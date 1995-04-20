Trend Duration Forecast MT4

Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfungszonen mit außergewöhnlicher Klarheit visualisieren.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

Dynamische Trenderkennung: Nutzt den gleitenden Rumpfdurchschnitt, um zu erkennen, wann der Kurs in einen neuen Aufwärts- oder Abwärtstrend übergeht. Trenddauerzählung: Misst die Anzahl der Balken in jeder abgeschlossenen Aufwärts- und Abwärtsphase, um die Trendpersistenz zu verstehen. Prognoseprojektion:Projiziert automatisch eine geschätzte Trendfortsetzungslinie auf der Grundlage der durchschnittlichen Länge der jüngsten Trends. Echtzeit-Updates:Aktualisiert kontinuierlich die Bezeichnung "Real Length", während sich der Trend entwickelt. Tabelle mit historischen Daten: Zeigt frühere Trenddauern für Hausse- und Baisse-Zyklen zusammen mit ihren Durchschnittswerten an. Adaptive Sampling: Verwendet eine anpassbare Stichprobengröße, um die Volatilität in der Prognose zu glätten und statistisch aussagekräftige Prognosen zu liefern. Farbbasierte Klarheit: Hebt Aufwärtstrends grün und Abwärtstrends rot hervor, um eine sofortige visuelle Interpretation zu ermöglichen.

Vergleichen Sie dietatsächliche Länge des laufenden Trends mit derwahrscheinlichen Länge der Prognose , um abzuschätzen, ob sich die Bewegung der Erschöpfung nähert.

Ideal für Swing- oder Trendfolgestrategien, bei denen die Langlebigkeit des Trends entscheidend ist, um Ein- und Ausstiege effektiv zu steuern.

EINSTELLUNGEN

Empfindlichkeit der Trenderkennung: Steuern Sie , wie schnell oder langsam der Indikator auf Trendänderungen reagiert - niedrigere Werte erhöhen die Reaktionsfähigkeit, während höhere Werte das Rauschen glätten. Trend Sample Size: Historische Dauertabelle zum Verständnis der durchschnittlichen Lebensdauer von Trends in der aktuellen Marktstruktur Farbiger Trend: Verwenden Sie die farbige HMA-Linie und die Projektionspfeile, um zu erkennen, wann die Schwungkraft nachlässt, und bereiten Sie sich auf mögliche Umkehrungen vor. Alert: Warnen Sie , wenn sich der Trend umkehrt.

Trenddauerprognose MT4