TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Uma estratégia de trading fiável para XAUUSD (Ouro)

Este Expert Advisor é um sistema de trading especializado, concebido exclusivamente para GOLD.i# (XAUUSD) na plataforma MetaTrader 5. Foi desenvolvido com foco na consistência e gestão de risco, tornando-o adequado para traders que procuram uma abordagem sistemática para negociar ouro.





T ... Principais destaques do backtesting (Jan. 2025 – Nov. 2025 | M15):





Resultado líquido total: 1.156,35 dólares (retorno de aproximadamente 11,56% sobre o depósito inicial de 10.000 dólares)





Taxa de acerto: 67,30% (1.239 operações lucrativas num total de 1.841 operações)





Factor de lucro: 1,038 – Indica rendibilidade durante o período testado





Drawdown máximo: 15,33% (Saldo) / 15,89% (Capital Próprio) – Demonstra exposição ao risco controlada





Índice de Sharpe: 1,178 – Reflete um retorno favorável ao risco ajustado





Duração média das operações: aproximadamente 1 hora e 13 minutos – Adequado para operações de curta a média duração





Visão geral da estratégia:





O EA utiliza uma lógica clara baseada em regras para entrar e sair de operações, incorporando indicadores específicos para confirmação de tendência e ação do preço. Opera com níveis fixos de stop loss e take profit, garantindo que cada operação é gerida com parâmetros de risco predefinidos. O sistema não é um scalper – as operações são mantidas por movimentos significativos, reduzindo o impacto do ruído do mercado.





Porquê considerar este EA?





Criado para o Ouro: Adaptado especificamente à volatilidade e ao comportamento únicos do XAUUSD.





Testado em Condições Realistas: Mais de 1.841 operações em quase 11 meses de dados.





Risco gerido: Cada operação inclui SL e TP fixos, e os drawdowns são mantidos dentro de limites aceitáveis.





Desempenho estável: Fator de lucro acima de 1,0 e uma elevada taxa de acerto sugerem fiabilidade em diferentes fases do mercado.





Totalmente Automatizado: Uma vez configurado, o EA gere a execução, a gestão e o risco das operações automaticamente.





Ideal para:





Traders que procuram uma estratégia automatizada para o ouro, sem intervenção manual.





Traders que se sentem confortáveis ​​com o timeframe M15 e com as operações de curto a médio prazo.





Qualquer pessoa que procure um sistema com um histórico de desempenho claro e risco controlado.





Requisitos e Configuração:





Plataforma MetaTrader 5





Depósito mínimo: 1.000 dólares ou mais (recomendado para risco confortável)





Recomenda-se o VPS para funcionamento 24 horas por dia, 5 dias por semana





Configurações padrão fornecidas e otimizadas para o período testado





Aviso Importante:





Este EA é uma ferramenta, não uma garantia. O criador não promete lucros nem assume responsabilidade por quaisquer perdas financeiras incorridas com a sua utilização. A negociação de Forex e CFDs envolve um risco substancial e pode não ser adequada para todos os investidores. O desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre:





Teste minuciosamente numa conta demo antes de operar com dinheiro real





Comece com fundos reais muito pequenos para verificar o desempenho nas condições atuais do mercado





Nunca arrisque mais do que pode perder





Considere obter aconselhamento financeiro profissional se tiver dúvidas





O EA é fornecido "tal como está", sem garantias de rentabilidade ou desempenho. É o único responsável pelas suas decisões e resultados de negociação.





Nota Final:





Partilhei este EA porque teve um bom desempenho nos meus testes e acredito na sua lógica. Mas os mercados mudam — por isso, monitorize-os, compreenda o seu comportamento e ajuste-os conforme necessário. Desejo-lhe o melhor na sua jornada de negociação.





Boas negociações e que as suas decisões sejam sábias e bem fundamentadas.





Nota: Este EA foi testado em condições históricas específicas (01/01/2025 a 30/11/2025). O desempenho passado não garante resultados futuros. Teste sempre em ambiente de demonstração antes de utilizar numa conta real.