HTF Moving Averages Cross mh
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „HTF Moving Averages Cross“ für MT4.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem leistungsstarken HTF Moving Averages Cross-Indikator für MT4. HTF steht für „höherer Zeitrahmen“.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendtrader mit Price-Action-Einträgen.
– Er ermöglicht Ihnen, schnelle und langsame gleitende Durchschnitte aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anzuhängen – eine professionelle Methode.
– HTF MAs Cross verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.
– Dieser Indikator ermöglicht Ihnen, mit geringem Risiko attraktive Gewinne zu erzielen.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.