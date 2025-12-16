Chart Artist Drawing tool

Chart Artist – Ihr persönlicher Zeichenassistent für MT5-Charts
Hallo! Sind Sie es leid, mit den integrierten Zeichenwerkzeugen von MT5 zu kämpfen? Wünschen Sie sich, Ihre Charts so einfach zu markieren, wie Sie Ideen auf Papier skizzieren? Dann habe ich Chart Artist entwickelt, um genau diese Probleme zu lösen!

Was ist Chart Artist?
Chart Artist ist ein Zeichenwerkzeug, das ich entwickelt habe, weil mich die umständliche Bedienung der Zeichenfunktionen in MT5 frustriert hat. Ich wollte etwas Einfaches, Schnelles und Intuitives – und da ich nichts Passendes gefunden habe, habe ich es selbst entwickelt. Nach monatelangem Testen und Verfeinern freue ich mich, es Ihnen vorstellen zu können.

Das macht es besonders:
Einfaches Zeichnen
Erinnern Sie sich an die mühsame Suche in Menüs, um eine Trendlinie zu zeichnen? Mit Chart Artist klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Linie“ und klicken dann die gewünschten Punkte in Ihrem Chart an. Möchten Sie ein Zickzackmuster zeichnen? Klicken Sie einfach weiter – jeder Punkt wird automatisch mit dem nächsten verbunden. Kein lästiges Menü-Suchen mehr!

Die Pinsel-Funktion, die Sie lieben werden
Das ist mein Lieblingsfeature. Möchten Sie freihändig zeichnen? Klicken Sie auf die Schaltfläche „Pinsel“, halten Sie die Strg-Taste gedrückt (genau wie in Photoshop) und ziehen Sie die Maus. Sie können Kurven, Kreise zeichnen, Unterstützungszonen markieren – alles, was Sie sich vorstellen können.

Sinnvolle Farben
Ich habe sechs Farben ausgewählt, die in Charts gut sichtbar sind (kein hellgrau mehr, das verschwindet!). Rot, Blau, Grün, Orange, Magenta und Schwarz. Klicken Sie auf die Farbschaltfläche, um die Farben durchzuschalten. Ich verwende normalerweise Rot für Widerstand und Grün für Unterstützung, aber Sie können es natürlich so verwenden, wie Sie möchten!

Platzieren Sie es, wo Sie möchten
Gefällt Ihnen die Position der Symbolleiste nicht? Kein Problem! Sie können sie in jede Ecke Ihres Charts verschieben. Möchten Sie sie lieber links statt unten? Ändern Sie einfach die Einstellung. Bevorzugen Sie die Schaltflächen vertikal oder horizontal angeordnet? Auch das ist einstellbar.

Praktische Anwendung im Trading (So nutze ich es):
Wichtige Niveaus markieren: Wenn ich Unterstützungs- oder Widerstandszonen entdecke, zeichne ich diese mit dem Pinselwerkzeug ein. Das ist schneller, als eine perfekte gerade Linie zu zeichnen.

Trades planen: Ich zeichne ein, wo ich einsteigen möchte, wo mein Stop-Loss liegt und wo ich Gewinne mitnehmen werde. Die visuelle Darstellung im Chart hilft mir, meinen Plan einzuhalten. Mustererkennung: Das Zeichnen von Dreiecken, Kanälen oder Kopf-Schulter-Mustern hilft mir, diese klarer zu erkennen.

Lehren/Teilen: Wenn ich jemandem eine Handelsidee erkläre, kann ich schnell etwas in den Chart zeichnen und einen Screenshot senden.

Die kleinen Dinge, die zählen:
Für MT5 entwickelt: Speziell für MetaTrader 5 entwickelt, nicht nur eine Portierung von MT4

Leichtgewichtig: Verlangsamt Ihre Charts nicht, selbst wenn Sie viel gezeichnet haben

Einfach zu erlernen: Wenn Sie MT5 bedienen können, können Sie dieses Tool in 5 Minuten nutzen

So verwenden Sie es:
Fügen Sie es Ihrem Chart hinzu (einfach per Drag & Drop wie jeden anderen Indikator)

Die Symbolleiste erscheint – wählen Sie den Linien- oder Pinselmodus

Fangen Sie an zu zeichnen!

Für Linien: Klicken Sie auf die Punkte in Ihrem Chart, drücken Sie ESC, wenn Sie fertig sind.
Für den Pinsel: Halten Sie Strg gedrückt und ziehen Sie die Maus, lassen Sie Strg los, wenn Sie fertig sind.

Das ist alles. Keine komplizierten Einstellungen.

Für wen es geeignet ist:
Price-Action-Trader, die täglich Charts analysieren

Swing-Trader, die Trendlinien und Kanäle zeichnen

Dozenten, die Chartbeispiele erstellen

Jeder, der Trades visuell plant

Was es NICHT ist:
Es ist kein Handelssignalgenerator

Es prognostiziert keine Preise

Es wird Ihnen nicht von selbst Geld einbringen

Es ist ein Werkzeug. Wie ein guter Stift oder Textmarker. Es hilft Ihnen, Muster und Pläne klarer zu erkennen.


Wichtiger Hinweis:
Wie jedes Werkzeug erfordert es etwas Übung. Beim ersten Versuch mit dem Pinsel zeichnen Sie vielleicht etwas wackelig (mir passiert das manchmal immer noch!). Aber nach ein paar Versuchen wird es zur Gewohnheit.

Fazit:
Wenn Sie wie ich viel Zeit mit der Chartanalyse verbringen, probieren Sie Chart Artist aus. Ich denke, Sie werden feststellen, dass der Prozess reibungsloser und schneller abläuft. Und falls nicht, gibt es ja immer noch die integrierten Tools (aber ich denke, Sie werden meine besser finden).

Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie Fragen? Einen Fehler gefunden? Möchten Sie eine Funktion vorschlagen? Schreiben Sie mir hier auf MQL5. Ich antworte normalerweise innerhalb eines Tages (manchmal schneller, wenn ich gerade nicht handle!).

Vielen Dank, dass Sie sich Chart Artist angesehen haben. Viel Spaß beim Zeichnen und noch mehr Spaß beim Handeln!

*P.S. Ein kurzer Tipp: Versuchen Sie, verschiedene Farben für verschiedene Zeitrahmen zu verwenden. Ich verwende Rot für die Tages- und Blau für die 4-Stunden-Ebene. Das macht meine Charts viel übersichtlicher!*

Hinweis: Dies ist lediglich ein Hilfsmittel zur Chartanalyse. Der Handel birgt Risiken, und Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Ich teile hier meine persönlichen Erfahrungen, aber Ihre Ergebnisse können abweichen.
Weitere Produkte dieses Autors
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
Utilitys
Das OneClick Trade Panel ist ein professionelles Handelsmanagement-Tool, das Ihnen alle wichtigen Handelsfunktionen direkt zur Verfügung stellt. Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die ein schnelles und effizientes Handelsmanagement benötigen, und vereinfacht komplexe Handelsaufgaben zu Ein-Klick-Operationen. Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre offenen Positionen schneller und effizienter zu verwalten als mit herkömmlichen manuellen Methoden. Was dieser Expert Advisor leistet Dieser
