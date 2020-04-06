One Click B MT4
- Experten
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
One Click B MT4 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP
One Click B MT4 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 4. Er hält Ihre Charts sauber und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.
One Click B MT4 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Full Auto TP
Expert Advisor für MT4, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS Button auf dem Chart verwaltet und den automatischen TP für neue Positionen setzt. Diese Version funktioniert mit Brokern, die die Standardsymbolnamen BTCUSD, US30, USTEC, DE40 und XAUUSD verwenden. Für volle Brokerkompatibilität verwenden Sie One Click B2 MT4 (gleiche Instrumente mit beliebigen Brokernamen) oder One Click B3 MT4 (20 eigene Instrumente).
Hauptmerkmale
Der EA arbeitet mit einer geschlossenen Plattform, daher wird für einen kontinuierlichen Betrieb ein 24-Stunden-VPS empfohlen. Er ist leicht, erzeugt praktisch keine zusätzliche CPU-Last und ist für eine schnelle Ausführung optimiert. Das Schaltflächenfeld kann überall auf dem Chart positioniert werden und jede Schaltfläche hat vollständig anpassbare Farben, Größen und Schriftarten. Der EA arbeitet mit Indikatoren wie Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Asr MT4 und B_Pipsy MT4. Er kann sowohl von Anfängern als auch von fortgeschrittenen Händlern auf Real- und Demokonten verwendet werden und eignet sich für das langfristige Halten von Positionen und Scalping.
Zwei Kontroll-Panels
Das Haupt-Panel schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel ist den spezifischen Symbolen zugeordnet, die von dieser Version gehandelt werden (BTCUSD, US30, USTEC, DE40, XAUUSD) und schließt alle oder nur profitable Positionen für jedes Instrument über alle seine Charts.
Automatischer SL und Trailing Stop
Der automatische SL wird aktiviert, nachdem die Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt den Stop-Loss auf Break-Even plus einen Offset vom Eröffnungskurs, wobei ein akustisches Signal ertönt, wenn der SL gesetzt wird. Die TS-Schaltfläche (grün = TS EIN, rot = TS AUS) hat eine einstellbare Größe, X- und Y-Position, Ecke und Farben, und ihr Status wird in allen Charts synchronisiert. Das Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine Mindestbewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen den Änderungen, wobei die bestehenden SL- und TP-Werte bei der Aktualisierung erhalten bleiben.
Auto TP
Auto TP setzt automatisch den Take Profit bei der ersten offenen Position ohne TP. Sie wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer sie manuell entfernt, und wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. TP-Abstand und Aktivierung werden durch die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips gesteuert, mit präziser Pip-Berechnung für alle unterstützten Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.
Zuverlässigkeit und technische Details
Der EA unterstützt alle MT4-Kontotypen einschließlich Hedging. Er verwendet GlobalVariables, um den EA- und TS-Status über verschiedene Charts hinweg zu synchronisieren, und speichert den Status und die Farben der Schaltflächen, was eine automatische Wiederherstellung nach einem Neustart der Plattform ermöglicht. Die Kommissionseinstellungen sind pro Instrument konfigurierbar und werden zur Berechnung des Nettogewinns verwendet, wenn entschieden wird, welche Positionen profitabel sind. Der EA blockiert wiederholte Änderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie und bietet akustische Warnungen für wichtige Ereignisse wie Eröffnung, SL, TP und Schließung. Er hat keine OnTick-Verzögerung, verwendet einen Ein-Sekunden-Timer für die Statussynchronisation mit minimaler CPU-Belastung, bietet eine konfigurierbare Slippage-Kontrolle und arbeitet auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig mit sofortiger ChartEvent-Tastenreaktion. Der EA wurde auf realen Konten getestet, verarbeitet Plattformabstürze, ohne seine Konfiguration zu verlieren, und ist mit den neuesten MT4-Builds kompatibel. Er unterstützt Hedging-Kontotypen bei allen MT4-Brokern und bietet eine komplette Ein-Klick-Handelsmanagement-Lösung für bereits eröffnete Positionen, von automatischem Stop-Loss und Trailing bis hin zur vollständigen Take-Profit-Handhabung.
AppLanguage - wählt die Sprache der Anwendung (Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch,
Spanisch).
TS_AnchorCorner - Chartecke für die Verankerung des Trailing-Stop-Buttons (0-3).
TS_ButtonSize_mm - Größe der TS-Schaltfläche in Millimetern.
TS_PosX - horizontale Position der TS-Schaltfläche in Pixeln.
TS_PosY - vertikale Position der TS-Schaltfläche in Pixeln.
TS_TextColor - Textfarbe für die TS-Schaltfläche.
ColorOn - Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche, wenn der Nachlauf aktiviert ist.
ColorOff - Hintergrundfarbe der TS-Schaltfläche, wenn die Nachlauffunktion deaktiviert ist.
EnableAutoTP - aktiviert die automatische Take-Profit-Einstellung für neue Aufträge.
AutoTP_Pips - Take-Profit-Abstand in Pips für automatischen TP.
InitialEnableEA - Anfangszustand des EA (true = beim Start aktiviert).
TriggerPips - Gewinn in Pips zum Auslösen der ersten Stop-Loss-Platzierung.
SL_Offset_Pips - Offset in Pips vom Eröffnungskurs für den anfänglichen SL.
