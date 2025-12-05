HTF Moving Averages Cross mh

Crypto_Forex-Indikator „HTF Moving Averages Cross“ für MT4.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem leistungsstarken HTF Moving Averages Cross-Indikator für MT4. HTF steht für „höherer Zeitrahmen“.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendtrader mit Price-Action-Einträgen.

– Er ermöglicht Ihnen, schnelle und langsame gleitende Durchschnitte aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anzuhängen – eine professionelle Methode.

– HTF MAs Cross verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.

– Dieser Indikator ermöglicht Ihnen, mit geringem Risiko attraktive Gewinne zu erzielen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.