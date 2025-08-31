Forex Trend Hunter MT4

>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden!



Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird.



Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste trendfolgende und langfristig profitable Forex-Roboter auf dem Markt. Mit seiner Hilfe haben Sie die Möglichkeit, mit einer einzigen Transaktion mehrere hundert Pips Gewinn zu erzielen.

Wenn Sie bisher hauptsächlich Scalping-Forex-Roboter verwendet haben, sind Sie sicherlich davon überzeugt, dass diese stark von den Handelsbedingungen des Brokers abhängig sind und dass die geringste Spread-Ausweitung dazu führt, dass sie schnell Verluste machen: Verluste Ihres Geldes. Wenn Sie ein weiterer enttäuschter Kunde von asiatischen Scalp-Tradern sind, sollten Sie sich Forex Trend Hunter genau ansehen.

Forex Trend Hunter unterstützt die folgenden Währungspaare: EURUSD, EURJPY, GBPJPY, USDCAD und USDJPY.

Forex Trend Hunter arbeitet auch mit GOLD. Er unterstützt die folgenden Goldpaare: XAUUSD, XAUEUR und XAUAUD.

Die Standardeinstellungen sind für EURUSD optimiert!.Set-Dateien für den Rest der unterstützten Paare finden Sie hier!



Empfohlener Zeitrahmen: H1

Backtesting-Methode: H1 Jeder Tick!

Schnelle Backtesting-Methode: M1 Eröffnungskurs!





Forex Trend Hunter kommt mit Advanced Drawdown Protection System - Besonders geeignet (und nicht nur) für Benutzer, die mit Prop Firmen, FTMO und fundierten Konten handeln .

Top Eigenschaften



Vollständig automatisiert - 100% freihändig! Keine manuellen Eingriffe erforderlich!

- 100% freihändig! Keine manuellen Eingriffe erforderlich! Geldverwaltung - Integriertes fortschrittliches Konto- und Geldverwaltungssystem.



- Integriertes fortschrittliches Konto- und Geldverwaltungssystem. 2 Wiederherstellungssysteme - Zwei eingebaute fortschrittliche Verlustwiederherstellungssysteme.

- Zwei eingebaute fortschrittliche Verlustwiederherstellungssysteme. Einfach zu bedienen - Extrem einfach zu bedienen, zu verstehen und einzurichten.

- Extrem einfach zu bedienen, zu verstehen und einzurichten. Arbeitet mit allen Brokern - Arbeitet mit allen Brokern und Konten (einschließlich US-Brokern).

- Arbeitet mit allen Brokern und Konten (einschließlich US-Brokern). Maklerschutz - Schützt Sie vor unlauteren Maklern und deren Täuschungstechniken.

- Schützt Sie vor unlauteren Maklern und deren Täuschungstechniken. Vollständig anpassbar - Kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

- Kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Lebenslanger Support - Lebenslanger Support und kostenlose Updates für alle Expert Advisors.

- Lebenslanger Support und kostenlose Updates für alle Expert Advisors. Hohe Gewinne - Sie haben die Möglichkeit, Gewinne von über 300 Pips pro einzelner Transaktion zu erzielen.

- Sie haben die Möglichkeit, Gewinne von über 300 Pips pro einzelner Transaktion zu erzielen. Fortschrittliches Zeitmanagement-System

Erweitertes Drawdown-Schutzsystem - Sie können jetzt tägliche Verluste begrenzen, das maximale Lot-Engagement kontrollieren, Eigenkapitalschwellen festlegen und vieles mehr - alles vollständig anpassbar über die EA-Eingaben. Diese Funktionen sind perfekt für Prop-Firm-Händler, FTMO-Herausforderungen und alle, die eine strengere Risikokontrolle wünschen.



Forex Trend Hunter kommt mit dem Advanced Recovery System

Das Advanced Recovery System ist ein System, das es ermöglicht, auch unter ungünstigen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen. Es ist kein Geheimnis, dass der Forex-Markt sehr dynamisch ist und sich ständig verändert. Einige Strategien, die früher profitabel waren, sind in solchen Momenten schwer zu überleben. Moderne Expert Advisors müssen unter allen Bedingungen überleben. Aus diesem Grund ist Forex Trend Hunter mit dem Advanced Recovery System ausgestattet.



Wie funktioniert das Advanced Recovery System?

Wenn das System aktiviert ist, werden alle offenen Trades überwacht. Wenn ein Handel X Pips Verlust erreicht, wird er geschlossen und ein Erholungshandel in die entgegengesetzte Richtung eröffnet - in Richtung des Marktes. Recovery Trades werden unterschiedlich gehandhabt. Wenn sich der Markt weiterhin in die falsche Richtung bewegt, werden zusätzliche Recovery Trades eröffnet. Natürlich kann all dies in den EA-Einstellungen genau konfiguriert werden.

Forex Trend Hunter Einstellungen



Allow_BUY - Ermöglicht BUY (Long) Trades für den EA.

Allow_SELL - Ermöglicht SELL (Short) Trades für den EA.

Robot_Comment - Dieser Parameter ist nur optional. Wenn Sie einen beliebigen Text als Wert für diesen Parameter eingeben, wird dieser auf dem Terminal als Kommentar zu den offenen Trades angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie einen anderen EA verwenden und die Trades der einzelnen EAs trennen möchten.

Magic - Dies ist eine eindeutige Nummer, die der Roboter verwendet, um seine eigenen Trades zu identifizieren. Sie kann für alle unterstützten Währungspaare gleich sein. Es ist nicht notwendig, sie zu ändern. Das Wichtigste ist, dass sie sich von der Magic Number eines anderen EA unterscheidet, der im selben Konto mit Forex Trend Hunter verwendet wird.

Max_Spread - Dies ist der maximal zulässige Wert des Spreads, mit dem der Roboter arbeiten/gehandelt werden kann.

Max_Slippage - Dies ist der maximal zulässige Wert der Slippage, mit dem der Roboter arbeiten/gehandelt werden kann.

NFA - wenn Ihr Broker NFA /no hedge & FIFO/ reguliert ist, sollten Sie NFA=true verwenden.

Lots - Feste Losgröße.

Auto_Risk - wenn der Wert größer als Null ist, wird das System die Handelslots automatisch als Prozentsatz der freien Kontomarge berechnen. Wenn Ihr Konto eine freie Marge von 10 000 aufweist und Sie Auto_Risk=5 verwenden, wird das System eine Position mit 0,5 Lots eröffnen.

..............





Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen zu prüfen und die .set-Dateien für jedes unterstützte Paar herunterzuladen! - Die .set-Dateien werden am 27. November 2023 aktualisiert!





