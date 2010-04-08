TGGold for XAUUSD

TGGOLD EA – 신뢰할 수 있는 XAUUSD(금) 거래 전략





이 Expert Advisor는 MetaTrader 5 플랫폼에서 GOLD.i# (XAUUSD) 거래만을 위해 특별히 설계된 전문 거래 시스템입니다. 일관성과 위험 관리에 중점을 두고 개발되어 체계적인 금 거래 방식을 찾는 트레이더에게 적합합니다.





주요 백테스팅 성능 요약 (2025년 1월 – 2025년 12월 | H1):





총 순이익: $7,283.70 (초기 예치금 $10,000 대비 약 72.84% 수익률)





승률: 59.45% (총 1,339건의 거래 중 796건 수익)





수익률 지수(Profit Factor): 1.111 – 테스트 기간 동안의 수익성을 나타냅니다.





최대 손실률(Max Drawdown): 16.73% (잔액) / 17.51% (자산) – 위험 노출이 효과적으로 관리되었음을 보여줍니다.





샤프 비율(Sharpe Ratio): 2.538 – 위험 조정 수익률이 양호함을 나타냅니다.





평균 거래 시간: 약 2시간 11분 – 단기에서 중기 거래에 적합합니다.





전략 개요:





이 EA는 명확한 규칙 기반 논리를 사용하여 거래 진입 및 청산을 결정하며, 추세 확인 및 가격 움직임을 위한 특정 지표를 활용합니다. 고정 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 수준을 사용하여 각 거래가 사전 정의된 위험 매개변수 내에서 관리되도록 합니다. 이 시스템은 스캘핑 전략이 아니며, 의미 있는 가격 변동을 포착하기 위해 거래를 유지하여 시장 노이즈의 영향을 줄입니다.





이 EA를 고려해야 하는 이유:





금 거래에 최적화: XAUUSD의 고유한 변동성과 특성에 맞춰 특별히 설계되었습니다.





실제 조건에서 검증: 12개월 데이터에서 1,339건 이상의 거래를 통해 검증되었습니다.





위험 관리: 모든 거래에 손절매 및 이익실현 설정이 포함되어 있으며, 손실률은 허용 가능한 범위 내로 유지됩니다.





안정적인 성능: 1.1 이상의 수익률 지수와 높은 승률은 다양한 시장 상황에서 안정적인 성능을 보여줍니다.





완전 자동화: 설정 후 EA가 거래 실행, 관리 및 위험 관리를 자동으로 처리합니다.





다음과 같은 트레이더에게 적합합니다:





수동 개입 없이 자동화된 금 거래 전략을 찾는 트레이더.





H1 시간대와 단기에서 중기 거래를 선호하는 트레이더.





명확한 과거 성과와 통제된 위험 관리를 제공하는 시스템을 찾는 모든 트레이더. 요구 사항 및 설정:





MetaTrader 5 플랫폼





최소 예치금: $1,000 이상 권장 (안정적인 위험 관리를 위해)





24시간 5일 운영을 위해 VPS 사용 권장





기본 설정은 테스트 기간에 최적화되어 제공됩니다.





중요 면책 조항:





이 EA는 도구일 뿐이며 수익을 보장하지 않습니다. 개발자는 수익을 약속하거나 사용으로 인해 발생하는 재정적 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 외환 및 CFD 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 항상 다음 사항을 준수하십시오.





실제 계좌에서 사용하기 전에 데모 계좌에서 충분히 테스트하십시오.





현재 시장 상황에서 성능을 확인하기 위해 소액의 실제 자금으로 시작하십시오.





감당할 수 있는 손실액 이상을 투자하지 마십시오.





확신이 서지 않는 경우 전문가의 재정 자문을 구하십시오.





이 EA는 수익성 또는 성능에 대한 어떠한 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 거래 결정 및 결과에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.





마지막으로:





이 EA는 제 테스트에서 좋은 결과를 보여주었고 그 논리를 신뢰하기 때문에 공유합니다. 하지만 시장은 변하므로 EA의 작동 방식을 모니터링하고 이해하며 필요에 따라 조정하십시오. 여러분의 성공적인 거래를 기원합니다.





즐거운 거래 되시고, 현명하고 정보에 입각한 결정을 내리시길 바랍니다.





참고: 이 EA는 특정 과거 조건(2025년 1월 1일 – 2025년 12월 31일)에서 테스트되었습니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실제 사용 전에 항상 데모 환경에서 테스트하십시오.