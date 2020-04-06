One Click B MT4 - sauberes Ein-Klick-Handelsmanagement-Panel mit TS und Auto TP

One Click B MT4 ist ein workflow-orientierter Handelsmanagement-EA für MetaTrader 4. Er hält Ihre Charts sauber und gibt Ihnen ein paar leistungsstarke Schaltflächen, um alle offenen Positionen zu verwalten: Close All, Close Profit, Pro-Symbol-Kontrolle, Trailing-Stop und automatischer TP in Pips - damit Sie sich auf das Lesen der Preise konzentrieren können, anstatt auf das Terminal zu klicken.

One Click B MT4 - EA mit automatischem SL, Trailing Stop Button und Full Auto TP

Expert Advisor für MT4, der den anfänglichen SL setzt, den Trailing Stop über einen TS Button auf dem Chart verwaltet und den automatischen TP für neue Positionen setzt. Diese Version funktioniert mit Brokern, die die Standardsymbolnamen BTCUSD, US30, USTEC, DE40 und XAUUSD verwenden. Für volle Brokerkompatibilität verwenden Sie One Click B2 MT4 (gleiche Instrumente mit beliebigen Brokernamen) oder One Click B3 MT4 (20 eigene Instrumente).

Hauptmerkmale

Der EA arbeitet mit einer geschlossenen Plattform, daher wird für einen kontinuierlichen Betrieb ein 24-Stunden-VPS empfohlen. Er ist leicht, erzeugt praktisch keine zusätzliche CPU-Last und ist für eine schnelle Ausführung optimiert. Das Schaltflächenfeld kann überall auf dem Chart positioniert werden und jede Schaltfläche hat vollständig anpassbare Farben, Größen und Schriftarten. Der EA arbeitet mit Indikatoren wie Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Asr MT4 und B_Pipsy MT4. Er kann sowohl von Anfängern als auch von fortgeschrittenen Händlern auf Real- und Demokonten verwendet werden und eignet sich für das langfristige Halten von Positionen und Scalping.

Zwei Kontroll-Panels

Das Haupt-Panel schließt alle Positionen oder nur profitable Positionen über alle Charts der Plattform. Das Instrumenten-Panel ist den spezifischen Symbolen zugeordnet, die von dieser Version gehandelt werden (BTCUSD, US30, USTEC, DE40, XAUUSD) und schließt alle oder nur profitable Positionen für jedes Instrument über alle seine Charts.

Automatischer SL und Trailing Stop

Der automatische SL wird aktiviert, nachdem die Position einen konfigurierbaren Gewinn in Pips erreicht hat, und setzt den Stop-Loss auf Break-Even plus einen Offset vom Eröffnungskurs, wobei ein akustisches Signal ertönt, wenn der SL gesetzt wird. Die TS-Schaltfläche (grün = TS EIN, rot = TS AUS) hat eine einstellbare Größe, X- und Y-Position, Ecke und Farben, und ihr Status wird in allen Charts synchronisiert. Das Trailing verwendet konfigurierbare Trigger- und Step-Werte, eine Mindestbewegung in Pips und einen Zeitfilter zwischen den Änderungen, wobei die bestehenden SL- und TP-Werte bei der Aktualisierung erhalten bleiben.

Auto TP

Auto TP setzt automatisch den Take Profit bei der ersten offenen Position ohne TP. Sie wendet TP nicht erneut an, wenn der Benutzer sie manuell entfernt, und wird zusammen mit dem EA-Hauptschalter deaktiviert. TP-Abstand und Aktivierung werden durch die Parameter EnableAutoTP und AutoTP_Pips gesteuert, mit präziser Pip-Berechnung für alle unterstützten Instrumententypen. Ein akustischer Alarm bestätigt, wenn TP gesetzt ist.

Zuverlässigkeit und technische Details

Der EA unterstützt alle MT4-Kontotypen einschließlich Hedging. Er verwendet GlobalVariables, um den EA- und TS-Status über verschiedene Charts hinweg zu synchronisieren, und speichert den Status und die Farben der Schaltflächen, was eine automatische Wiederherstellung nach einem Neustart der Plattform ermöglicht. Die Kommissionseinstellungen sind pro Instrument konfigurierbar und werden zur Berechnung des Nettogewinns verwendet, wenn entschieden wird, welche Positionen profitabel sind. Der EA blockiert wiederholte Änderungen, verfolgt bis zu 100 Tickets mit Änderungshistorie und bietet akustische Warnungen für wichtige Ereignisse wie Eröffnung, SL, TP und Schließung. Er hat keine OnTick-Verzögerung, verwendet einen Ein-Sekunden-Timer für die Statussynchronisation mit minimaler CPU-Belastung, bietet eine konfigurierbare Slippage-Kontrolle und arbeitet auf einer beliebigen Anzahl von Charts gleichzeitig mit sofortiger ChartEvent-Tastenreaktion. Der EA wurde auf realen Konten getestet, verarbeitet Plattformabstürze, ohne seine Konfiguration zu verlieren, und ist mit den neuesten MT4-Builds kompatibel. Er unterstützt Hedging-Kontotypen bei allen MT4-Brokern und bietet eine komplette Ein-Klick-Handelsmanagement-Lösung für bereits eröffnete Positionen, von automatischem Stop-Loss und Trailing bis hin zur vollständigen Take-Profit-Handhabung.



