Tag in Betrieb?
    Ja, es platziert einmal täglich Pending Orders, die in der Regel ausgeführt werden.

  2. Wenn Gold King AI keinen Nachrichtenfilter hat, bedeutet das, dass es mit hochwirksamen Nachrichten handelt?
    Nein, wichtige Nachrichten werden in der Regel um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht, aber Gold King AI platziert seine erste Order erst um 14:30 Uhr GMT, wodurch die Risiken dieser Ereignisse mit hoher Volatilität ausgeschlossen werden. Gelegentlich gibt es Veröffentlichungen um 15:00 Uhr GMT, aber diese sind in der Regel nicht mit einem hohen Risiko verbunden, wie z. B. FOMC oder NFP.

  3. Benötige ich spezielle Einstellungen für Prop-Firmen wie FTMO?
    Ja, kontaktieren Sie mich, damit ich Ihnen die Einstellungen zusenden kann.
Bewertungen 6
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Empfohlene Produkte
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experten
Bitte kontaktieren Sie mich für die Originalversion. (Das Original wird von meinem EA-Telegram-Account gesendet.) Hedge Martingale EA. Funktioniert nur auf der MT4-Plattform. Er funktioniert mit allen Paaren, aber das idealste Symbol ist XAUUSD. Empfohlener Broker und Kontotyp: Exness Cent-Konto. Es wird empfohlen, es mit einem Mindestguthaben von $1.000 zu verwenden. Es bietet einen monatlichen Gewinn von etwa 40-80%. Die Absicherung ist sicherer. Die Screenshots sind von Exness Cent Real-Kon
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilitys
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. Es gibt eine Demo-Version dieses Panels Dashboard Super Three MA MT5 Demo in meiner Produktliste, bitte probieren Sie es aus, um sich mit allen Funktionalitäten kostenlos vertraut zu machen Kostenlose Version: LINK MT4 Version: LINK Dieses System nutzt PA und drei einstellbare Moving Average als Hauptindikator, um Handelssignale zu generieren
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Experten
Handelsstrategie der Rückkehr zum Durchschnitt nach einer starken Impulsbewegung unter Verwendung der Wahrscheinlichkeitsberechnung der Künstlichen Intelligenz Modell 1. Währungspaar: AUDCAD M15, NZDCAD M15. Live-Signal: https: //www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Profil+Verkäufer Panel - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handels-Panel. Panel AI - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handels-Panel. Hintergrund aktivieren - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Hintergrund. AutoClos
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experten
AUDCAD MT5 EA mit vollautomatisierter Martingale-Strategie Der AUDCAD Double Grid Expert ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für das Forex-Währungspaar AUD/CAD auf dem M15-Chart optimiert wurde. Unabhängig vom aktuellen Trend eröffnet der EA kontinuierlich Kauf- und Verkaufspositionen (0.01 Lot), die mithilfe eines innovativen Grid-Systems verwaltet werden. Der EA ist für Hedging-Konten mit einem Hebel von 1:500 konzipiert. Funktionsweise des EAs  Der EA eröffnet kontinuierlich neue Kauf
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Utilitys
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Kontaktieren Sie mich, wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben oder zusätzliche Funktionen für die Basisversion benötigen. Es gibt eine Demo-Version dieses Panels Dashboard Super MA RSI CCI Demo in meiner Produktliste, bitte probieren Sie es aus, um sich mit allen Funktionalitäten kostenlos vertraut zu machen, LINK . Dashboard Super MA RSI CCI ist ein intuitives und praktisches grafisches Tool, das Ihnen hilft: 28 Paare mit einem Dashboard unter Kontrolle zu habe
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experten
Vorstellung von Savage Capital Max Scaling Pro – Ihr Go-To EA für Trading-Erfolg! Holen Sie das Beste aus Ihrem Trading heraus mit Savage Capital Max Scaling Pro , einem vielseitigen EA  für  LIVE-MÄRKTE . Hauptmerkmale: Automatische Gewinnmaximierung: Der EA setzt Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) und verwendet eine Trail Stopp (TS)-Technik . Er sammelt sogar Geld von laufenden Trades , auch wenn TP nicht erreicht wird . Entwickelt von Profis: Entwickelt von einem erfahrenen Softwareentwickl
