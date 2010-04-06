Moving Average Price Meter ml

Krypto-Forex-Indikator „Moving_Average_Price_METER“ für MT4.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit diesem nützlichen Indikator – „MA_Price_METER“.

– Ideal für die Multi-TimeFrame-Handelsmethode mit drei Bildschirmen.

– Dieser Indikator vergleicht den aktuellen Kurs mit den entsprechenden gleitenden Durchschnitten in sieben verschiedenen Zeiträumen.

– Grünes Rechteck – Kurs liegt über dem entsprechenden gleitenden Durchschnitt.

– Rotes Rechteck – Kurs liegt unter dem entsprechenden gleitenden Durchschnitt.





