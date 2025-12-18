OneClick Trade Panel

Das OneClick Trade Panel ist ein professionelles Handelsmanagement-Tool, das Ihnen alle wichtigen Handelsfunktionen direkt zur Verfügung stellt. Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die ein schnelles und effizientes Handelsmanagement benötigen, und vereinfacht komplexe Handelsaufgaben zu Ein-Klick-Operationen.

Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre offenen Positionen schneller und effizienter zu verwalten als mit herkömmlichen manuellen Methoden.

Was dieser Expert Advisor leistet
Dieser Expert Advisor bietet drei wichtige Funktionen für das Handelsmanagement:

SL/TP auf Break-Even verschieben – Intelligenter Handelsschutz

Verschiebt den Stop Loss automatisch auf den Einstiegspreis bei profitablen Trades

Verschiebt den Take Profit auf den Einstiegspreis bei Verlusttrades

Ein-Klick-Schutz für alle offenen Positionen

Teilschließung – Gewinne schrittweise sichern

Schließen Sie einen festgelegten Prozentsatz Ihrer Position (10 %, 25 %, 50 % usw.)

Konfigurierbarer Prozentsatz in den Einstellungen

Funktioniert gleichzeitig mit mehreren Positionen

Alle Positionen schließen – Notausstieg

Schließen Sie alle offenen Trades sofort

Funktioniert für das aktuelle Symbol oder alle Symbole

Perfekt für schnelle Marktausgänge

Hauptmerkmale
Drei wesentliche Funktionen: Umfassendes Handelsmanagement in einem Panel

Intelligente Break-Even-Logik: Unterschiedliche Aktionen für Gewinn- und Verlustsituationen

Flexible Einstellungen: Passen Sie den Prozentsatz für die Teilschließung an (1-99 %)

Visuelle Anpassung: Wählen Sie Schaltflächenfarben, Layout (vertikal/horizontal) und Panelposition

Symbolsteuerung: Verwalten Sie nur das aktuelle Symbol oder alle offenen Symbole

Sicherheitsoptionen: Optionale Bestätigungsdialoge

Trailing Break-Even: Optionales automatisches Trailing nach dem Verschieben auf Break-Even

Wer benötigt diesen Expert Advisor?
Aktive Trader, die ein schnelles Handelsmanagement benötigen

Scalper, die sofortige Positionsanpassungen benötigen

Daytrader, die mehrere Positionen verwalten

Alle Trader, die das Handelsmanagement vereinfachen möchten

Risikobewusste Trader, die schnellen Break-Even-Schutz suchen

So funktioniert es
Fügen Sie den Expert Advisor einfach einem beliebigen Chart hinzu. Das Panel wird mit drei deutlich gekennzeichneten Schaltflächen angezeigt. Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Funktion für Ihre offenen Trades auszuführen. Keine komplexe Einrichtung erforderlich – konfigurieren Sie Ihre Einstellungen einmal und beginnen Sie mit dem Handel. Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen

Keine Eröffnung von Trades – verwaltet ausschließlich bestehende Positionen

Verwaltet Kauf- und Verkaufspositionen

Berücksichtigt die Volumenregeln und -beschränkungen des Brokers

Geringer Ressourcenverbrauch

Einstellungen im Überblick
Einstellungen für die Schaltflächenposition:

Wählen Sie die Position des Bedienfelds (oben/unten, links/rechts)

Wählen Sie die vertikale oder horizontale Anordnung

Passen Sie Abstände und Größen an

Visuelle Einstellungen:

Individuelle Schaltflächenfarben für jede Funktion

Passen Sie die Schaltflächengröße und Textfarbe an

Handelseinstellungen:

Legen Sie den Prozentsatz für den Teilverkauf fest

Wählen Sie den Symbolbereich (aktuell/alle)

Aktivieren/Deaktivieren Sie Bestätigungsdialoge

Risikomanagement:

Optionale Trailing-Break-Even-Funktion

Passen Sie die Trailing-Abstände an

Beispiel für den realen Handel
Eröffnen Sie eine Position mit 0,10 Lots. Sobald die Position im Gewinn ist, klicken Sie auf „SL/TP auf Break-Even verschieben“, um Ihre Position abzusichern. Wenn die Gewinne steigen, klicken Sie auf „Teilverkauf 50 %“, um einen Teil des Gewinns mitzunehmen und den Rest weiterlaufen zu lassen. Bei veränderten Marktbedingungen beendet „Alle Positionen schließen“ alle Positionen sofort.

Vorteile
Zeitersparnis beim Handelsmanagement

Reduzierung von Handelsfehlern durch manuelle Eingabe

Implementierung konsistenter Handelsmanagementregeln

Schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen

Einfache, intuitive Benutzeroberfläche

Support
Dieser EA wird aktiv gewartet und unterstützt. Bei Fragen oder für Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte über die MQL5-Website.
