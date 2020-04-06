One Click B MT4
- Asesores Expertos
- Mariusz Franciszek Szczepanczyk
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
One Click B MT4
- panel de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP
One Click B MT4 es un EA de gestión de operaciones para MetaTrader 4 orientado al flujo de trabajo. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.
One Click B MT4 - EA con SL automático,
botón de trailing
stop y TP automático completo
Expert Advisor para MT4 que fija el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón de TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. Esta versión funciona con brokers que utilizan los nombres de símbolo estándar BTCUSD, US30, USTEC, DE40 y XAUUSD. Para compatibilidad total con brokers, utilice One Click B2 MT4 (los mismos instrumentos con cualquier nombre de broker) o One Click B3 MT4 (20 instrumentos personalizados).
Características principales
El EA funciona con plataforma cerrada, por lo que se recomienda utilizar un VPS 24 horas para un funcionamiento continuo. Es ligero, prácticamente no crea carga adicional en la CPU y está optimizado para una ejecución rápida. La botonera se puede colocar en cualquier lugar del gráfico y cada botón tiene colores, tamaños y fuentes totalmente personalizables. El EA funciona con indicadores como Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Asr MT4 y B_Pipsy MT4. Puede ser utilizado en cuentas reales y demo tanto por traders principiantes como avanzados y es adecuado para mantener posiciones a largo plazo y scalping.
Dos paneles de control
El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos se asigna a los símbolos específicos manejados por esta versión (BTCUSD, US30, USTEC, DE40, XAUUSD) y cierra todas o sólo las posiciones rentables para cada instrumento a través de todos sus gráficos.
SL automático y Trailing Stop
El SL automático se activa después de que la posición alcance un beneficio configurable en pips y establece el stop loss en el punto de equilibrio más un desplazamiento desde el precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = TS ON, rojo = TS OFF) tiene tamaño, posición X e Y, esquina y colores ajustables, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. Trailing utiliza valores configurables de disparo y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones, preservando los valores SL y TP existentes al actualizarse.
Auto TP
Auto TP establece automáticamente la toma de beneficios en la primera posición abierta sin TP. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia y activación del TP son controladas por los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con un cálculo preciso de los pips para todos los tipos de instrumentos soportados. Una alerta sonora confirma cuando el TP está activado.
Fiabilidad y detalles técnicos
El EA soporta todos los tipos de cuentas MT4 incluyendo cobertura. Utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS en todos los gráficos y guarda los estados y colores de los botones, permitiendo la recuperación automática tras el reinicio de la plataforma. Los ajustes de comisiones son configurables por instrumento y se utilizan para calcular el beneficio neto a la hora de decidir qué posiciones son rentables. El EA bloquea las modificaciones repetidas, realiza un seguimiento de hasta 100 entradas con historial de modificaciones y proporciona alertas sonoras para eventos clave como la apertura, el SL, el TP y el cierre. Tiene cero retardo OnTick, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización de estados con una carga mínima de la CPU, proporciona un control configurable del deslizamiento y funciona en cualquier número de gráficos simultáneamente con respuesta instantánea al botón ChartEvent. EA ha sido probado en cuentas reales, maneja caídas de la plataforma sin perder su configuración y es compatible con las últimas versiones de MT4. Soporta tipos de cuentas de cobertura en todos los brokers MT4 y proporciona una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic para posiciones ya abiertas, desde stop loss y trailing automáticos hasta gestión completa de take profit.
AppLanguage - selecciona el idioma de la aplicación (polaco, inglés, alemán, ruso,
español).
TS_AnchorCorner - esquina del gráfico para anclar el botón de trailing stop (0-3).
TS_ButtonSize_mm - tamaño del botón TS en milímetros.
TS_PosX - posición horizontal del botón TS en píxeles.
TS_PosY - posición vertical del botón TS en píxeles.
TS_TextColor - color del texto del botón TS.
ColorOn - color de fondo del botón TS cuando el arrastre está activado.
ColorOff - color de fondo del botón TS cuando el arrastre está desactivado.
EnableAutoTP - habilita el ajuste automático del take profit para nuevas órdenes.
AutoTP_Pips - distancia del take profit en pips para el TP automático.
InitialEnableEA - estado inicial del EA (true = habilitado al inicio).
TriggerPips - ganancia en pips para activar la colocación del stop loss inicial.
SL_Offset_Pips - Desplazamiento en pips desde el precio de apertura para el SL inicial.
Slippage - deslizamiento máximo permitido para operaciones de orden.
TrailingTriggerPips - distancia de activación del trailing stop en pips desde el precio actual.
TrailingMovePips - distancia de trailing stop en pips desde el precio actual.
