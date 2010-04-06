Moving Average Price Meter ml

Indicador Crypto_Forex "METRO_DE_PRECIOS_METRO_MÓVIL" para MT4.





- Mejora tus métodos de trading con este útil indicador: "METRO_DE_PRECIOS_METRO_MÓVIL".

- Ideal para el método de trading multitemporal de "3 pantallas".

- Este indicador compara el precio actual con las medias móviles correspondientes en 7 marcos temporales diferentes.

- Rectángulo verde: el precio está por encima de la media móvil correspondiente.

- Rectángulo rojo: el precio está por debajo de la media móvil correspondiente.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.