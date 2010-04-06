Moving Average Price Meter ml

Indicateur Crypto Forex « Moving_Average_Price_METER » pour MT4.





- Améliorez vos méthodes de trading avec cet indicateur pratique : « MA_Price_METER ».

- Idéal pour la méthode de trading multi-périodes « 3 écrans ».

- Cet indicateur compare le cours actuel aux moyennes mobiles correspondantes sur 7 périodes différentes.

- Rectangle vert : le cours est supérieur à la moyenne mobile correspondante.

- Rectangle rouge : le cours est inférieur à la moyenne mobile correspondante.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.