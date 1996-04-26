Moving Average Price Meter ml

MT4용 Crypto_Forex 지표 "Moving_Average_Price_METER"





- 이 유용한 지표 "MA_Price_METER"로 거래 방식을 업그레이드하세요.

- "3가지 화면"을 활용한 다중 시간대 거래 방식에 적합합니다.

- 이 지표는 현재 가격을 7가지 시간대의 이동 평균과 비교합니다.

- 녹색 사각형 - 가격이 해당 이동 평균보다 높음

- 빨간색 사각형 - 가격이 해당 이동 평균보다 낮음

...............................................................................................................................................

이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.