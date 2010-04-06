Moving Average Price Meter ml
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.11
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Moving_Average_Price_METER" para MT4.
- Aprimore seus métodos de negociação com este útil indicador - "MA_Price_METER".
- Ótimo para o método de negociação multi-timeframe com "3 telas".
- Este indicador compara o valor atual do preço com as médias móveis correspondentes em 7 timeframes diferentes.
- Retângulo verde - o preço está acima da MM correspondente.
- Retângulo vermelho - o preço está abaixo da MM correspondente.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.