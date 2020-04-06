One Click B MT4

- panel de gestión de operaciones con un solo clic con TS y Auto TP

One Click B MT4 es un EA de gestión de operaciones para MetaTrader 4 orientado al flujo de trabajo. Mantiene sus gráficos limpios y le da unos pocos botones de gran alcance para gestionar todas las posiciones abiertas: Close All, Close Profit, control por símbolo, trailing stop y TP automático en pips - para que pueda centrarse en leer el precio en lugar de hacer clic en el terminal.

One Click B MT4 - EA con SL automático,

botón de trailing

stop y TP automático completo

Expert Advisor para MT4 que fija el SL inicial, gestiona el trailing stop mediante un botón de TS en el gráfico y coloca TP automático para las nuevas posiciones. Esta versión funciona con brokers que utilizan los nombres de símbolo estándar BTCUSD, US30, USTEC, DE40 y XAUUSD. Para compatibilidad total con brokers, utilice One Click B2 MT4 (los mismos instrumentos con cualquier nombre de broker) o One Click B3 MT4 (20 instrumentos personalizados).

Características principales

El EA funciona con plataforma cerrada, por lo que se recomienda utilizar un VPS 24 horas para un funcionamiento continuo. Es ligero, prácticamente no crea carga adicional en la CPU y está optimizado para una ejecución rápida. La botonera se puede colocar en cualquier lugar del gráfico y cada botón tiene colores, tamaños y fuentes totalmente personalizables. El EA funciona con indicadores como Terminal MT4, B SL_TS MT4, B_Asr MT4 y B_Pipsy MT4. Puede ser utilizado en cuentas reales y demo tanto por traders principiantes como avanzados y es adecuado para mantener posiciones a largo plazo y scalping.

Dos paneles de control

El panel principal cierra todas las posiciones o sólo las rentables en todos los gráficos de la plataforma. El panel de instrumentos se asigna a los símbolos específicos manejados por esta versión (BTCUSD, US30, USTEC, DE40, XAUUSD) y cierra todas o sólo las posiciones rentables para cada instrumento a través de todos sus gráficos.

SL automático y Trailing Stop

El SL automático se activa después de que la posición alcance un beneficio configurable en pips y establece el stop loss en el punto de equilibrio más un desplazamiento desde el precio de apertura, con una alerta sonora cuando se coloca el SL. El botón TS (verde = TS ON, rojo = TS OFF) tiene tamaño, posición X e Y, esquina y colores ajustables, y su estado se sincroniza en todos los gráficos. Trailing utiliza valores configurables de disparo y paso, movimiento mínimo en pips y un filtro de tiempo entre modificaciones, preservando los valores SL y TP existentes al actualizarse.

Auto TP

Auto TP establece automáticamente la toma de beneficios en la primera posición abierta sin TP. No vuelve a aplicar TP si el usuario lo elimina manualmente y se desactiva junto con el interruptor principal del EA. La distancia y activación del TP son controladas por los parámetros EnableAutoTP y AutoTP_Pips, con un cálculo preciso de los pips para todos los tipos de instrumentos soportados. Una alerta sonora confirma cuando el TP está activado.

Fiabilidad y detalles técnicos

El EA soporta todos los tipos de cuentas MT4 incluyendo cobertura. Utiliza GlobalVariables para sincronizar los estados del EA y del TS en todos los gráficos y guarda los estados y colores de los botones, permitiendo la recuperación automática tras el reinicio de la plataforma. Los ajustes de comisiones son configurables por instrumento y se utilizan para calcular el beneficio neto a la hora de decidir qué posiciones son rentables. El EA bloquea las modificaciones repetidas, realiza un seguimiento de hasta 100 entradas con historial de modificaciones y proporciona alertas sonoras para eventos clave como la apertura, el SL, el TP y el cierre. Tiene cero retardo OnTick, utiliza un temporizador de un segundo para la sincronización de estados con una carga mínima de la CPU, proporciona un control configurable del deslizamiento y funciona en cualquier número de gráficos simultáneamente con respuesta instantánea al botón ChartEvent. EA ha sido probado en cuentas reales, maneja caídas de la plataforma sin perder su configuración y es compatible con las últimas versiones de MT4. Soporta tipos de cuentas de cobertura en todos los brokers MT4 y proporciona una solución completa de gestión de operaciones con un solo clic para posiciones ya abiertas, desde stop loss y trailing automáticos hasta gestión completa de take profit.



