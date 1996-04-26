Moving Average Price Meter ml
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 2.11
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Moving_Average_Price_METER"
- 이 유용한 지표 "MA_Price_METER"로 거래 방식을 업그레이드하세요.
- "3가지 화면"을 활용한 다중 시간대 거래 방식에 적합합니다.
- 이 지표는 현재 가격을 7가지 시간대의 이동 평균과 비교합니다.
- 녹색 사각형 - 가격이 해당 이동 평균보다 높음
- 빨간색 사각형 - 가격이 해당 이동 평균보다 낮음
