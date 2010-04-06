Moving Average Price Meter ml
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.11
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Moving_Average_Price_METER" per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con questo utile indicatore: "MA_Price_METER".
- Ottimo per il trading multi-timeframe a "3 schermi".
- Questo indicatore confronta il valore del prezzo corrente con le medie mobili corrispondenti su 7 diversi timeframe.
- Rettangolo verde: il prezzo è superiore alla media mobile corrispondente.
- Rettangolo rosso: il prezzo è inferiore alla media mobile corrispondente.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.