Adjustable Fractals mt

„Adjustable Fractals“ – ist eine erweiterte Version des Fraktalindikators, ein sehr nützliches Handelstool!





– Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktalindikator mt4 überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch.

– Adjustable Fractals hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen:

- Einstellbarer Zeitraum des Indikators (empfohlene Werte – über 7).

- Einstellbarer Abstand von Hochs/Tiefs des Preises.

- Einstellbares Design fraktaler Pfeile.

- Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.

Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.