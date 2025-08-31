Forex Trend Hunter MT4

>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden!

Forex Trend Hinter Live Ergebnisse: https://www.mql5.com/en/signals/2302404

Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird.

Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste trendfolgende und langfristig profitable Forex-Roboter auf dem Markt. Mit seiner Hilfe haben Sie die Möglichkeit, mit einer einzigen Transaktion mehrere hundert Pips Gewinn zu erzielen.

Wenn Sie bisher hauptsächlich Scalping-Forex-Roboter verwendet haben, sind Sie sicherlich davon überzeugt, dass diese stark von den Handelsbedingungen des Brokers abhängig sind und dass die geringste Spread-Ausweitung dazu führt, dass sie schnell Verluste machen: Verluste Ihres Geldes. Wenn Sie ein weiterer enttäuschter Kunde von asiatischen Scalp-Tradern sind, sollten Sie sich Forex Trend Hunter genau ansehen.

Forex Trend Hunter hat auch eine MT5 Version! Klicken Sie hier, um sie zu testen!

Forex Trend Hunter unterstützt die folgenden Währungspaare: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, USDCAD und USDJPY.

Forex Trend Hunter arbeitet auch mit GOLD. Er unterstützt die folgenden Goldpaare: XAUUSD, XAUEUR und XAUAUD.

Die Standardeinstellungen sind für EURUSD optimiert!.Set-Dateien für den Rest der unterstützten Paare finden Sie hier!

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Backtesting-Methode: H1 Jeder Tick!

Schnelle Backtesting-Methode: M1 Eröffnungskurs!


Forex Trend Hunter kommt mit Advanced Drawdown Protection System - Besonders geeignet (und nicht nur) für Benutzer, die mit Prop Firmen, FTMO und fundierten Konten handeln .


Top Eigenschaften

  • Vollständig automatisiert - 100% freihändig! Keine manuellen Eingriffe erforderlich!
  • Geldverwaltung - Integriertes fortschrittliches Konto- und Geldverwaltungssystem.
  • 2 Wiederherstellungssysteme - Zwei eingebaute fortschrittliche Verlustwiederherstellungssysteme.
  • Einfach zu bedienen - Extrem einfach zu bedienen, zu verstehen und einzurichten.
  • Arbeitet mit allen Brokern - Arbeitet mit allen Brokern und Konten (einschließlich US-Brokern).
  • Maklerschutz - Schützt Sie vor unlauteren Maklern und deren Täuschungstechniken.
  • Vollständig anpassbar - Kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
  • Lebenslanger Support - Lebenslanger Support und kostenlose Updates für alle Expert Advisors.
  • Hohe Gewinne - Sie haben die Möglichkeit, Gewinne von über 300 Pips pro einzelner Transaktion zu erzielen.
  • Fortschrittliches Zeitmanagement-System
  • Erweitertes Drawdown-Schutzsystem - Sie können jetzt tägliche Verluste begrenzen, das maximale Lot-Engagement kontrollieren, Eigenkapitalschwellen festlegen und vieles mehr - alles vollständig anpassbar über die EA-Eingaben. Diese Funktionen sind perfekt für Prop-Firm-Händler, FTMO-Herausforderungen und alle, die eine strengere Risikokontrolle wünschen.


Forex Trend Hunter kommt mit dem Advanced Recovery System

Das Advanced Recovery System ist ein System, das es ermöglicht, auch unter ungünstigen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen. Es ist kein Geheimnis, dass der Forex-Markt sehr dynamisch ist und sich ständig verändert. Einige Strategien, die früher profitabel waren, sind in solchen Momenten schwer zu überleben. Moderne Expert Advisors müssen unter allen Bedingungen überleben. Aus diesem Grund ist Forex Trend Hunter mit dem Advanced Recovery System ausgestattet.

Wie funktioniert das Advanced Recovery System?
Wenn das System aktiviert ist, werden alle offenen Trades überwacht. Wenn ein Handel X Pips Verlust erreicht, wird er geschlossen und ein Erholungshandel in die entgegengesetzte Richtung eröffnet - in Richtung des Marktes. Recovery Trades werden unterschiedlich gehandhabt. Wenn sich der Markt weiterhin in die falsche Richtung bewegt, werden zusätzliche Recovery Trades eröffnet. Natürlich kann all dies in den EA-Einstellungen genau konfiguriert werden.

