Moving Average Price Meter ml
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.11
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "METRO_DE_PRECIOS_METRO_MÓVIL" para MT4.
- Mejora tus métodos de trading con este útil indicador: "METRO_DE_PRECIOS_METRO_MÓVIL".
- Ideal para el método de trading multitemporal de "3 pantallas".
- Este indicador compara el precio actual con las medias móviles correspondientes en 7 marcos temporales diferentes.
- Rectángulo verde: el precio está por encima de la media móvil correspondiente.
- Rectángulo rojo: el precio está por debajo de la media móvil correspondiente.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.