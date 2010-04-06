Moving Average Price Meter ml
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.11
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Moving_Average_Price_METER" для MT4.
- Улучшите свои методы торговли с помощью этого полезного индикатора "MA_Price_METER".
- Отлично подходит для торговли на нескольких таймфреймах с использованием метода "3 экрана".
- Этот индикатор сравнивает текущее значение цены с соответствующими скользящими средними на 7 различных таймфреймах.
- Зелёный прямоугольник — цена выше соответствующей скользящей средней.
- Красный прямоугольник — цена ниже соответствующей скользящей средней.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.