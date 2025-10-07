Infinity Gold X
- Experten
- Pawan Kumar Sharma
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 7 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Infinity Gold X - Präzisionsgefertigtes XAUUSD (Gold) EA
"Ein Schuss. Ein Handel. Ein präziser Einstieg."
Infinity Gold X ist ein präziser Expert Advisor, der für disziplinierte Goldhändler entwickelt wurde, die Kontrolle, Stabilität und Beständigkeit schätzen. Dieses System jagt keinen Trades hinterher - es wartet auf die perfekte technische Bestätigung und schlägt nur zu, wenn die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite ist.
Backtest-Periode 2024-2025,aktuelle Marktsituation Optimiert und getestet anhand historischer Daten , die einen stabilen und kontrollierten Drawdown unter verschiedenen Volatilitätsbedingungen zeigen.
Intelligentes Design
Im Gegensatz zu EAs, die Ihr Konto mit riskanten Grid- oder Martingale-Orders überfluten, handelt Infinity Gold X professionell:
-
Ein Handel nach dem anderen
-
Jede Order ist durch einen festen Stop Loss und Take Profit geschützt
-
Kein Averaging, keine Verdopplung, keine versteckten Risiken
-
Entwickelt, um Volatilität zu überleben - und in ihr zu gedeihen
Egal, ob der Markt während einer Goldrallye explodiert oder sich ruhig in einer Konsolidierung bewegt, Infinity Gold X passt sich mit seinem Ausbruchserkennungsmodell automatisch an.
Zentrale Handelslogik
1. Dynamische Bereichserkennung - Berechnet die wichtigsten Hochs und Tiefs, um starke Unterstützungs- und Widerstandszonen zu definieren.
2. Erkennung von Ausbrüchen - Wartet auf einen sauberen Preisausbruch über die Schlüsselgrenzen hinaus.
3. Retest Confirmation - Führt Trades erst nach der Marktbestätigung aus, um falsche Ausbrüche zu minimieren.
4. Vollständiger Schutzmodus - Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und Take-Profit, um eine strikte Risikokontrolle zu gewährleisten.
Warum Trader Infinity Gold X wählen
-
Architektur mit geringem Risiko - Kein Martingal, kein Raster, kein Überengagement
-
Rein technische Präzision - 100% regelbasierte Strategie (nicht nachrichtenabhängig)
-
Institutionelle Disziplin - Fokus auf Qualität statt Quantität
-
Kapitalschutz als Priorität - Jede Position beinhaltet eine vollständige Risikokontrolle
-
Schnelle Einrichtung - Anschließen, konfigurieren und sofort handeln
Technische Spezifikationen
|Parameter
|Beschreibung
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|M30 (empfohlen)
|Strategie
|Boundary Breakout
|Stop Loss / Gewinnmitnahme
|3000 / 6000 Punkte
|Häufigkeit des Handels
|Jeweils ein Handel
|Mindest-Lotgröße
|0.02
|Hebelwirkung
|Von 1:100
|Mindest-Einzahlung
|$1000
|Broker-Typ
|STP / ECN (swapfrei bevorzugt)
Nur für seriöse Trader
Infinity Gold X wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit über Hype, Kontrolle über Chaos und langfristiges Wachstum schätzen.
Jede Position ist durchdacht, technisch und diszipliniert - genau so, wie Profis handeln.
Einführungsangebot
Einführungspreis: $59
Preiserhöhung um $10 nach jeweils 5 Verkäufen
Endpreis: $599
Sichern Sie sich einen frühen Zugang vor der nächsten Stufe!