Forex Trend Hunter Einstellungen

  • Allow_BUY - Ermöglicht BUY (Long) Trades für den EA.
  • Allow_SELL - Ermöglicht SELL (Short) Trades für den EA.
  • Robot_Comment - Dieser Parameter ist nur optional. Wenn Sie einen beliebigen Text als Wert für diesen Parameter eingeben, wird dieser auf dem Terminal als Kommentar zu den offenen Trades angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie einen anderen EA verwenden und die Trades der einzelnen EAs trennen möchten.
  • Magic - Dies ist eine eindeutige Nummer, die der Roboter verwendet, um seine eigenen Trades zu identifizieren. Sie kann für alle unterstützten Währungspaare gleich sein. Es ist nicht notwendig, sie zu ändern. Das Wichtigste ist, dass sie sich von der Magic Number eines anderen EA unterscheidet, der im selben Konto mit Forex Trend Hunter verwendet wird.
  • Max_Spread - Dies ist der maximal zulässige Wert des Spreads, mit dem der Roboter arbeiten/gehandelt werden kann.
  • Max_Slippage - Dies ist der maximal zulässige Wert der Slippage, mit dem der Roboter arbeiten/gehandelt werden kann.
  • NFA - wenn Ihr Broker NFA /no hedge & FIFO/ reguliert ist, sollten Sie NFA=true verwenden.
  • Lots - Feste Losgröße.
  • Auto_Risk - wenn der Wert größer als Null ist, wird das System die Handelslots automatisch als Prozentsatz der freien Kontomarge berechnen. Wenn Ihr Konto eine freie Marge von 10 000 aufweist und Sie Auto_Risk=5 verwenden, wird das System eine Position mit 0,5 Lots eröffnen.
  • ..............


Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen zu prüfen und die .set-Dateien für jedes unterstützte Paar herunterzuladen! - Die .set-Dateien werden am 27. November 2023 aktualisiert!


Sie können meine anderen Produkte in meinem Profil überprüfen.


