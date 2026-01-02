TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – 一款可靠的XAUUSD（黄金）交易策略

这款智能交易系统（EA）是一款专为MetaTrader 5平台上的黄金（XAUUSD）交易而设计的专业交易系统。它注重交易的一致性和风险管理，适合寻求系统化黄金交易方法的交易者。





关键回测性能亮点（2025年1月 – 2025年11月 | M15）：





总净利润：1,156.35美元（初始10,000美元存款的收益率约为11.56%）





胜率：67.30%（1,841笔交易中有1,239笔​​盈利交易）





盈利因子：1.038 – 表明在测试期间具有盈利能力





最大回撤：15.33%（余额）/ 15.89%（净值）– 显示风险敞口得到有效控制





夏普比率：1.178 – 反映了良好的风险调整后收益





平均交易时长：约1小时13分钟 – 适合短线至中线交易





策略概述：





该EA使用清晰的基于规则的逻辑进行交易进出场，并结合特定指标进行趋势确认和价格行为分析。它采用固定的止损和止盈水平，确保每笔交易都按照预设的风险参数进行管理。该系统并非剥头皮策略——交易持仓时间较长，以捕捉有意义的价格波动，从而降低市场噪音的影响。





为什么选择这款EA？





专为黄金设计：专为XAUUSD独特的波动性和市场行为量身定制。





在真实条件下进行测试：在近11个月的数据中进行了超过1,841笔交易。





风险管理：每笔交易都设置了严格的止损和止盈，并将回撤控制在可接受的范围内。





性能稳定：盈利因子高于1.0，胜率较高，表明在不同的市场阶段都具有可靠性。





全自动：设置完成后，EA会自动执行交易、管理仓位和控制风险。





理想用户：





寻求无需人工干预的自动化黄金交易策略的交易者。





熟悉M15时间框架和短线至中线持仓的交易者。





任何寻求具有清晰历史业绩和风险控制系统的交易者。要求与设置：





MetaTrader 5 平台





最低入金：建议1000美元以上（以确保风险可控）





建议使用VPS进行24/5不间断运行





提供默认设置，并已针对测试期间进行优化





重要免责声明：





本EA仅为交易工具，并非盈利保证。开发者不承诺任何利润，也不对因使用本EA造成的任何财务损失承担责任。外汇和差价合约交易存在重大风险，可能不适合所有投资者。过往业绩不代表未来结果。请务必：





在真实账户交易前，先在模拟账户进行充分测试





先使用少量真实资金进行交易，以验证其在当前市场条件下的表现





切勿投入超过您承受能力的资金





如有疑问，请考虑寻求专业的财务建议





本EA按“原样”提供，不提供任何盈利或性能保证。您需自行承担所有交易决策和结果的责任。





最后说明：





我分享这个EA是因为它在我的测试中表现良好，并且我相信它的交易逻辑。但市场瞬息万变——因此请密切关注它，了解它的运行方式，并在必要时进行调整。祝您交易顺利！





祝您交易愉快，愿您的决策明智且基于充分的信息。





注意：本EA已在特定历史条件下（2025年1月1日至2025年11月30日）进行测试。过往业绩不代表未来结果。在真实账户使用前，请务必先在模拟环境中进行测试。