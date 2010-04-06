Moving Average Price Meter ml
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.11
- Aktivierungen: 10
Krypto-Forex-Indikator „Moving_Average_Price_METER“ für MT4.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit diesem nützlichen Indikator – „MA_Price_METER“.
– Ideal für die Multi-TimeFrame-Handelsmethode mit drei Bildschirmen.
– Dieser Indikator vergleicht den aktuellen Kurs mit den entsprechenden gleitenden Durchschnitten in sieben verschiedenen Zeiträumen.
– Grünes Rechteck – Kurs liegt über dem entsprechenden gleitenden Durchschnitt.
– Rotes Rechteck – Kurs liegt unter dem entsprechenden gleitenden Durchschnitt.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.