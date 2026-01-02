TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – Una strategia di trading affidabile per XAUUSD (Oro)

Questo Expert Advisor è un sistema di trading specializzato, progettato esclusivamente per l'oro (XAUUSD) sulla piattaforma MetaTrader 5. È stato sviluppato con particolare attenzione alla coerenza e alla gestione del rischio, rendendolo adatto ai trader che cercano un approccio sistematico al trading dell'oro.





Principali risultati del backtesting (gennaio 2025 – novembre 2025 | M15):





Profitto netto totale: $ 1.156,35 (≈ 11,56% di rendimento su un deposito iniziale di $ 10.000)





Tasso di successo: 67,30% (1.239 operazioni redditizie su un totale di 1.841 operazioni)





Fattore di profitto: 1,038 – Indica la redditività nel periodo testato





Max Drawdown: 15,33% (Saldo) / 15,89% (Patrimonio netto) – Mostra un'esposizione al rischio controllata





Rapporto di Sharpe: 1,178 – Riflette un rendimento favorevole corretto per il rischio





Durata media delle operazioni: circa 1 ora e 13 minuti – Adatto al trading a breve e medio termine





Panoramica della strategia:





L'EA utilizza una logica chiara basata su regole per l'apertura e la chiusura delle posizioni, incorporando indicatori specifici per la conferma del trend e l'analisi dell'azione dei prezzi. Opera con livelli fissi di stop loss e take profit, garantendo che ogni operazione sia gestita con parametri di rischio predefiniti. Il sistema non è uno scalper: le posizioni vengono mantenute per movimenti significativi, riducendo l'impatto del rumore di mercato.





Perché considerare questo EA?





Progettato per l'oro: Adattato specificamente alla volatilità e al comportamento unici di XAUUSD.





Testato in condizioni realistiche: Oltre 1.841 operazioni in quasi 11 mesi di dati.





Gestione del rischio: Ogni operazione include stop loss e take profit rigidi e i drawdown sono mantenuti entro limiti accettabili.





Prestazioni stabili: Un fattore di profitto superiore a 1,0 e un elevato tasso di successo suggeriscono affidabilità in diverse fasi di mercato.





Completamente automatizzato: Una volta configurato, l'EA gestisce automaticamente l'esecuzione, la gestione e il rischio delle operazioni.





Ideale per:





Trader che cercano una strategia automatizzata per l'oro, senza la necessità di intervento manuale.





Coloro che si sentono a proprio agio con il timeframe M15 e le posizioni a breve e medio termine.





Chiunque cerchi un sistema con prestazioni storiche chiare e un rischio controllato. Requisiti e configurazione:





Piattaforma MetaTrader 5





Deposito minimo: $1.000 o superiore consigliato (per una gestione del rischio ottimale)





VPS consigliato per un funzionamento 24 ore su 24, 5 giorni su 7





Impostazioni predefinite fornite e ottimizzate per il periodo di test





Importante avviso:





Questo Expert Advisor (EA) è uno strumento, non una garanzia. Il creatore non promette profitti né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite finanziarie derivanti dal suo utilizzo. Il trading di forex e CFD comporta rischi sostanziali e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Ricorda sempre di:





Testare accuratamente su un conto demo prima di operare con denaro reale





Iniziare con piccole somme di denaro reale per verificare le prestazioni nelle attuali condizioni di mercato





Non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere





Valutare la possibilità di consultare un consulente finanziario professionista in caso di dubbi





L'EA viene fornito "così com'è", senza alcuna garanzia di redditività o prestazioni. L'utente è l'unico responsabile delle proprie decisioni e dei risultati di trading.





Nota finale:





Ho condiviso questo EA perché ha ottenuto buoni risultati nei miei test e credo nella sua logica. Tuttavia, i mercati cambiano, quindi monitoratelo, comprendetene il comportamento e apportate le modifiche necessarie. Vi auguro il meglio nel vostro percorso di trading.





Buon trading e che le vostre decisioni siano sagge e ben ponderate.





Nota: Questo EA è stato testato in specifiche condizioni storiche (01/01/2025 – 30/11/2025). Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testare sempre in un ambiente demo prima dell'utilizzo con denaro reale.