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experten
Dieses Programm arbeitet auf der MT5-Plattform und auf einem Zeitrahmen von 30 Minuten, und der Mindesteinzahlungsbetrag muss mindestens $ 3000 und erreichen Gewinne von bis zu 100% des Einzahlungsbetrags und ist kompatibel mit den meisten MT5-Plattformen und erzielt die besten Ergebnisse mit dem EUR/USD-Paar und daher ist es das beste mit diesem Paar nur Eines der besten Programme für Scalping-Händler Fans
Quant Generator
Thomas Bradley Butler
Experten
BITTE LESEN SIE. DIES IST EIN PROAKTIVES PRODUKT UND REQURES EIN ZU WISSEN, THIER RISIKO. SIE MÜSSEN OPTIMIEREN, DA DIES EIN GENERATOR IST UND VERWENDET DIE GENETISCHE OPTIMIERER IN DER MT5-PLATTFORM, UM DIE SIGNALE ZU GENERIEREN. ES GIBT DROPDOWN-MENÜS, UM IHRE PARAMETER FÜR DIE PREIS-AKTION ZU UND RISIKO ZU WÄHLEN. SIE MÜSSEN VOR DEM TESTEN UND VERWENDEN OPTIMIEREN! Quant Generator EA Übersicht: Der Quant Generator EA für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsstarkes Tool, das die systematische
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen Tag Typ Künstliche Intelligenz Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker YES Starten ohne vorherige Einstellungen YES Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden. Live-Signal: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profil+Verkäufer Hauptmerkmale: Einlagensicherheit Verwendet keine für
AI Swing EA Meta5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Experten
Einführung : AI Swing EA ist ein vollautomatischer Trader mit Fixed SL und hoher Gewinnrate. Es wird 200$ sein, es ist jetzt nur 49$. No Martingale, No Grid Kontaktieren Sie mich , um Ihnen Anweisungen zu senden und fügen Sie in der Gruppe. Das OpenAI-Modell der nächsten Generation hat mit seinem breiten Spektrum an Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit schnell große Aufmerksamkeit erregt. Wir haben seine Expertise bei der Unterstützung von Preisvorhersagen zur Formulierung und Anwendung ver
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experten
Voll automatisiert, die nicht verwenden Grid-Strategien, Martingale, durchschnittliche Positionen, warten Sie einen Verlust, etc. Die Idee ist nicht kompliziert, bei Flat werden 2 Limit-Orders gesetzt, wenn USE_LIMIT_ORDERS = true verwendet wird, ansonsten wird nach Markt. Wenn eine Order ausgelöst wird, wird die Position durch TAKE_PROFIT geschlossen, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in einer erfolglosen Situation durch STOP_LOSS_VIRTUAL. Oder die Aufträge werden gelöscht. Nach dem Schließen e
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Experten
Algo-Kante EA -DE40/ Tec100 EA arbeitet mit Hoch und Tief der letzten Kerze. Selbstlernender EA, einfach den EA auf den Chart setzen und starten, keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und viele mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:30-21:30 -inp1_ =Robo
FREE
Total Lock
Vadim Zotov
4.6 (5)
Experten
Lock ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um das Geld eines Händlers zu retten. Anstelle des traditionellen Stop-Loss können Sie jetzt diesen Roboter verwenden. Der Roboter platziert ein schwebendes Lock - einen Gegenauftrag. Wenn sich der Kurs stark gegen den Händler bewegt, wird die Sperre zu einer Marktsperre, so dass sich der Verlust nicht erhöht, sondern auf demselben Niveau eingefroren wird. Die Hauptposition bleibt erhalten und bringt einen Gewinn, sobald die Sperre geschlossen wird. Jede P
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Skullper
Anesu Mavhura
Experten
Besuchen Sie Tradinbots4u.com, um diesen Bot zu einem reduzierten Preis herunterzuladen. Um diesen Expert Advisor zu nutzen, müssen Sie über folgende Voraussetzungen verfügen: 1000$ Mindesteinlage Hebelwirkung 1:100 Ein Handelskonto, das nur mit Standard-Lots handelt Einen VPS für optimale Leistung. Ein Absicherungskonto Der Handel ist eine riskante Investition. Leider lassen viele Händler ihre Konten platzen, weil ihnen die Geduld fehlt oder sie sich nicht an ihre Strategie halten. Aus diesem
AI Trading Buddy
Aii Karadag
5 (1)
Experten
Wichtig! Verwenden Sie nach der Installation die in den "Kommentaren" beschriebenen Anweisungen, um die AI-Trading-Buddy-Konfiguration hinzuzufügen: https://www.mql5.com/de/market/product/124858?source=Site+Profile# !tab=comments&comment=55105781 Dieser EA kann nicht in Metatrader 5 backgetestet werden, da er Webrequests zu KI-Modellen wie Claude, Chat-Gpt oder Deepseek verwendet und es nicht möglich ist, Backtests mit Webrequests in MQL5 durchzuführen. In dem Backtest-Szenario habe ich eine ei
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experten
Das Projekt Indirect Lock ist ein Hybrid-Algorithmus aus Arbitrage, Grid und Hedging. Einfacher ausgedrückt: Lock USD mit Hilfe von GBPUSD und EURUSD. Es ist fast die ganze Zeit parallel Richtung. Auf diese Weise können wir im Vergleich zum ursprünglichen Grid und Hedging eine Menge Drawdowns reduzieren. P.S. Bitte beachten Sie, dass JEDE ANLAGE IMMER RISIKO HAT! VERWENDEN SIE ES MIT BEDACHT UND AUF IHR EIGENES RISIKO!
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experten
Machen Sie den Grid-Handel wieder sicher | Gebaut von einem Grid-Trader >> für Grid-Trader. Walkthrough Video <== Grid Rescue in 5 Minuten zum Laufen bringen   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 ist ein Risikomanagement-Hilfsprogramm MT5 EA (verwendet zusammen mit anderen Grid-Trading-Experten), die Ihnen helfen können, aggressive Grid / Averaging / Martingale Systeme mit überschaubar
Adaptive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Adaptive Gold - Professioneller Trading Advisor für Gold Produkt-Beschreibung Adaptive Gold ist ein intelligenter Trading Advisor, der für den XAUUSD-Handel unter Bedingungen hoher Volatilität mit striktem Risikomanagement entwickelt wurde. Der Roboter konzentriert sich auf Einstiegsqualität, Kapitalschutz und Transparenz der Handelsentscheidungen. Der Advisor verwendet ein mehrstufiges Marktfiltersystem und eröffnet Geschäfte nur, wenn die Bedingungen günstig sind. Adaptive Gold setzt keine agg
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
Experten
Breakout EA basiert auf einer fortschrittlichen Strategie , die Markteintrittssignale erzeugt, wenn der Preis eine Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Die Daten wurden über 15 Jahre lang gesammelt, um die Modellstrategie zu erstellen. Die Strategie, filtert falsche Signale und führt technische Analyse und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Es verwendet ein System der Filterung falsche Signale. Der EA verwendet einen fortschrittlichen adaptiven Trai
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
News Hedging Pro ist ein einzigartiger Roboter, der es Ihnen ermöglicht, während der kritischsten Zeiträume der Nachrichtenankündigung nach Ihrer vordefinierten Strategie zu handeln. Sie können die zu handelnde Strategie voreinstellen, und dann wird er diese Nachricht automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gewinnen, da sich der Kurs zu dieser Zeit normalerweise stark bewegt. Mit diesem Tool wird der Handel mit Nachricht
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experten
AdvisorKing ist ein Multi-Währungs-Scalper, der eigene Handelsalgorithmen verwendet. Der Einstieg in den Markt erfolgt mit Hilfe von Filtern, die es dem Handelsberater ermöglichen, gute Ergebnisse während einer Handelssitzung mit geringer Volatilität zu erzielen. Dieses System ist für den langfristigen Handel konzipiert und eignet sich für Händler, die an Stabilität und minimales Risiko gewöhnt sind. Der Trading Advisor enthält keine so gefährlichen Strategien wie Grid und Martingal. Bei Fragen
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Experten
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutionelle Intelligenz trifft auf Smart Money Architektur WO ZENTRALBANKLOGIK AUF ALGORITHMISCHE PRÄZISION TRIFFT SET DATEI: MQL5 CHAT LINK IM VERKAUF: NUR $977.00 - GÜLTIG FÜR DIE NÄCHSTEN 10 VERKÄUFE NÄCHSTER PREIS $9977.00 SCHNELL SYSTEM ÜBERSICHT BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP stellt die Konvergenz von zwei dominanten Marktparadigmen dar: Inner Circle Trader (ICT) Methodik und Smart Money Concepts (SMC) - synthetisiert in einem einheitlichen, autonomen Handelsra
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
Recovery System
Maksim Neimerik
Experten