Slippage - maximal zulässiger Slippage für Orderoperationen.
TrailingTriggerPips - Trailing-Stop-Auslöseabstand in Pips vom aktuellen Kurs.
TrailingMovePips - Trailing-Stop-Abstand in Pips vom aktuellen Kurs.
MinSLMovePips - minimale SL-Bewegung, die für die Trailing-Aktualisierung erforderlich ist.
MinSecondsBetweenTrailing - Mindestabstand von Sekunden zwischen Trailing-Stop-Aktualisierungen.
EnableTrailingStop - aktiviert die Trailing-Stop-Funktionalität
. xOffsetLeft - X-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Close Profit".
yOffsetLeft - Y-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Close Profit".
xOffsetRight - X-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Close All".
yOffsetRight - Y-Positionsoffset für die Hauptschaltfläche "Alle schließen".
btnColorProfit - Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Gewinn schließen".
txtColorProfit - Textfarbe für die Schaltfläche "Gewinn schließen".
btnColorAll - Hintergrundfarbe für die Schaltfläche "Alle schließen".
txtColorAll - Textfarbe für die Schaltfläche "Alle schließen".
ButtonFontSizeMainPanel - Schriftgröße für die Schaltflächen des Hauptfensters.
PanelSymbols - Komma-getrennte Liste von Symbolen für Schaltflächen des Panels.
PanelCorner - Diagrammecke für die Panelpositionierung (0-3).
PanelX - horizontale Position des Panels in Pixeln.
PanelY - vertikale Position des Panels in Pixeln.
PanelWidthMM - Breite der Hauptschaltflächen des Panels in Millimetern.
PanelHeightMM - Höhe der Hauptschaltflächen des Panels in Millimetern.
ButtonGapMM - vertikaler Abstand zwischen den Schaltflächen des Panels in Millimetern.
ButtonWidthMM - Breite der Schaltflächen des Symbolfelds in Millimetern.
ButtonHeightMM - Höhe der Schaltflächen des Symbolfeldes in Millimetern.
ButtonFontSizePanel - Schriftgröße für die Schaltflächen des Symbolfelds.
ButtonTextColor - Textfarbe für die Schaltflächen des Symbolfeldes.
ButtonCloseAllColor - Hintergrundfarbe für die Symbolschaltflächen "Alle schließen".
ButtonCloseProfitColor - Hintergrundfarbe für die Schaltflächen des Symbols "Gewinn schließen".
BTCUSD_PosX - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des BTCUSD-Panels (-1 = auto).
BTCUSD_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des BTCUSD-Panels (-1 = auto).
US30_PosX - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des US30-Panels (-1 = auto).
US30_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des US30-Panels (-1 = auto).
USTEC_PosX - benutzerdefinierte X-Position für USTEC-Schaltflächen (-1 = auto).
USTEC_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für USTEC-Schaltflächen (-1 = auto).
DE40_PosX - benutzerdefinierte X-Position für DE40-Schaltflächen (-1 = auto).
DE40_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für DE40-Schaltflächen (-1 = auto).
XAUUSD_PosX - benutzerdefinierte X-Position für die Schaltflächen des XAUUSD-Panels (-1 = auto).
XAUUSD_PosY - benutzerdefinierte Y-Position für die Schaltflächen des XAUUSD-Panels (-1 = auto).
Kommission_BTCUSD - manuelle Kommission pro Lot für BTCUSD.
Kommission_US30 - manuelle Kommission pro Lot für US30.
Commission_USTEC - manuelle Provision pro Lot für USTEC.
Commission_DE40 - manuelle Provision pro Lot für DE40.
Commission_XAUUSD - manuelle Provision pro Lot für XAUUSD.
Eine seltene Art von Tool auf MQL4 - konzentriert auf Workflow, saubere Charts und Risikomanagement, nicht auf "magische" Einträge. Entwickelt für Händler, die wissen, was sie tun und wollen, dass die Plattform ihren Plan mit minimaler Bildschirmzeit ausführt. Mit diesem Tool können Sie Ihren Plan und die Positionsgröße festlegen und dann sicher eine Pause einlegen, während der EA Ihre Trades überwacht. Es schützt offene Positionen und nimmt den Gewinn mit, wenn sich der Preis nicht mehr in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt, und kann, wenn es auf einem VPS verwendet wird, die Trades über mehrere Sitzungen hinweg zuverlässig verwalten. Diskrete, leise Töne melden nur, was wichtig ist: neue Trades, SL/TP-Platzierung, Trailing-Updates und Close All / Close Profit-Aktionen. Während Ihres normalen Tages brauchen Sie nicht auf den Chart zu starren - wenn Sie nichts hören, passiert auch nichts Wichtiges; ein kurzer Ton sagt Ihnen sofort, ob ein Handel eröffnet, geändert oder geschlossen wurde.
Das Tool ist auch ideal für Scalping: Es kann eine beliebige Anzahl offener Positionen auf jedem Instrument schützen und sofort alle Trades auf allen Symbolen oder nur auf dem ausgewählten Symbol schließen, sobald Sie sich dafür entscheiden.
Dies ist ein Handelsmanagement EA. Er eröffnet keine Geschäfte selbst; alle Eingänge werden manuell oder von anderen EAs eröffnet, und dieses Tool verwaltet nur bestehende Positionen.