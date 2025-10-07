Infinity Gold X - Präzisionsgefertigtes XAUUSD (Gold) EA

"Ein Schuss. Ein Handel. Ein präziser Einstieg."

Infinity Gold X ist ein präziser Expert Advisor, der für disziplinierte Goldhändler entwickelt wurde, die Kontrolle, Stabilität und Beständigkeit schätzen. Dieses System jagt keinen Trades hinterher - es wartet auf die perfekte technische Bestätigung und schlägt nur zu, wenn die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite ist.

Backtest-Periode 2024-2025,aktuelle Marktsituation Optimiert und getestet anhand historischer Daten , die einen stabilen und kontrollierten Drawdown unter verschiedenen Volatilitätsbedingungen zeigen.

Intelligentes Design

Im Gegensatz zu EAs, die Ihr Konto mit riskanten Grid- oder Martingale-Orders überfluten, handelt Infinity Gold X professionell:

Ein Handel nach dem anderen

Jede Order ist durch einen festen Stop Loss und Take Profit geschützt

Kein Averaging, keine Verdopplung, keine versteckten Risiken

Entwickelt, um Volatilität zu überleben - und in ihr zu gedeihen

Egal, ob der Markt während einer Goldrallye explodiert oder sich ruhig in einer Konsolidierung bewegt, Infinity Gold X passt sich mit seinem Ausbruchserkennungsmodell automatisch an.

Zentrale Handelslogik

1. Dynamische Bereichserkennung - Berechnet die wichtigsten Hochs und Tiefs, um starke Unterstützungs- und Widerstandszonen zu definieren.

2. Erkennung von Ausbrüchen - Wartet auf einen sauberen Preisausbruch über die Schlüsselgrenzen hinaus.

3. Retest Confirmation - Führt Trades erst nach der Marktbestätigung aus, um falsche Ausbrüche zu minimieren.

4. Vollständiger Schutzmodus - Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und Take-Profit, um eine strikte Risikokontrolle zu gewährleisten.

Warum Trader Infinity Gold X wählen

Architektur mit geringem Risiko - Kein Martingal, kein Raster, kein Überengagement

Rein technische Präzision - 100% regelbasierte Strategie (nicht nachrichtenabhängig)

Institutionelle Disziplin - Fokus auf Qualität statt Quantität

Kapitalschutz als Priorität - Jede Position beinhaltet eine vollständige Risikokontrolle

Schnelle Einrichtung - Anschließen, konfigurieren und sofort handeln

Technische Spezifikationen

Parameter Beschreibung Symbol XAUUSD Zeitrahmen M30 (empfohlen) Strategie Boundary Breakout Stop Loss / Gewinnmitnahme 3000 / 6000 Punkte Häufigkeit des Handels Jeweils ein Handel Mindest-Lotgröße 0.02 Hebelwirkung Von 1:100 Mindest-Einzahlung $1000 Broker-Typ STP / ECN (swapfrei bevorzugt)



Nur für seriöse Trader

Infinity Gold X wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit über Hype, Kontrolle über Chaos und langfristiges Wachstum schätzen.

Jede Position ist durchdacht, technisch und diszipliniert - genau so, wie Profis handeln.

Einführungsangebot

Einführungspreis: $59

Preiserhöhung um $10 nach jeweils 5 Verkäufen

Endpreis: $599

Sichern Sie sich einen frühen Zugang vor der nächsten Stufe!



