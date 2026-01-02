TGGOLD EA – 信頼性の高いXAUUSD（金）取引戦略

このエキスパートアドバイザーは、MetaTrader 5プラットフォーム専用に開発された、GOLD（XAUUSD）に特化した取引システムです。一貫性とリスク管理に重点を置いて開発されており、金取引に体系的なアプローチを求めるトレーダーに適しています。





主なバックテスト結果（2025年1月～2025年11月 | M15）：





総純利益：1,156.35ドル（初期投資額10,000ドルに対する約11.56%のリターン）





勝率：67.30%（合計1,841回の取引のうち1,239回が利益確定）





プロフィットファクター：1.038 – テスト期間における収益性を示します





最大ドローダウン：15.33%（残高）/ 15.89%（証拠金） – リスクエクスポージャーが適切に管理されていることを示します





シャープレシオ：1.178 – リスク調整後のリターンが良好であることを示します





平均取引時間：約1時間13分 – 短期～中期取引に適しています





戦略概要：





このEAは、明確なルールに基づいたロジックでエントリーとエグジットを行い、トレンド確認と価格変動のための特定のインジケーターを組み込んでいます。固定のストップロスとテイクプロフィットレベルで運用されるため、各取引は事前に定義されたリスクパラメータに基づいて管理されます。このシステムはスキャルピングではなく、意味のある価格変動を捉えるためにポジションを保持するため、市場ノイズの影響を軽減します。





このEAを検討する理由：





金取引専用：XAUUSD独自のボラティリティと特性に合わせて特別に設計されています。





現実的な条件下でのテスト済み：約11ヶ月間のデータで1,841回以上の取引をテスト済みです。





リスク管理：各取引には厳密なストップロスとテイクプロフィットが設定されており、ドローダウンは許容範囲内に抑えられています。





安定したパフォーマンス：1.0を超えるプロフィットファクターと高い勝率は、様々な市場局面における信頼性を示唆しています。





完全自動化：一度設定すれば、EAが取引の実行、管理、リスク管理を自動的に行います。





理想的なユーザー：





ハンズオフで自動化された金取引戦略を求めるトレーダー。





M15時間足と短期～中期保有に慣れている方。





明確な過去のパフォーマンスとリスク管理を備えたシステムを求める方。必要条件とセットアップ：





MetaTrader 5プラットフォーム





最低入金額：1,000ドル以上推奨（リスクを抑えた運用のため）





24時間365日稼働にはVPSの使用を推奨





デフォルト設定は提供されており、テスト期間に合わせて最適化されています





重要な免責事項：





このEAはツールであり、利益を保証するものではありません。開発者は利益を約束するものではなく、使用によって生じたあらゆる金銭的損失について責任を負いません。外国為替取引およびCFD取引には大きなリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。常に以下の点にご注意ください。





ラ​​イブ取引を行う前に、デモ口座で十分にテストしてください。





現在の市場状況下でのパフォーマンスを確認するため、少額の資金でリアル口座での運用を開始してください。





損失を許容できる範囲以上の資金をリスクにさらさないでください。





ご不明な点がある場合は、専門のファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。





このEAは、収益性やパフォーマンスに関するいかなる保証もなく、「現状のまま」提供されます。取引の決定および結果については、お客様ご自身が責任を負うものとします。





最後に：





このEAは私のテストで良好な結果を示したため、そのロジックを信じて共有しました。しかし、市場は変化します。EAの動作を監視し、その挙動を理解し、必要に応じて調整してください。皆様のトレーディングの成功を心よりお祈り申し上げます。





良いトレードを！賢明で十分な情報に基づいた判断をされますように。





注：このEAは特定の過去の期間（2025年1月1日～2025年11月30日）でテストされています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引を行う前に、必ずデモ環境でテストしてください。