Das OneClick Trade Panel ist ein professionelles Handelsmanagement-Tool, das Ihnen alle wichtigen Handelsfunktionen direkt zur Verfügung stellt. Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die ein schnelles und effizientes Handelsmanagement benötigen, und vereinfacht komplexe Handelsaufgaben zu Ein-Klick-Operationen.





Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre offenen Positionen schneller und effizienter zu verwalten als mit herkömmlichen manuellen Methoden.





Was dieser Expert Advisor leistet

Dieser Expert Advisor bietet drei wichtige Funktionen für das Handelsmanagement:





SL/TP auf Break-Even verschieben – Intelligenter Handelsschutz





Verschiebt den Stop Loss automatisch auf den Einstiegspreis bei profitablen Trades





Verschiebt den Take Profit auf den Einstiegspreis bei Verlusttrades





Ein-Klick-Schutz für alle offenen Positionen





Teilschließung – Gewinne schrittweise sichern





Schließen Sie einen festgelegten Prozentsatz Ihrer Position (10 %, 25 %, 50 % usw.)





Konfigurierbarer Prozentsatz in den Einstellungen





Funktioniert gleichzeitig mit mehreren Positionen





Alle Positionen schließen – Notausstieg





Schließen Sie alle offenen Trades sofort





Funktioniert für das aktuelle Symbol oder alle Symbole





Perfekt für schnelle Marktausgänge





Hauptmerkmale

Drei wesentliche Funktionen: Umfassendes Handelsmanagement in einem Panel





Intelligente Break-Even-Logik: Unterschiedliche Aktionen für Gewinn- und Verlustsituationen





Flexible Einstellungen: Passen Sie den Prozentsatz für die Teilschließung an (1-99 %)





Visuelle Anpassung: Wählen Sie Schaltflächenfarben, Layout (vertikal/horizontal) und Panelposition





Symbolsteuerung: Verwalten Sie nur das aktuelle Symbol oder alle offenen Symbole





Sicherheitsoptionen: Optionale Bestätigungsdialoge





Trailing Break-Even: Optionales automatisches Trailing nach dem Verschieben auf Break-Even





Wer benötigt diesen Expert Advisor?

Aktive Trader, die ein schnelles Handelsmanagement benötigen





Scalper, die sofortige Positionsanpassungen benötigen





Daytrader, die mehrere Positionen verwalten





Alle Trader, die das Handelsmanagement vereinfachen möchten





Risikobewusste Trader, die schnellen Break-Even-Schutz suchen





So funktioniert es

Fügen Sie den Expert Advisor einfach einem beliebigen Chart hinzu. Das Panel wird mit drei deutlich gekennzeichneten Schaltflächen angezeigt. Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Funktion für Ihre offenen Trades auszuführen. Keine komplexe Einrichtung erforderlich – konfigurieren Sie Ihre Einstellungen einmal und beginnen Sie mit dem Handel. Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5





Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen





Keine Eröffnung von Trades – verwaltet ausschließlich bestehende Positionen





Verwaltet Kauf- und Verkaufspositionen





Berücksichtigt die Volumenregeln und -beschränkungen des Brokers





Geringer Ressourcenverbrauch





Einstellungen im Überblick

Einstellungen für die Schaltflächenposition:





Wählen Sie die Position des Bedienfelds (oben/unten, links/rechts)





Wählen Sie die vertikale oder horizontale Anordnung





Passen Sie Abstände und Größen an





Visuelle Einstellungen:





Individuelle Schaltflächenfarben für jede Funktion





Passen Sie die Schaltflächengröße und Textfarbe an





Handelseinstellungen:





Legen Sie den Prozentsatz für den Teilverkauf fest





Wählen Sie den Symbolbereich (aktuell/alle)





Aktivieren/Deaktivieren Sie Bestätigungsdialoge





Risikomanagement:





Optionale Trailing-Break-Even-Funktion





Passen Sie die Trailing-Abstände an





Beispiel für den realen Handel

Eröffnen Sie eine Position mit 0,10 Lots. Sobald die Position im Gewinn ist, klicken Sie auf „SL/TP auf Break-Even verschieben“, um Ihre Position abzusichern. Wenn die Gewinne steigen, klicken Sie auf „Teilverkauf 50 %“, um einen Teil des Gewinns mitzunehmen und den Rest weiterlaufen zu lassen. Bei veränderten Marktbedingungen beendet „Alle Positionen schließen“ alle Positionen sofort.





Vorteile

Zeitersparnis beim Handelsmanagement





Reduzierung von Handelsfehlern durch manuelle Eingabe





Implementierung konsistenter Handelsmanagementregeln





Schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen





Einfache, intuitive Benutzeroberfläche





Support

Dieser EA wird aktiv gewartet und unterstützt. Bei Fragen oder für Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte über die MQL5-Website.