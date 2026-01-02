TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Надежная торговая стратегия для XAUUSD (золото)

Этот советник представляет собой специализированную торговую систему, разработанную исключительно для GOLD.i# (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он разработан с акцентом на стабильность и управление рисками, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих систематический подход к торговле золотом.





Основные результаты тестирования (январь 2025 г. – ноябрь 2025 г. | M15):





Общая чистая прибыль: 1156,35 долларов США (≈ 11,56% доходности от первоначального депозита в 10 000 долларов США)





Процент прибыльных сделок: 67,30% (1239 прибыльных сделок из 1841 общей сделки)





Коэффициент прибыльности: 1,038 – указывает на прибыльность за тестируемый период





Максимальная просадка: 15,33% (баланс) / 15,89% (собственный капитал) – демонстрирует контролируемый уровень риска





Коэффициент Шарпа: 1,178 – отражает благоприятную доходность с учетом риска





Средняя продолжительность сделки: ~1 час 13 минут – подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли





Обзор стратегии:





Советник использует четкую логику, основанную на правилах, для открытия и закрытия сделок, включая специальные индикаторы для подтверждения тренда и анализа ценового движения. Он работает с фиксированными уровнями стоп-лосса и тейк-профита, гарантируя, что каждая сделка управляется с заранее определенными параметрами риска. Система не является скальпером – сделки удерживаются для получения значительных движений, что снижает влияние рыночного шума.





Почему стоит рассмотреть этот советник?





Создан для золота: разработан специально для уникальной волатильности и поведения XAUUSD.





Протестирован в реалистичных условиях: более 1841 сделки за почти 11 месяцев данных.





Управление рисками: каждая сделка включает жесткие уровни SL и TP, а просадки удерживаются в допустимых пределах.





Стабильная производительность: коэффициент прибыльности выше 1,0 и высокий процент прибыльных сделок свидетельствуют о надежности в различных рыночных фазах.





Полностью автоматизирован: после настройки советник автоматически выполняет сделки, управление и контроль рисков.





Идеально подходит для:





Трейдеров, ищущих автоматизированную стратегию торговли золотом без необходимости постоянного контроля.





Тех, кто предпочитает таймфрейм M15 и краткосрочное/среднесрочное удержание позиций.





Всех, кто ищет систему с четкими историческими результатами и контролируемым риском. Требования и настройка:





Платформа MetaTrader 5





Минимальный депозит: рекомендуется от 1000 долларов США (для комфортного управления рисками)





Рекомендуется использование VPS для круглосуточной работы (24/5)





Предоставляются настройки по умолчанию, оптимизированные для протестированного периода





Важное замечание:





Этот советник — это инструмент, а не гарантия прибыли. Создатель не обещает прибыли и не несет ответственности за любые финансовые потери, понесенные в результате его использования. Торговля на рынке Форекс и CFD сопряжена со значительным риском и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда:





Тщательно тестируйте на демо-счете перед началом работы на реальном счете





Начинайте с очень небольших реальных средств, чтобы проверить производительность в текущих рыночных условиях





Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять





Обратитесь за профессиональной финансовой консультацией, если сомневаетесь





Советник предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий прибыльности или производительности. Вы несете полную ответственность за свои торговые решения и результаты.





Заключительное замечание:





Я поделился этим советником, потому что он хорошо показал себя в моих тестах, и я верю в его логику. Но рынки меняются — поэтому следите за ним, понимайте его поведение и корректируйте настройки при необходимости. Желаю вам успехов в вашей торговле.





Удачной торговли, и пусть ваши решения будут мудрыми и обоснованными.





Примечание: Этот советник был протестирован в определенных исторических условиях (01.01.2025 – 30.11.2025). Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.