Bitcoin Scalper Pro MT4

Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen!

Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Handel entwickelt und verwendet eine leistungsstarke Preisniveau-Ausbruchsstrategie. Bitcoin Scalper Pro analysiert die Marktdaten in Echtzeit und zeigt die wichtigsten Niveaus an, um sich auf schnelle Marktbewegungen vorzubereiten.

Bitcoin Scalper Pro ist ein Tool für Trader, die Stabilität und Genauigkeit schätzen und das Beste aus der Dynamik des Krypto-Marktes machen wollen. Passen Sie es an Ihren Handelsstil an und sehen Sie zu, wie es für Sie arbeitet, indem es einen modernen Ansatz für Analyse und Handel verwendet.


Um mit dem Advisor zu handeln, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart des Währungspaares BTCUSD mit dem Zeitrahmen H1 und verwenden Sie die Standardeinstellungen, und wählen Sie vor Beginn der Arbeit das für Sie geeignete Risikoniveau.


Eigenheiten:

- verwendet keine gefährlichen Martingale- oder Grid-Strategien;
- fester Stop-Loss, der es Ihnen erlaubt, das maximale Risiko pro Transaktion zu kontrollieren;
- automatische Reinvestition der erzielten Gewinne für den weiteren Handel und volle Kontrolle über das Kapital;
- vollständig automatisiert und erfordert nicht die Teilnahme eines Händlers am Handel;
- verwendet das klassische System der technischen Analyse zum Durchbrechen von Kursniveaus, das sich über Jahrzehnte bewährt hat und für den modernen Devisenmarkt modernisiert wurde.


Spezifikationen:

Plattform:
MT5
Zeitrahmen: H1
Währung:
BTCUSD
Strategie: Handel bei Preisniveauausbrüchen
Handelszeiten: 24/7
Minimale Einzahlung: 100$
Bewertungen 2
carvalho1991
25
carvalho1991 2025.11.22 20:27 
 

This is the first Expert Advisor I've purchased on this website. And I must say, it's worth every penny, and more. The Expert Advisor is quite easy to set up and effective. Honestly, before purchasing Bitcoin Scalper, I didn't really believe a trading robot could be so useful and effective, but now I've seen it for myself. My highest recommendation!

BaranStorm
24
BaranStorm 2025.11.11 15:25 
 

I bought the Bitcoin Scalper Pro MT4 advisor and have already tested it on a live account. Setting it up took minimal time—everything works right out of the box.

During this time, the advisor has opened several BTCUSD trades on H1, all with stop-losses, which gives me a sense of risk control. The profits aren't sky-high yet, but they're stable—most importantly, there are no sharp drops.

I'd also like to highlight the automated capital management: the trade volume increases proportionally to my capital growth. This is a plus for me, as I don't have to constantly intervene and adjust the lot size.

Overall, my impressions are positive: the advisor really makes trading easier and takes the hassle out of it. I think it's suitable for those who want to automate their Bitcoin trading without unnecessary risk.

Bitcoin Scalper Pro
Yevhenii Mavletbaiev
4.71 (17)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $175. Nächster Preis ist $299 Live-Signal Überwachen MT4-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Handel
Black Arrow
Yevhenii Mavletbaiev
5 (4)
Experten
Be sure to contact me after your purchase by writing in private messages! Also, if you have any questions before purchasing, don't hesitate to ask. Live-Überwachung EURUSD MT4-Version Black Arrow ist Ihr Assistent in der Welt des Forex-Handels! Dieser Advisor ist ein voll funktionsfähiges automatisiertes System, das eine bewährte Strategie zum Ausbruch aus wichtigen Kursniveaus optimal nutzen kann. Diese Strategie, die seit der Geburt der Aktien- und Finanzmärkte bekannt ist, ist ein Klassiker
Night Ranger
Yevhenii Mavletbaiev
5 (4)
Experten
Be sure to contact me after your purchase by writing in private messages! Also, if you have any questions before purchasing, don't hesitate to ask.  Nur noch wenige Exemplare zu $149. Nächster Preis 250$ Live-Überwachung Voreinstellungen für Währungspaare Night Ranger ist ein professioneller Nacht-Scalping-Berater, der für den Handel während der asiatischen Session entwickelt wurde. Die Strategie des Beraters basiert auf dem Handel innerhalb einer Preisspanne, was ihn zu einem idealen Werkzeug
Genesis AI
Yevhenii Mavletbaiev
4.86 (22)
Experten
Only 2 copies left at $179. Next price 399$ Schreiben Sie mir nach dem Kauf unbedingt eine private Nachricht. Dies ist wichtig, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, und damit ich Ihnen wichtige Informationen zur Einrichtung von EA geben kann Live-Überwachung Genesis AI ist ein Grid-Roboter mit einem innovativen mathematischen Algorithmus, der hocheffizienten Forex-Handel ermöglicht. Unser Roboter analysiert den Markt und trifft Handelsentscheidungen auf der Grundlage eines fortschrittlichen math
Black Arrow MT4
Yevhenii Mavletbaiev
4.67 (6)
Experten
Be sure to contact me after your purchase by writing in private messages! Also, if you have any questions before purchasing, don't hesitate to ask. Live-Signal EURUSD MT5-Version Black Arrow ist Ihr Assistent in der Welt des Forex-Handels! Dieser Advisor ist ein voll funktionsfähiges automatisiertes System, das eine bewährte Strategie zum Ausbruch aus wichtigen Kursniveaus optimal nutzen kann. Diese Strategie, die seit der Geburt der Aktien- und Finanzmärkte bekannt ist, ist ein Klassiker der
