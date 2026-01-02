TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Una estrategia de trading confiable para XAUUSD (Oro)

Este Asesor Experto es un sistema de trading especializado diseñado exclusivamente para GOLD.i# (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado con un enfoque en la consistencia y la gestión de riesgos, lo que lo hace adecuado para traders que buscan un enfoque sistemático para operar con oro.





Principales resultados de las pruebas retrospectivas (enero de 2025 – noviembre de 2025 | M15):





Beneficio neto total: $1.156,35 (≈ 11,56% de retorno sobre un depósito inicial de $10.000)





Tasa de éxito: 67,30% (1.239 operaciones rentables de un total de 1.841 operaciones)





Factor de beneficio: 1,038 – Indica rentabilidad durante el período probado





Máxima reducción de capital: 15,33% (Saldo) / 15,89% (Patrimonio) – Muestra una exposición al riesgo controlada





Ratio de Sharpe: 1,178 – Refleja un retorno ajustado al riesgo favorable





Duración promedio de la operación: ~1 hora y 13 minutos – Adecuado para trading a corto y mediano plazo





Descripción general de la estrategia:





El EA utiliza una lógica clara basada en reglas para abrir y cerrar operaciones, incorporando indicadores específicos para la confirmación de tendencias y la acción del precio. Opera con niveles fijos de stop loss y take profit, lo que garantiza que cada operación se gestione con parámetros de riesgo predefinidos. El sistema no es un scalper: las operaciones se mantienen durante movimientos significativos, lo que reduce el impacto del ruido del mercado.





¿Por qué considerar este EA?





Diseñado para el oro: Adaptado específicamente a la volatilidad y el comportamiento únicos del XAUUSD.





Probado en condiciones realistas: Más de 1.841 operaciones en casi 11 meses de datos.





Gestión de riesgos: Cada operación incluye stop loss y take profit fijos, y las reducciones de capital se mantienen dentro de límites aceptables.





Rendimiento estable: Un factor de beneficio superior a 1,0 y una alta tasa de éxito sugieren confiabilidad en diferentes fases del mercado.





Totalmente automatizado: Una vez configurado, el EA gestiona la ejecución, la administración y el riesgo de las operaciones automáticamente.





Ideal para:





Traders que buscan una estrategia de oro automatizada y sin intervención manual.





Aquellos que se sienten cómodos con el marco temporal M15 y las operaciones a corto y mediano plazo.





Cualquiera que busque un sistema con un rendimiento histórico claro y un riesgo controlado. Requisitos y configuración:





Plataforma MetaTrader 5





Depósito mínimo: Se recomienda $1,000 o más (para una gestión de riesgo adecuada)





Se recomienda un VPS para operar las 24 horas del día, 5 días a la semana





Configuración predeterminada proporcionada y optimizada para el período de prueba





Aviso importante:





Este Asesor Experto (EA) es una herramienta, no una garantía. El creador no promete ganancias ni asume responsabilidad por las pérdidas financieras incurridas por su uso. Operar con divisas y CFD conlleva un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre:





Pruebe a fondo en una cuenta demo antes de operar con dinero real





Comience con una pequeña cantidad de capital real para verificar el rendimiento en las condiciones actuales del mercado





Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder





Considere buscar asesoramiento financiero profesional si tiene dudas





El EA se proporciona "tal cual", sin garantías de rentabilidad ni rendimiento. Usted es el único responsable de sus decisiones y resultados de trading.





Nota final:





He compartido este EA porque tuvo un buen rendimiento en mis pruebas y creo en su lógica. Pero los mercados cambian, así que monitoréelo, comprenda su comportamiento y ajústelo si es necesario. Le deseo lo mejor en su trayectoria de trading.





¡Feliz trading, y que sus decisiones sean sabias y bien fundamentadas!





Nota: Este EA ha sido probado bajo condiciones históricas específicas (01/01/2025 – 30/11/2025). El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre pruebe en un entorno demo antes de usarlo con dinero real.