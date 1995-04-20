Adjustable Fractals mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.57
- Aktivierungen: 10
„Adjustable Fractals“ – ist eine erweiterte Version des Fraktalindikators, ein sehr nützliches Handelstool!
– Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktalindikator mt4 überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch.
– Adjustable Fractals hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen:
- Einstellbarer Zeitraum des Indikators (empfohlene Werte – über 7).
- Einstellbarer Abstand von Hochs/Tiefs des Preises.
- Einstellbares Design fraktaler Pfeile.
- Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.
Es ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.