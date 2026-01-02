TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Eine zuverlässige Handelsstrategie für XAUUSD (Gold)

Dieser Expert Advisor ist ein spezialisiertes Handelssystem, das exklusiv für GOLD.i# (XAUUSD) auf der MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde mit Fokus auf Konsistenz und Risikomanagement entwickelt und eignet sich daher für Trader, die einen systematischen Ansatz für den Goldhandel suchen.





Wichtige Backtesting-Ergebnisse (Januar 2025 – November 2025 | M15):





Gesamtnettogewinn: 1.156,35 $ (≈ 11,56 % Rendite auf eine anfängliche Einzahlung von 10.000 $)





Gewinnrate: 67,30 % (1.239 profitable Trades von insgesamt 1.841 Trades)





Profitfaktor: 1,038 – Zeigt die Rentabilität über den getesteten Zeitraum





Maximaler Drawdown: 15,33 % (Kontostand) / 15,89 % (Eigenkapital) – Zeigt ein kontrolliertes Risiko





Sharpe Ratio: 1,178 – Spiegelt eine günstige risikobereinigte Rendite wider





Durchschnittliche Handelsdauer: ca. 1 Stunde und 13 Minuten – Geeignet für kurz- bis mittelfristigen Handel





Strategieübersicht:





Der EA verwendet eine klare, regelbasierte Logik für den Ein- und Ausstieg aus Trades und integriert spezifische Indikatoren zur Trendbestätigung und Kursanalyse. Er arbeitet mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, wodurch jeder Trade mit vordefinierten Risikoparametern verwaltet wird. Das System ist kein Scalper – Trades werden für signifikante Kursbewegungen gehalten, wodurch die Auswirkungen von Marktschwankungen reduziert werden.





Warum sollten Sie diesen EA in Betracht ziehen?





Entwickelt für Gold: Speziell auf die einzigartige Volatilität und das Verhalten von XAUUSD zugeschnitten.





Unter realistischen Bedingungen getestet: Über 1.841 Trades in fast 11 Monaten Daten.





Risikomanagement: Jeder Trade beinhaltet feste SL- und TP-Levels, und die Drawdowns werden innerhalb akzeptabler Grenzen gehalten.





Stabile Performance: Ein Profitfaktor über 1,0 und eine hohe Gewinnrate deuten auf Zuverlässigkeit in verschiedenen Marktphasen hin.





Vollautomatisch: Nach der Einrichtung übernimmt der EA die Handelsausführung, -verwaltung und das Risikomanagement automatisch.





Ideal für:





Trader, die eine unkomplizierte, automatisierte Goldstrategie suchen.





Trader, die mit dem M15-Zeitrahmen und kurz- bis mittelfristigen Positionen vertraut sind.





Alle, die ein System mit klarer historischer Performance und kontrolliertem Risiko suchen. Anforderungen und Einrichtung:





MetaTrader 5-Plattform





Mindesteinzahlung: Empfohlen werden 1.000 US-Dollar oder mehr (für ein komfortables Risikomanagement)





VPS für den 24/5-Betrieb empfohlen





Standardeinstellungen sind voreingestellt und für den Testzeitraum optimiert





Wichtiger Haftungsausschluss:





Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Werkzeug, keine Garantie. Der Entwickler verspricht keine Gewinne und übernimmt keine Verantwortung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung entstehen. Der Handel mit Forex und CFDs birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Beachten Sie stets:





Testen Sie den EA gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.





Beginnen Sie mit sehr kleinen Beträgen im Echtgeldkonto, um die Performance unter den aktuellen Marktbedingungen zu überprüfen.





Riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.





Ziehen Sie professionelle Finanzberatung in Betracht, wenn Sie unsicher sind.





Der EA wird „wie besehen“ und ohne Gewährleistung hinsichtlich Rentabilität oder Performance bereitgestellt. Sie allein sind für Ihre Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse verantwortlich.





Abschließender Hinweis:





Ich habe diesen EA geteilt, weil er in meinen Tests gut abgeschnitten hat und ich von seiner Logik überzeugt bin. Märkte ändern sich jedoch – beobachten Sie den EA daher, verstehen Sie sein Verhalten und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading.





Viel Erfolg beim Handeln, und mögen Ihre Entscheidungen klug und fundiert sein.





Hinweis: Dieser EA wurde unter spezifischen historischen Bedingungen getestet (01.01.2025 – 30.11.2025). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den EA immer in einer Demo-Umgebung, bevor Sie ihn im Live-Handel verwenden.