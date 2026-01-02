TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Güvenilir Bir XAUUSD (Altın) Ticaret Stratejisi

Bu Uzman Danışman, MetaTrader 5 platformunda yalnızca ALTIN ​​(XAUUSD) için tasarlanmış özel bir ticaret sistemidir. Tutarlılık ve risk yönetimine odaklanılarak geliştirilmiştir ve altın ticaretinde sistematik bir yaklaşım arayan yatırımcılar için uygundur.





Temel Geriye Dönük Test Performans Önemli Noktaları (Ocak 2025 – Kasım 2025 | M15):





Toplam Net Kar: 1.156,35 $ (10.000 $ başlangıç ​​​​mevduatında yaklaşık %11,56 getiri)





Kazanma Oranı: %67,30 (Toplam 1.841 işlemden 1.239'u karlı işlem)





Kar Faktörü: 1,038 – Test edilen dönem boyunca karlılığı gösterir





Maksimum Düşüş: %15,33 (Bakiye) / %15,89 (Özkaynak) – Kontrollü risk maruziyetini gösterir





Sharpe Oranı: 1,178 – Olumlu risk ayarlı getiriyi yansıtır





Ortalama İşlem Süresi: ~1 saat 13 dakika – Kısa ila orta vadeli ticaret için uygundur





Stratejiye Genel Bakış:





EA, trend onayı ve fiyat hareketleri için belirli göstergeleri kullanarak işlemlere giriş ve çıkış yapmak için açık kural tabanlı bir mantık kullanır. Sabit stop loss ve kar alma seviyeleriyle çalışır ve her işlemin önceden tanımlanmış risk parametreleriyle yönetilmesini sağlar. Sistem bir scalper değildir – işlemler anlamlı hareketler için tutulur, bu da piyasa gürültüsünün etkisini azaltır.





Neden Bu EA'yı Düşünmelisiniz?





Altın İçin Tasarlandı: Özellikle XAUUSD'nin benzersiz volatilitesine ve davranışına göre uyarlanmıştır.





Gerçekçi Koşullar Altında Test Edildi: Yaklaşık 11 aylık veride 1.841'den fazla işlem.





Risk Yönetimli: Her işlemde sabit SL ve TP bulunur ve düşüşler kabul edilebilir sınırlar içinde tutulur.





İstikrarlı Performans: 1,0'ın üzerindeki kar faktörü ve güçlü kazanma oranı, çeşitli piyasa aşamalarında güvenilirliği göstermektedir.





Tam Otomatik: Kurulduktan sonra, EA işlem yürütme, yönetim ve riski otomatik olarak yönetir.





İdeal Olanlar İçin:





Elle müdahale gerektirmeyen, otomatik bir altın stratejisi arayan yatırımcılar.





M15 zaman dilimine ve kısa ila orta vadeli pozisyonlara alışkın olanlar.





Açık geçmiş performans ve kontrollü risk içeren bir sistem arayan herkes. Gereksinimler ve Kurulum:





MetaTrader 5 platformu





Minimum depozito: 1000$+ önerilir (rahat risk yönetimi için)





7/24 çalışma için VPS önerilir





Varsayılan ayarlar sağlanmıştır ve test edilen dönem için optimize edilmiştir





Önemli Uyarı:





Bu EA bir araçtır, garanti değildir. Oluşturucu, kar vaat etmez veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir finansal kayıptan sorumluluk kabul etmez. Forex ve CFD ticareti önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman:





Canlı hesaba geçmeden önce demo hesapta kapsamlı bir şekilde test edin





Mevcut piyasa koşullarında performansı doğrulamak için çok küçük gerçek fonlarla başlayın





Kaybetmeyi göze alamayacağınızdan daha fazla risk almayın





Emin değilseniz profesyonel finansal danışmanlık almayı düşünün





EA, karlılık veya performans konusunda hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Ticaret kararlarınızdan ve sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz.





Son Not:





Bu EA'yı testlerimde iyi performans gösterdiği ve mantığına inandığım için paylaştım. Ancak piyasalar değişir; bu nedenle onu izleyin, davranışını anlayın ve gerekirse ayarlamalar yapın. Ticaret yolculuğunuzda size en iyisini diliyorum.





Mutlu ticaretler ve kararlarınızın bilge ve bilinçli olmasını dilerim.





Not: Bu EA, belirli tarihsel koşullar altında test edilmiştir (2025.01.01 – 2025.11.30). Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı kullanımdan önce her zaman demo ortamında test edin.