Empfohlene Produkte
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
CRAZZ Winter EA
Low Chun Chiat
Experten
1. Einleitung: Wie das kalte Wetter und das Einfrieren des Winters, können die offenen Trades des Crazz Winter EA für einen Tag oder TP innerhalb von Minuten gehalten werden. Mit dem Ziel, eine hohe Konsistenz und profitablen Betrag zu haben, ist Crazz Winter EA entwickelt, um mit nur zwei Arten von Währung, die EURUSD und AUDUSD und es wird nur ein Handel offen für jede Währung zur gleichen Zeit sind. Mit der Kombination aus gleitendem Durchschnitt und Relative Strength Index kann er den aktuel
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experten
Strategieeigenschaften Umgang mit zusätzlichen Eintragssignalen KI aus der Geschichte lernen Verhalten des nächsten Signals in die gleiche Richtung - erhöht die Gewinnposition Signalverhalten in die nächste entgegengesetzte Richtung - Verringert die Position Standardhandelsvolumen Prozentsatz des Handels auf Ihrem Konto. Die Prozentwerte geben an, wie viel des Kontostands zur Deckung der erforderlichen Marge verwendet wird. Maximale Anzahl offener Lose - 20 Die Anzahl der Input-Lots für ein
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.31 (167)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experten
BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Experten
SPEZIELLER EINFÜHRUNGSPREIS!! Bollinger Reversal Pro (MT4) ist ein professioneller, vollständig anpassbarer Expert Advisor, der auf Umkehr-Setups an den äußeren Bollinger Bändern abzielt, gefiltert durch RSI und ADX , um schwache, abgehackte Signale zu vermeiden. Er lässt sich einfach im MetaTrader 4 Strategy Tester ausführen, so dass Sie Backtests durchführen, optimieren und Parameter finden können, die zu jedem Symbol und Zeitrahmen passen. Vollgepackt mit Funktionen ATR-basierte SL & TP - Pas
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt 200 $ beim Handel mit 1% pro Trade. Klassischer Trend Advisor.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale, kein Grid, keine Hochrisiko-Strategien. Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 4% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Waru
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Eagle Dive EA - Eine Strategie für Trader, die Optimierung lieben! Achtung Trader! Dieser Expert Advisor (EA) ist für diejenigen gedacht, die gerne ihre eigenen Strategien testen und verfeinern. Er ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über die Feinabstimmung haben, um ihn an Ihren Handelsstil anzupassen. Wie funktioniert Eagle Dive EA? Eagle Dive EA basiert auf dem Williams %R-Indikator, einem Momentum-basierten Tool, das potenzielle Marktumkehrungen identifiziert. Die Strate
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experten
Kein Zwangseinstieg und kein Martingal!!! Dieser EA ist so konzipiert, dass er die besten Setup-Trades identifiziert und etwa 3 bis 5 hochwertige Trades pro Woche für jedes Währungspaar ausführt. Dieser Expert Advisor (EA) ist auf XAU/USD (Gold) zugeschnitten und arbeitet auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen . Die Strategie kombiniert den Commodity Channel Index (CCI) mit einem gleitenden Durchschnitt (MA) , um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Ausstiege effektiv zu steuern. Hauptmerkma
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilte
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Atlant
Haghislam Aloev
Experten
Der Atlant Expert Advisor basiert auf der Kombination von zwei grundlegenden Indikatoren (gleitender Durchschnitt und Momentum), die im MetaTrader 4-Terminal verfügbar sind. Wenn ein Kauf- (Verkaufs-) Signal erscheint, eröffnet der EA ein Kauf- (Verkaufs-) Geschäft. Wenn ein wiederholtes Signal erscheint, eröffnet der EA ein zusätzliches Geschäft, vorausgesetzt, dass das erste Basisgeschäft einen Verlust aufweist. Der EA bildet also ein Raster von Aufträgen. Das Volumen der ersten Order und das
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experten
Dies ist ein Price Action Trading Robot, der EA wird sich an den mittelfristigen Trend und Preis halten, um Trades zu liefern. Aufträge sind immer durch die vom Benutzer festgelegten Stop-Loss-Punkte geschützt. Mit dem Kapital-Management-System, wird es helfen, dass EA arbeitet in Übereinstimmung mit seinem Zweck. Telegramm : https://t.me/trungtqIT Zeitrahmen ist H1. Mindestkontostand: $100. Achtung ist wichtig: EA nur live testen auf Demo oder realen Konten. Backtest-Ergebnisse sind nur zufälli
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experten
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Pokemon
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der Expert Advisor verwendet eine fortschrittliche adaptive Handelsstrategie mit einem neuronalen Netzwerk, das auf einer Positionsmittelung basiert. Die Strategie für die Eröffnung der ersten Trades basiert auf der Änderungsrate des Preises. Das neuronale Netzwerk basiert auf einem einzigen Indikator - dem gewichteten durchschnittlichen Prozentsatz des Eröffnungskurses, des Höchstkurses, des Tiefstkurses und des Schlusskurses. Zur Filterung der Handelseröffnung im Auftragsnetz werden Perceptron
Pattern and level
Dmitrii Orlovskii
Experten
Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signale+Mein Handel seit Februar. Das Risiko ist 0,25% pro Transaktion von der Einzahlung ( empfohlen) Der Expert Advisor sucht nach 16 Mustern von 4 Balken auf einem starken Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Der Test wurde über den Zeitraum von 15 Jahren 2010-2024 ( 12 ) durchgeführt mit einem festen Risiko von $25 pro Handel ( Test ) , was 0. 25 % von 10 .000 $ ( oder 2, 5 % von 1 .000 $ ) . Das feste Risiko ermöglicht es Ihn
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX H1 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX H1 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz -
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX M30 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX M30 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansat
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Weitere Produkte dieses Autors
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Experten
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden! Forex Trend Hunter Live Ergebnisse: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird. Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste tre
Forex Pulse Detector MT5
Gyunay Sali
Experten
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden! Forex Pulse Detector - Das 3-in-1 Handels-Kraftpaket Forex Pulse Detector ist ein einzigartiger Expert Advisor (EA), der drei leistungsstarke Handelsfunktionen in einem einzigen System vereint: 1 . Vollautomatischer Handel 2 . Manuelle Handelsfunktion 3. KI-gesteuerte Signalausführung Deshalb nennen wir es stolz ein "3-in-1-Handelssystem " . Der Forex Pulse Detector wurde entw
FX365 MA Crossover EA
Gyunay Sali
3.83 (6)
Experten
FX365 MA Crossover EA ist ein komplett KOSTENLOSER Expert Advisor, der speziell für Benutzer entwickelt wurde, die gerne ihre eigene Konfiguration und Optimierung vornehmen. Der EA kommt ohne Optimierungen, aber alles, was ein Händler brauchen, um zu konfigurieren und passen die EA zu jedem Forex-Instrument / Paar. FX365 MA Crossover EA basiert auf dem beliebten Moving Average Indikator. Die Idee hinter diesem EA ist, zwei MA-Indikatoren zu verwenden. Einen SCHNELLEN und den zweiten LANGSAMEN. W
FREE
Trade Master
Gyunay Sali
Utilitys
Trade Master ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter für den manuellen Handel und die Verwaltung offener Trades. Wenn er mit einem Diagramm verbunden ist, werden zwei Schaltflächen BUY und SELL angezeigt. Mit diesen beiden Schaltflächen können Sie manuell mit vordefiniertem Stop Loss, Take Profit und anderen Parametern handeln. Der Trade Master ist auch mit einem Trailing Stop System ausgestattet, um die Gewinne zu schützen. Der Trade Master ist das beste Werkzeug für die planmäßige Schließung v
FREE
Smart Impulse Trader
Gyunay Sali
5 (1)
Experten
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $56 / Regulärer Preis $139 <<< - Die Aktion wird bald enden! Smart Impulse Trader ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter. Die Hauptidee hinter dieser Strategie ist es, den Impuls zu erkennen und zwei Trades zur gleichen Zeit und in die gleiche Richtung zu öffnen. Für beide Geschäfte gibt es separate Take Profits: First_Trade_TP und Second_Trade_TP. Wenn der erste Handel mit Gewinn geschlossen wird, setzt der Roboter den Take-Profit-Wer
Dynamic Pro Scalper
Gyunay Sali
Experten
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden! Dynamic Pro Scalper ist einer der besten asiatischen Scalper auf dem Markt. Es ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem. Die Hauptidee hinter dem Dynamic Pro Scalper ist es, während der asiatischen Session zu handeln. Der EA beobachtet sorgfältig den Preis der Währungspaare und die Volatilität des Marktes. Er kann nur während einer bestimmten Zeitspanne handeln, die für je
Forex Pulse Detector
Gyunay Sali
Experten
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden! Forex Pulse Detector - Das 3-in-1 Handels-Kraftpaket Forex Pulse Detector ist ein einzigartiger Expert Advisor (EA), der drei leistungsstarke Handelsfunktionen in einem einzigen System vereint: 1 . Vollautomatischer Handel 2 . Manuelle Handelsfunktion 3. KI-gesteuerte Signalausführung Deshalb nennen wir es stolz ein "3-in-1-Handelssystem " . Der Forex Pulse Detector wurde entw
Forex Trend Tracker
Gyunay Sali
Indikatoren
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Aktionspreis: $56 / Regulärer Preis $139 <<< - Die Aktion wird bald enden! Der Forex Trend Tracker ist ein fortschrittliches Tool, das entwickelt wurde, um die Handelsmöglichkeiten von Forex-Händlern zu verbessern. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet neben der Average True Range (ATR) komplexe mathematische Formeln, um die Anfänge neuer Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Forex-Markt zu erkennen. Er bietet visuelle Hinweise und Echtzeit-Warnungen,
Forex Trend Tracker MT5
Gyunay Sali
Indikatoren
>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Aktionspreis: $56 / Regulärer Preis $139 <<< - Die Aktion wird bald enden! Der Forex Trend Tracker ist ein fortschrittliches Tool, das entwickelt wurde, um die Handelsmöglichkeiten von Forex-Händlern zu verbessern. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet neben der Average True Range (ATR) komplexe mathematische Formeln, um die Anfänge neuer Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Forex-Markt zu erkennen. Er bietet visuelle Hinweise und Echtzeit-Warnungen,
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension