Lot Master Rebate Scalper MT5
- Experten
- Mr Punnatorn Tunbee
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Lot Master Rebate Scalper MT5
Entwickelt für die Erzeugung von Lots mit hohem Volumen (Lot Flipping/Rebate Farming).
EA Eigenschaften & Strategie
-
Keine Grid-Strategie: Der EA öffnet Orders in bestimmten Zeitintervallen (z.B. alle 1 Minute oder 5 Minuten). Er ist speziell darauf ausgelegt, ein hohes Handelsvolumen zu generieren. Wenn der EA beispielsweise auf 1-Minuten-Intervalle eingestellt ist, eröffnet er etwa 1.440 Orders pro Tag. Sie können die Lotgröße über die Eingabeeinstellung Lot_Fix erhöhen.
-
RSI-Eingangslogik: Der EA verwendet den RSI-Indikator, um Kauf- oder Verkaufseinträge zu bestimmen. (Die Einstellungen sind vollständig anpassbar).
-
Kein Martingale: Dieser EA verwendet eine feste Losgröße, um ein besseres Kapitalmanagement und eine einfachere Risikokontrolle im Vergleich zu Martingale-Strategien zu gewährleisten.
-
Kein individueller SL/TP: Der EA legt keinen Stop Loss oder Take Profit für einzelne Aufträge fest. Stattdessen verwendet er ein "Basket Close" (Schließen aller Aufträge gleichzeitig).
-
Zwei Schließungssysteme: * Alle schließen: Schließt alle Kauf- und Verkaufsaufträge gemeinsam, sobald der Gesamtgewinn das Ziel erreicht hat * Side-Specific Close: Schließt Kauf- und Verkaufsaufträge separat.
-
Hinweis: Um eines der beiden Systeme zu deaktivieren, setzen Sie das Gewinnziel auf einen unerreichbaren Betrag (z. B. 9.999 USD).
-
-
Rabatt-Fokus: Das primäre Ziel ist die Maximierung des Lot-Volumens bei gleichzeitiger Beibehaltung kleiner Gewinne (abhängig von den Einstellungen), um die Nachhaltigkeit des Kontos zu gewährleisten.
Empfehlungen
-
Mindesteinlage: 10.000 USD (oder ein Cent-Konto).
-
Währungspaare: Unterstützt alle Paare.
-
Hohe Volatilität: XAUUSD (Gold).
-
Geringe Volatilität/Sicherheit: EURUSD oder andere wichtige Paare.
-
-
Kontotyp: Jeder Kontotyp. Es wird jedoch dringend empfohlen, Konten mit niedrigem Spread zu verwenden, da der EA dann Aufträge schneller abschließen kann.
Wichtig: Bitte testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln, um Ihre Einstellungen zu optimieren und die Rentabilität zu erhöhen.
Wenn Sie auf Probleme stoßen oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Kontaktieren Sie mich sofort - ich bin für Sie da!