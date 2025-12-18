OneClick Trade Panel
- Utilitys
- Mustafa Pishori
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Das OneClick Trade Panel ist ein professionelles Handelsmanagement-Tool, das Ihnen alle wichtigen Handelsfunktionen direkt zur Verfügung stellt. Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die ein schnelles und effizientes Handelsmanagement benötigen, und vereinfacht komplexe Handelsaufgaben zu Ein-Klick-Operationen.
Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre offenen Positionen schneller und effizienter zu verwalten als mit herkömmlichen manuellen Methoden.
Was dieser Expert Advisor leistet
Dieser Expert Advisor bietet drei wichtige Funktionen für das Handelsmanagement:
SL/TP auf Break-Even verschieben – Intelligenter Handelsschutz
Verschiebt den Stop Loss automatisch auf den Einstiegspreis bei profitablen Trades
Verschiebt den Take Profit auf den Einstiegspreis bei Verlusttrades
Ein-Klick-Schutz für alle offenen Positionen
Teilschließung – Gewinne schrittweise sichern
Schließen Sie einen festgelegten Prozentsatz Ihrer Position (10 %, 25 %, 50 % usw.)
Konfigurierbarer Prozentsatz in den Einstellungen
Funktioniert gleichzeitig mit mehreren Positionen
Alle Positionen schließen – Notausstieg
Schließen Sie alle offenen Trades sofort
Funktioniert für das aktuelle Symbol oder alle Symbole
Perfekt für schnelle Marktausgänge
Hauptmerkmale
Drei wesentliche Funktionen: Umfassendes Handelsmanagement in einem Panel
Intelligente Break-Even-Logik: Unterschiedliche Aktionen für Gewinn- und Verlustsituationen
Flexible Einstellungen: Passen Sie den Prozentsatz für die Teilschließung an (1-99 %)
Visuelle Anpassung: Wählen Sie Schaltflächenfarben, Layout (vertikal/horizontal) und Panelposition
Symbolsteuerung: Verwalten Sie nur das aktuelle Symbol oder alle offenen Symbole
Sicherheitsoptionen: Optionale Bestätigungsdialoge
Trailing Break-Even: Optionales automatisches Trailing nach dem Verschieben auf Break-Even
Wer benötigt diesen Expert Advisor?
Aktive Trader, die ein schnelles Handelsmanagement benötigen
Scalper, die sofortige Positionsanpassungen benötigen
Daytrader, die mehrere Positionen verwalten
Alle Trader, die das Handelsmanagement vereinfachen möchten
Risikobewusste Trader, die schnellen Break-Even-Schutz suchen
So funktioniert es
Fügen Sie den Expert Advisor einfach einem beliebigen Chart hinzu. Das Panel wird mit drei deutlich gekennzeichneten Schaltflächen angezeigt. Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um die entsprechende Funktion für Ihre offenen Trades auszuführen. Keine komplexe Einrichtung erforderlich – konfigurieren Sie Ihre Einstellungen einmal und beginnen Sie mit dem Handel. Technische Spezifikationen
Plattform: MetaTrader 5
Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Symbolen
Keine Eröffnung von Trades – verwaltet ausschließlich bestehende Positionen
Verwaltet Kauf- und Verkaufspositionen
Berücksichtigt die Volumenregeln und -beschränkungen des Brokers
Geringer Ressourcenverbrauch
Einstellungen im Überblick
Einstellungen für die Schaltflächenposition:
Wählen Sie die Position des Bedienfelds (oben/unten, links/rechts)
Wählen Sie die vertikale oder horizontale Anordnung
Passen Sie Abstände und Größen an
Visuelle Einstellungen:
Individuelle Schaltflächenfarben für jede Funktion
Passen Sie die Schaltflächengröße und Textfarbe an
Handelseinstellungen:
Legen Sie den Prozentsatz für den Teilverkauf fest
Wählen Sie den Symbolbereich (aktuell/alle)
Aktivieren/Deaktivieren Sie Bestätigungsdialoge
Risikomanagement:
Optionale Trailing-Break-Even-Funktion
Passen Sie die Trailing-Abstände an
Beispiel für den realen Handel
Eröffnen Sie eine Position mit 0,10 Lots. Sobald die Position im Gewinn ist, klicken Sie auf „SL/TP auf Break-Even verschieben“, um Ihre Position abzusichern. Wenn die Gewinne steigen, klicken Sie auf „Teilverkauf 50 %“, um einen Teil des Gewinns mitzunehmen und den Rest weiterlaufen zu lassen. Bei veränderten Marktbedingungen beendet „Alle Positionen schließen“ alle Positionen sofort.
Vorteile
Zeitersparnis beim Handelsmanagement
Reduzierung von Handelsfehlern durch manuelle Eingabe
Implementierung konsistenter Handelsmanagementregeln
Schnelle Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen
Einfache, intuitive Benutzeroberfläche
Support
Dieser EA wird aktiv gewartet und unterstützt. Bei Fragen oder für Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte über die MQL5-Website.