TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Une stratégie de trading XAUUSD (Or) fiable

Cet Expert Advisor est un système de trading spécialisé, conçu exclusivement pour l'or (XAUUSD) sur la plateforme MetaTrader 5. Il a été développé en mettant l'accent sur la constance et la gestion des risques, ce qui le rend adapté aux traders recherchant une approche systématique du trading de l'or.





Principaux résultats des tests de performance (janvier 2025 – novembre 2025 | M15) :





Bénéfice net total : 1 156,35 $ (soit un rendement d'environ 11,56 % sur un dépôt initial de 10 000 $)





Taux de réussite : 67,30 % (1 239 transactions rentables sur 1 841 transactions au total)





Facteur de profit : 1,038 – Indique la rentabilité sur la période testée





Perte maximale : 15,33 % (Solde) / 15,89 % (Capitaux propres) – Démontre une exposition au risque maîtrisée





Ratio de Sharpe : 1,178 – Reflète un rendement ajusté au risque favorable





Durée moyenne des transactions : environ 1 heure et 13 minutes – Convient au trading à court et moyen terme





Présentation de la stratégie :





L'EA utilise une logique basée sur des règles claires pour l'ouverture et la clôture des positions, intégrant des indicateurs spécifiques pour la confirmation de tendance et l'analyse de l'action des prix. Il fonctionne avec des niveaux de stop loss et de take profit fixes, garantissant que chaque transaction est gérée avec des paramètres de risque prédéfinis. Ce système n'est pas un scalper – les positions sont maintenues pour des mouvements significatifs, réduisant ainsi l'impact du bruit du marché.





Pourquoi choisir cet EA ?





Conçu pour l'or : Adapté spécifiquement à la volatilité et au comportement uniques du XAUUSD.





Testé dans des conditions réalistes : Plus de 1 841 transactions sur près de 11 mois de données.





Gestion des risques : Chaque transaction inclut un stop loss et un take profit stricts, et les pertes maximales sont maintenues dans des limites acceptables.





Performances stables : Un facteur de profit supérieur à 1,0 et un taux de réussite élevé témoignent de sa fiabilité sur différentes phases du marché.





Entièrement automatisé : Une fois configuré, l'EA gère automatiquement l'exécution des transactions, leur gestion et les risques associés.





Idéal pour :





Les traders recherchant une stratégie automatisée pour l'or, sans intervention manuelle.





Ceux qui sont à l'aise avec l'unité de temps M15 et les positions à court et moyen terme.





Toute personne recherchant un système avec des performances historiques claires et un risque maîtrisé. Exigences et configuration :





Plateforme MetaTrader 5





Dépôt minimum : 1 000 $ et plus recommandé (pour une gestion des risques confortable)





VPS recommandé pour un fonctionnement 24h/24 et 5j/7





Paramètres par défaut fournis et optimisés pour la période testée





Avertissement important :





Cet EA est un outil, pas une garantie. Le créateur ne promet aucun profit et n'assume aucune responsabilité pour les pertes financières subies suite à son utilisation. Le trading de forex et de CFD comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est impératif de :





Tester minutieusement sur un compte de démonstration avant de passer en réel





Commencer avec de très petits capitaux réels pour vérifier les performances dans les conditions actuelles du marché





Ne jamais risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre





Envisager de consulter un conseiller financier professionnel en cas de doute





Cet EA est fourni « en l'état », sans aucune garantie de rentabilité ou de performance. Vous êtes seul responsable de vos décisions et de leurs conséquences.





Note finale :





J'ai partagé cet EA car il a donné de bons résultats lors de mes tests et je crois en sa logique. Cependant, les marchés évoluent ; il est donc important de le surveiller, de comprendre son fonctionnement et de l'ajuster si nécessaire. Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours de trading.





Bon trading, et que vos décisions soient sages et éclairées.





Remarque : Cet EA a été testé dans des conditions historiques spécifiques (01/01/2025 – 30/11/2025). Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours dans un environnement de démonstration avant de l'utiliser en réel.