TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Uma estratégia de trading fiável para XAUUSD (Ouro)
Este Expert Advisor é um sistema de trading especializado, concebido exclusivamente para GOLD.i# (XAUUSD) na plataforma MetaTrader 5. Foi desenvolvido com foco na consistência e gestão de risco, tornando-o adequado para traders que procuram uma abordagem sistemática para negociar ouro.

T ... Principais destaques do backtesting (Jan. 2025 – Nov. 2025 | M15):

Resultado líquido total: 1.156,35 dólares (retorno de aproximadamente 11,56% sobre o depósito inicial de 10.000 dólares)

Taxa de acerto: 67,30% (1.239 operações lucrativas num total de 1.841 operações)

Factor de lucro: 1,038 – Indica rendibilidade durante o período testado

Drawdown máximo: 15,33% (Saldo) / 15,89% (Capital Próprio) – Demonstra exposição ao risco controlada

Índice de Sharpe: 1,178 – Reflete um retorno favorável ao risco ajustado

Duração média das operações: aproximadamente 1 hora e 13 minutos – Adequado para operações de curta a média duração

Visão geral da estratégia:

O EA utiliza uma lógica clara baseada em regras para entrar e sair de operações, incorporando indicadores específicos para confirmação de tendência e ação do preço. Opera com níveis fixos de stop loss e take profit, garantindo que cada operação é gerida com parâmetros de risco predefinidos. O sistema não é um scalper – as operações são mantidas por movimentos significativos, reduzindo o impacto do ruído do mercado.

Porquê considerar este EA?

Criado para o Ouro: Adaptado especificamente à volatilidade e ao comportamento únicos do XAUUSD.

Testado em Condições Realistas: Mais de 1.841 operações em quase 11 meses de dados.

Risco gerido: Cada operação inclui SL e TP fixos, e os drawdowns são mantidos dentro de limites aceitáveis.

Desempenho estável: Fator de lucro acima de 1,0 e uma elevada taxa de acerto sugerem fiabilidade em diferentes fases do mercado.

Totalmente Automatizado: Uma vez configurado, o EA gere a execução, a gestão e o risco das operações automaticamente.

Ideal para:

Traders que procuram uma estratégia automatizada para o ouro, sem intervenção manual.

Traders que se sentem confortáveis ​​com o timeframe M15 e com as operações de curto a médio prazo.

Qualquer pessoa que procure um sistema com um histórico de desempenho claro e risco controlado.

Requisitos e Configuração:

Plataforma MetaTrader 5

Depósito mínimo: 1.000 dólares ou mais (recomendado para risco confortável)

Recomenda-se o VPS para funcionamento 24 horas por dia, 5 dias por semana

Configurações padrão fornecidas e otimizadas para o período testado

Aviso Importante:

Este EA é uma ferramenta, não uma garantia. O criador não promete lucros nem assume responsabilidade por quaisquer perdas financeiras incorridas com a sua utilização. A negociação de Forex e CFDs envolve um risco substancial e pode não ser adequada para todos os investidores. O desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre:

Teste minuciosamente numa conta demo antes de operar com dinheiro real

Comece com fundos reais muito pequenos para verificar o desempenho nas condições atuais do mercado

Nunca arrisque mais do que pode perder

Considere obter aconselhamento financeiro profissional se tiver dúvidas

O EA é fornecido "tal como está", sem garantias de rentabilidade ou desempenho. É o único responsável pelas suas decisões e resultados de negociação.

Nota Final:

Partilhei este EA porque teve um bom desempenho nos meus testes e acredito na sua lógica. Mas os mercados mudam — por isso, monitorize-os, compreenda o seu comportamento e ajuste-os conforme necessário. Desejo-lhe o melhor na sua jornada de negociação.

Boas negociações e que as suas decisões sejam sábias e bem fundamentadas.

Nota: Este EA foi testado em condições históricas específicas (01/01/2025 a 30/11/2025). O desempenho passado não garante resultados futuros. Teste sempre em ambiente de demonstração antes de utilizar numa conta real.