MinSLMovePips - movimiento mínimo de SL requerido para la actualización del trailing stop.
MinSecondsBetweenTrailing - segundos mínimos entre actualizaciones de trailing stop.
EnableTrailingStop - habilita la funcionalidad de trailing stop.
xOffsetLeft - Desplazamiento de la posición X para el botón principal "Close Profit".
yOffsetLeft - Desplazamiento de la posición Y para el botón principal "Close Profit
". xOffsetRight - Desplazamiento de la posición X para el botón principal "Close All".
yOffsetRight - desplazamiento de la posición Y del botón principal
"Cerrar todo". btnColorProfit - color de fondo
del botón "Cerrar beneficio".
txtColorProfit
- color del
texto del
botón "Cerrar beneficio".
btnColorAll - color de fondo del botón "Cerrar todo".
txtColorAll - color del texto del botón "Cerrar todo".
ButtonFontSizeMainPanel - tamaño de fuente para los botones del panel principal.
PanelSymbols - lista de símbolos separados por comas para los botones del panel.
PanelCorner - esquina del gráfico para el posicionamiento del panel (0-3).
PanelX - posición horizontal del panel en píxeles.
PanelY - posición vertical del panel en píxeles.
PanelWidthMM - anchura de los botones del panel principal en milímetros.
PanelHeightMM - altura de los botones del panel principal en milímetros.
ButtonGapMM - espacio vertical entre los botones del panel en milímetros.
ButtonWidthMM - anchura de los botones del panel de símbolos en milímetros.
ButtonHeightMM - altura de los botones del panel de símbolos en milímetros.
ButtonFontSizePanel - tamaño de fuente para los botones del panel de símbolos.
ButtonTextColor - color del texto de los botones del panel de símbolos.
ButtonCloseAllColor - color de fondo para los botones de símbolos "Cerrar todo".
ButtonCloseProfitColor - color de fondo para los botones de símbolos "Cerrar ganancias".
BTCUSD_PosX - posición X personalizada para los botones del panel BTCUSD (-1 = auto).
BTCUSD_PosY - posición Y personalizada para los botones del panel BTCUSD (-1 = auto).
US30_PosX - posición X personalizada para los botones del panel US30 (-1 = auto).
US30_PosY - posición Y personalizada para los botones del panel US30 (-1 = auto).
USTEC_PosX - posición X personalizada para los botones del panel USTEC (-1 = auto).
USTEC_PosY - posición Y personalizada para los botones del panel USTEC (-1 = auto).
DE40_PosX - posición X personalizada para los botones del panel DE40 (-1 = auto).
DE40_PosY - posición Y personalizada para los botones del panel DE40 (-1 = auto).
XAUUSD_PosX - posición X personalizada para los botones del panel XAUUSD (-1 = auto).
XAUUSD_PosY - posición Y personalizada para los botones del panel XAUUSD (-1 = auto).
Commission_BTCUSD - comisión manual por lote para BTCUSD.
Commission_US30 - comisión manual por lote para US30.
Commission_USTEC - comisión manual por lote para USTEC.
Commission_DE40 - comisión manual por lote para DE40.
Commission_XAUUSD - comisión manual por lote para XAUUSD.
Un tipo raro de herramienta en MQL4 - centrado en el flujo de trabajo, gráficos limpios y gestión de riesgos, no en entradas "mágicas". Diseñada para traders que saben lo que hacen y quieren que la plataforma ejecute su plan con el mínimo tiempo en pantalla. Esta herramienta le permite definir su plan y el tamaño de la posición, y luego tomar un descanso con seguridad, mientras que el EA vigila sus operaciones. Protege las posiciones abiertas y toma beneficios cuando el precio deja de moverse en la dirección deseada y, cuando se utiliza en un VPS, puede gestionar de forma fiable las operaciones entre sesiones. Los sonidos discretos y de bajo volumen informan sólo de lo que importa: nuevas operaciones, colocación de SL/TP, actualizaciones de arrastre y acciones Cerrar todo / Cerrar beneficios. Durante su jornada normal, no necesita mirar el gráfico: si no oye nada, no está ocurriendo nada importante; un breve sonido le informa inmediatamente de si se ha abierto, modificado o cerrado una operación.
La herramienta también es ideal para scalping: puede proteger cualquier número de posiciones abiertas en cualquier instrumento y cerrar instantáneamente todas las operaciones en todos los símbolos, o sólo en el símbolo seleccionado, en el momento que usted decida.
Este es un EA de gestión de operaciones. No abre operaciones por sí mismo; todas las entradas se abren manualmente o por otros EAs, y esta herramienta sólo gestiona las posiciones existentes.