Rückgewinnungssystem EA Der Advisor wurde entwickelt, um den Prozess der Wiederherstellung von Verlusten auf dem aktuellen Symbol zu automatisieren. Er kann sowohl bei einem aktuellen Verlust als auch begleitend zu anderen Advisors eingesetzt werden. Dieses Produkt kann auch als eigenständiger Berater verwendet werden. Recovery System EA enthält in den Einstellungen eine Option zur Auswahl des Betriebsmodus: Wiederherstellung MA Kreuz Stochastik Bollinger Bänder Nicht-Indikatoren Im Recovery-Mo
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein Grid-Advisor mit einem System zum "Auflösen" eines Korbs mit unprofitablen Orders, einem Nachrichtenfilter, einem Filter für offene Positionen auf anderen Handelsinstrumenten und der Funktion, Handelssignale an Ihren Telegram-Kanal zu senden. Der Expert Advisor kann verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen, um Trades auf die Gewinnschwelle zu bringen, die Sie mit Ihren Händen oder anderen Expert Advisors eröffnet haben. Funktioniert innerhalb eines linea
Eagle Grid MT5
Luiz Felipe De Oliveira Caldas
Experten
Beim Grid-Trading werden Aufträge über und unter einem bestimmten Preis platziert, wodurch ein Auftragsgitter mit steigenden und fallenden Preisen entsteht. Grid-Trading wird am häufigsten mit dem Devisenmarkt in Verbindung gebracht. Im Allgemeinen zielt diese Technik darauf ab, aus der normalen Volatilität des Kurses eines Vermögenswerts Kapital zu schlagen, indem Kauf- und Verkaufsaufträge in bestimmten regelmäßigen Abständen oberhalb und unterhalb eines vordefinierten Basispreises platziert w
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Experten
SmartSMC EA - Liquiditätsschwemmen Seit über 10 Jahren beobachte ich auf dem Goldmarkt, wie der Preis vor der eigentlichen Bewegung nach Liquidität jagt. SmartSMC EA ist meine destillierte Version dieses Vorteils: eine einfache, disziplinierte SMC-Liquiditätssweep-Engine, die den XAUUSD mit sauberem Risiko und professioneller Ausführung handelt. Warum SmartSMC wählen? Weil er Smart Money-Konzepte mit felsenfester Automatisierung verbindet. Sie müssen sich nicht mit dem Chart auseinandersetzen
Midas AI MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
MIDAS AI ist der Wächter über Ihr Kapital. Sie stürzt sich nicht Hals über Kopf in den Handel, sondern wägt jede Entscheidung mit mathematischer Präzision ab. Seine Stop-Losses und Take-Profits sind keine Zufallszahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung. MIDAS AI ist eine Sinfonie von Analysen und Algorithmen. Wie ein erfahrener Schachspieler berechnet sie ihre Züge durch die Analyse von Charts und Wirtschaftsindikatoren. Sie lässt sich n
GoldMaster EA
Cristian-silvian Olteanu
Experten
GoldMaster EA für den Handel mit XAU/USD auf MetaTrader 5 Der GoldMaster EA ist ein vollständig automatisiertes Handelstool, das speziell für den Handel mit XAU/USD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es richtet sich an Trader, die einen unkomplizierten Ansatz bevorzugen und automatisierten Handel ohne komplexe Einstellungen ausprobieren möchten. Funktionen: Automatisierter Handel: Der EA übernimmt alle Handelsoperationen eigenständig. Vorkonfigurierte Einrichtung: Keine ma
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Weitere Produkte dieses Autors
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
Indikatoren
Critical Zones   wurde speziell für manuelle Händler entwickelt, die nach präziseren Markteinstiegen suchen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um interessante Bereiche zu erkennen, indem er die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandszonen auf dem Chart sowie deren Ausbrüche und Wiederholungen berechnet. Dieser Indikator kann so konfiguriert werden, dass er Warnungen und Benachrichtigungen sendet, wenn potenziell lukrative Kauf-/Verkaufsgelegenheiten erkannt werden, so das
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.78 (27)
Indikatoren
MT4 Version Golden Hunter   wurde für Trader entwickelt, die manuell an den Märkten handeln. Es ist ein sehr leistungsfähiges Instrument, das aus 3 verschiedenen Indikatoren besteht: Leistungsstarke Einstiegsstrategie: Besteht aus einem Indikator, der die Volatilität des Währungspaares misst und den Markttrend identifiziert. LSMA: Glättet die Preisdaten und ist nützlich, um den kurzfristigen Trend zu erkennen. Heikin Ashi: Sobald der Indikator an das Diagramm angehängt ist, werden die japanisc
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
Indikatoren
Der   Pips Chaser  Indikator wurde entwickelt, um Ihren manuellen Handel zu ergänzen. Dieser Indikator kann sowohl für kurzes Scalping als auch für langes Swing-Trading verwendet werden //  MT4 Version Merkmale Indikator wird nicht neu gezeichnet Dieser Indikator ändert seine Werte nicht, wenn neue Daten eintreffen Handelspaare Jedes Währungspaar Zeitrahmen H1 ist vorzuziehen, aber Sie können ihn an jeden Zeitrahmen anpassen Trading time Rund um die Uhr Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
Indikatoren
MT5 Version Golden Hunter wurde für Trader entwickelt, die manuell an den Märkten handeln. Es ist ein sehr leistungsfähiges Instrument, das aus 3 verschiedenen Indikatoren besteht: Leistungsstarke Einstiegsstrategie: Besteht aus einem Indikator, der die Volatilität des Währungspaares misst und den Markttrend identifiziert. LSMA: Glättet die Preisdaten und ist nützlich, um den kurzfristigen Trend zu erkennen. Heikin Ashi: Sobald der Indikator an das Diagramm angehängt ist, werden die japanischen
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
Indikatoren
Critical Zones wurde speziell für manuelle Händler entwickelt, die nach präziseren Markteinstiegen suchen. Dieser Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um interessante Bereiche zu erkennen, indem er die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandszonen auf dem Chart sowie deren Ausbrüche und Wiederholungen berechnet. Dieser Indikator kann so konfiguriert werden, dass er Warnungen und Benachrichtigungen sendet, wenn potenziell lukrative Kauf-/Verkaufsgelegenheiten erkannt werden, so dass
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
Indikatoren
Auto Fibo   ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um Ihren manuellen Handel zu verbessern. Er zeichnet den Goldenen Schnitt automatisch, spart Ihnen Zeit und erleichtert Ihren Handel. Wenn Sie den Indikator an das Diagramm anhängen, zeichnet er automatisch den exakten Goldenen Schnitt ein und erspart Ihnen die Suche nach dem kritischen Punkt. Die Schnittstelle passt sich an Ihren Computer an, um die ungefähren Hoch- und Tiefpunkte des Bandes zu ermitteln. Dieser Indikator korrigiert die meis
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
Top Bottom Tracker ist ein auf hochentwickelten Algorithmen basierender Indikator, der den Markttrend analysiert und die Hochs und Tiefs des Trends erkennen kann / MT5 Version . Der Preis wird schrittweise steigen, bis er 500$ erreicht. Nächster Preis --> $99 Eigenschaften Kein Repainting Dieser Indikator ändert seine Werte nicht, wenn neue Daten eintreffen Handelspaare Alle Forex-Paare Zeitrahmen Alle Zeitrahmen Parameter ==== Indikator-Konfiguration ==== Konfigurationsparameter //
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Indikatoren
Pips Hunter PRO   wurde über mehrere Jahre entwickelt und ist eine verbesserte Version seines Vorgängers. Dieser leistungsstarke Indikator analysiert den Markt- und Kursverlauf, um Kauf- und Verkaufseinstiege zu generieren. Für die Berechnung dieser Einträge verwendet er verschiedene Indikatoren, die zusammenarbeiten, sowie einen komplexen statistischen Logarithmus, der weniger günstige Einträge herausfiltert und sie eliminiert /   MT4-Version . Merkmale Kein Repainting Dieser Indikator änder
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
Indikatoren
Auto Fibo ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um Ihren manuellen Handel zu verbessern. Er zeichnet den Goldenen Schnitt automatisch, spart Ihnen Zeit und erleichtert Ihren Handel. Wenn Sie den Indikator an das Diagramm anhängen, zeichnet er automatisch den exakten Goldenen Schnitt ein und erspart Ihnen die Suche nach dem kritischen Punkt. Die Schnittstelle passt sich an Ihren Computer an, um die ungefähren Hoch- und Tiefpunkte des Bandes zu ermitteln. Dieser Indikator korrigiert die meiste
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indikatoren
Der   Pips Chaser  Indikator wurde entwickelt, um Ihren manuellen Handel zu ergänzen. Dieser Indikator kann sowohl für kurzes Scalping als auch für langes Swing-Trading verwendet werden //  MT5 Version Merkmale Indikator wird nicht neu gezeichnet Dieser Indikator ändert seine Werte nicht, wenn neue Daten eintreffen Handelspaare Jedes Währungspaar Zeitrahmen H1 ist vorzuziehen, aber Sie können ihn an jeden Zeitrahmen anpassen Trading time Rund um die Uhr Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1
FREE
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experten
Triangle Engine wurde entwickelt, um das Kapital von Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie genug von Algorithmen haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht mehr genauso gut funktionieren, dann ist Triangle Engine die Lösung, nach der Sie suchen. Triangle Engine ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die inhärenten Schwachstellen von AUDCAD zu identifizieren und auszunutzen. Mithilf
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experten
Willkommen bei Quantum Pips AI, einem Expert Advisor der neuen Generation! Nur 2/5 Exemplare werden zu diesem Preis verkauft. Danach wird der Preis automatisch steigen, um sicherzustellen, dass die Leistung des Roboters für echte Konten angemessen ist. Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf und   erhalten Sie einen kostenlosen Indikator   (im Wert von über 65$) Quantum Pips AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um vom Devisenmarkt zu profitieren. Dieses intelligen
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
Pips Hunter PRO wurde über mehrere Jahre entwickelt und ist eine verbesserte Version seines Vorgängers. Dieser leistungsstarke Indikator analysiert den Markt- und Kursverlauf, um Kauf- und Verkaufseinstiege zu generieren. Für die Berechnung dieser Einträge verwendet er verschiedene Indikatoren, die zusammenarbeiten, sowie einen komplexen statistischen Logarithmus, der weniger günstige Einträge herausfiltert und sie eliminiert / MT5-Version . Merkmale Kein Repainting Dieser Indikator ändert se
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
5/10 Kopien zu 30$ ---> nächste 50$ // MT5 Version Forex Vigor ist ein technischer Indikator, der die Momentumstärke der 8 Hauptwährungen (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) bewertet. Der Indikator stützt sich auf mathematische Berechnungen, die den Mangel an Korrelation zwischen 28 Währungspaaren messen. Zur Berechnung der Werte wird die prozentuale Differenz zwischen den Schlusskursen mit der Methode der linear gewichteten Mittelwertbildung (LWMA) und einem statistischen System analysie
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experten
Willkommen bei Quantum Pips AI, einem Expert Advisor der neuen Generation! Nur 2/5 Exemplare werden zu diesem Preis verkauft. Danach wird der Preis automatisch steigen, um sicherzustellen, dass die Leistung des Roboters für echte Konten angemessen ist. Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf und   erhalten Sie einen kostenlosen Indikator   (im Wert von über 65$) Quantum Pips AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um vom Devisenmarkt zu profitieren. Dieses intelligen
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experten
Neural Intelligence wurde entwickelt, um das Kapital der Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie Algorithmen satt haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber in Live-Konten nicht dasselbe bewirken, dann ist Neural Intelligence die Lösung, nach der Sie suchen.  Es handelt sich um einen vollautomatischen Algorithmus, der entwickelt wurde, um die Ineffizienzen des Euro-Pfund zu finden und auszunutzen. Er basiert auf maschinellen Lerncluster-Analy
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experten
XPulse wurde entwickelt, um das Kapital der Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie Algorithmen satt haben, die beim Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht das Gleiche bewirken, dann ist XPulse die Lösung, die Sie suchen. Es ist ein Algorithmus, der speziell entwickelt wurde, um eine Ineffizienz des Aussie-Cad-Paares auszunutzen. Mit einem robusten Backtest und zwei Live-Signalen, die die Leistung des Algorithmus untermauern.
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
5/10 Kopien zu 30$ ---> nächste 50$ //   MT4 Version Forex Vigor   ist ein technischer Indikator, der die Momentumstärke der 8 Hauptwährungen (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) bewertet. Der Indikator stützt sich auf mathematische Berechnungen, die den Mangel an Korrelation zwischen 28 Währungspaaren messen. Zur Berechnung der Werte wird die prozentuale Differenz zwischen den Schlusskursen mit der Methode der linear gewichteten Mittelwertbildung (LWMA) und einem statistischen System anal
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indikatoren
Top Bottom Tracker   ist ein auf hochentwickelten Algorithmen basierender Indikator, der den Markttrend analysiert und die Hochs und Tiefs des Trends erkennen kann /   MT4 Version . Der Preis wird schrittweise steigen, bis er 500$ erreicht. Nächster Preis -->   $99 Eigenschaften Kein Repainting Dieser Indikator ändert seine Werte nicht, wenn neue Daten eintreffen Handelspaare Alle Forex-Paare Zeitrahmen Alle Zeitrahmen Parameter ==== Indikator-Konfiguration ==== Konfigurationsparamet
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experten
Triangle Engine wurde entwickelt, um das Kapital von Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie genug von Algorithmen haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht mehr genauso gut funktionieren, dann ist Triangle Engine die Lösung, nach der Sie suchen. Triangle Engine ist ein fortschrittlicher Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die inhärenten Schwachstellen von AUDCAD zu identifizieren und auszunutzen. Mithilf
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experten
Neural Intelligence wurde entwickelt, um das Kapital der Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie Algorithmen satt haben, die im Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber in Live-Konten nicht dasselbe bewirken, dann ist Neural Intelligence die Lösung, nach der Sie suchen.  Es handelt sich um einen vollautomatischen Algorithmus, der entwickelt wurde, um die Ineffizienzen des Euro-Pfund zu finden und auszunutzen. Er basiert auf maschinellen Lerncluster-Analy
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experten
XPulse wurde entwickelt, um das Kapital der Menschen auf einfache und zugängliche Weise zu vermehren. Wenn Sie Algorithmen satt haben, die beim Backtesting großartig zu funktionieren scheinen, aber dann in Live-Konten nicht das Gleiche bewirken, dann ist XPulse die Lösung, die Sie suchen. Es ist ein Algorithmus, der speziell entwickelt wurde, um eine Ineffizienz des Aussie-Cad-Paares auszunutzen. Mit einem robusten Backtest und zwei Live-Signalen, die die Leistung des Algorithmus untermauern.
Auswahl:
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Rodrigo Arana Garcia
120127
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.12.04 17:24
Thank you very much for your review, Kris. I'm glad to hear that it works perfectly for you !
Ferran Lopez Navarro
3003
Ferran Lopez Navarro 2025.12.03 14:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Rodrigo Arana Garcia
120127
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.12.04 11:25
Thank you very much for your excellent review Ferran !
Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Rodrigo Arana Garcia
120127
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.11.28 14:39
Thank you very much for your excellent review, Nicolae. I will do my best to make the product even better!
Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.11.12 14:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Rodrigo Arana Garcia
120127
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.11.13 09:35
Thank you so much Lee !!
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Rodrigo Arana Garcia
120127
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.09.23 06:04
Thank you very much, Steffen, for your kind comments.
I'm glad to hear that it worked for you. I'll do my best to improve it over time :)
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:24 
 

I'm really enjoying the EA. While it's still too early for a full long-term evaluation, I must say the robot is well-designed and has integrated nicely into my portfolio of other EAs. Rodrigo is a helpful and responsive trader, well-rated by the community, and has delivered a high-quality first EA. He shows clear responsibility for his projects, which is evident through the regular updates he has already released. I’ll continue testing for a more comprehensive long-term assessment, but I already recognize and appreciate the quality of the service he provides, especially the technical support and attention to users.

Rodrigo Arana Garcia
120127
Antwort vom Entwickler Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 05:52
Thank you very much for your kind review, Peterson. I'm glad to hear that it's working for you. I'll do my best to improve it!
Antwort auf eine Rezension